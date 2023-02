Para musicalizar San Valentín: las 50 mejores canciones de amor de la historia

Se han escrito canciones de todos los temas posibles, pero es probable que ninguno cale más profundo que el amor. Sus vaivenes, sus recovecos, su carácter incierto e inexplicable.

Y en ello, la música tiene una gran responsabilidad: hay miles y miles de melodías que han servido de banda sonora para la más diversas relaciones amorosas a través de la historia. Desde quiebres hasta las entregas más absolutas.

Por eso, la revista Billboard elaboró un listado de las mejores 50 canciones de amor de todos los tiempos, siempre y cuando cumplieran algunos requisitos: por ejemplo, que incluyeran la palabra “amor” o alguno de sus derivados (“amante”, “amoroso”, “te amo”) en el título; y que hayan tenido algún rendimiento sólido en el ranking semanal del Billboard Hot 100.

El listado tomó tracks en un lapso que va desde el inicio de Billboard, el 4 de agosto de 1958, hasta el último 4 de febrero de 2023. En el saldo, el 9,6% de todos los temas que alguna vez consiguieron el número uno del Billboard incluyeron la palabra “amor” en su título.

Aquí, las seis primeras:

6.- I will always love you - Whitney Houston

Un clásico a prueba del paso del tiempo. Un tema adherido a fuego con la banda sonora de la cinta El guardaespaldas, el álbum más vendido de los años 90, y la consagración definitiva de Houston como una estrella irrepetible.

5.- Silly love songs – Wings

Fue la canción que más tiempo pasó en el número uno del Billboard durante 1976. Y probablemente uno de los mayores éxitos solistas de la vida post Beatle de Macca. Además de un comentario que hizo John Lennon hacia las composiciones de Paul, al llamarlas “tontas canciones de amor”, el bajista a menudo había sido objeto de burlas por los críticos de música por escribir canciones de peso ligero, y escribió esta melodía como respuesta.

4.- We found love - Rihanna feat. Calvin Harris

¿Qué podría ser más romántico que encontrar el amor en un “lugar sin esperanza”? Rihanna obtuvo el mayor éxito de su carrera (y la mejor canción de ‘amor’ del siglo XXI) con solo su cuarta entrada en el Hot 100. La canción recibió buena crítica, además de que se elogió su composición musical y la interpretación vocal de la artista.

3.- How deep is your love - Bee Gees

Otro suceso que traspasó las décadas. Una armonía vocal que despunta pura clase y belleza.

Barry, Robin y Maurice Gibb no habían visto el guion de la película en que se convertiría Fiebre de sábado por la noche cuando escribieron How deep is your love precisamente para la banda sonora. Ni siquiera estaban seguros de que hubiera una escena de amor en la cinta. Tenían la intención de que la canción fuera para Yvonne Elliman, pero su mánager, Robert Stigwood, insistió en que la grabaran ellos mismos. Todo un acierto y olfato puro.

2.- I’ll make love to you - Boyz II Men

Cuando los miembros de Boyz II Men escucharon por primera vez la composición de Babyface, I’ll make love to you, estaban preocupados por grabar una canción que no fuera demasiado similar a su éxito anterior, End of the road. Nathan Morris, cantante y fundador del conjunto, explica: “La compañía discográfica nos convenció de hacerlo y gracias a Dios funcionó”.

1.- Endless love - Diana Ross & Lionel Richie

El productor Jon Peters y el director Franco Zeffirelli le pidieron a Lionel Richie que compusiera un tema musical similar al tema de Love Story para la película Endless Love, protagonizada por Brooke Shields. Cuando Zeffirelli cambió de opinión y le preguntó a Richie si agregaría letras, la estrella de Motown accedió a escribir algunas. Luego, Zeffirelli hizo una solicitud más: agregar una cantante, alguien como Diana Ross.

Puedes ver aquí el listado completo.