De Belenaza a Gonzalo Feito: la galería de personajes de los que se burló Fabrizio Copano en Viña

Como buen comediante, Fabrizio Copano usó a los famosos como caldo para su rutina en la quinta noche de Viña 2023. Gonzalo Feito, el ex hombre de CQC, fue uno de ellos. Tras confesar que se había asustado con las pifias iniciales -porque el público estaba pidiendo a Christina Aguilera-, repasó a su viejo enemigo: “Me asustaron con ese inicio. Gonzalo Feito se debe haber estado masturbando en su casa”.

Otro rostro televisivo del que se burló fue José Luis Repenning. Con el hombre ancla de Tu día -sentado en las primeras filas como parte del jurado- no tuvo piedad: “Es gracioso porque todos estos días he estado viendo el Festival y todos dicen que Repe es muy guapo, y yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé”, lanzó. “Y ojo que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció en el mismo tiempo que apareció Repenning. Este hueón es Kike Morandé. Maestro de la orquesta, toque ‘Alo Kike’ a ver si se pone a bailar. Ya Kike, di la verdad”, concluyó.

También molestó al actor Gonzalo Valenzuela, aunque tal osadía le abrió un flanco que no esperaba: que la Quinta le pidiera un beso con el galán....cosa que cumplió.

La modelo Tonka Tomicic también fue aludida. Esto, en referencia al caso judicial en que se encuentra su exesposo, Parived, el “Caso relojes”. Eso en base a que había conocido a un estadounidense fanático de Chile. “Lo que más amo de tu país, de tu patria, es a Pinochet’. Puta la huevá, ahora tengo que explicar a este gringo que no me puede decir eso, que esa huevá es desubicada, que es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa huevá. Es feo. Si ven a Tonka en la calle, no le pregunten la hora”, dijo Copano, desatando las risas del público.

El Presidente Gabriel Boric por supuesto no quedó afuera. “Chile dijo ‘ya votemos por un cabro joven sin experiencia’. Votamos por él y de inmediato fue como ‘Oye pero este hueón no tiene experiencia, hueón’...“Yo creo que te guste o no el Presidente de Chile, lo más importante es huearlo ¿Estamos de acuerdo en eso? Es importante hueviar al Presidente. Y el amigo igual lo hace fácil”.

Y ahí lanzó: “Ninguna chaqueta le queda bien, ¿agarró las que dejó Piñera en el piso?” y lo comparó con el osito de los comerciales de Ambrosoli y con Winnie The Pooh. “Hay una cosa que me da miedo. Imagínate Chile se va a una guerra, y nosotros tenemos aquí a Winnie the Pooh como Presidente (...) Están bombardeando Chile y nosotros mandamos a la frontera a defendernos a este cariñosito”.

Además, se rió de la rutina de la actiz Belén Mora, “Belenaza”, quien fue pifiada en la Quinta. Ello ocurrió cuando se dio un beso con el actor. “Hay gente mala onda que dice que Gonzalo actúa mal. Y no, yo lo vi riéndose con el chiste de la ensalada, tremendo actor chileno, no se diga más”, señaló.

El extenista Marcelo Ríos fue otro. “El chino Ríos, número 1 del mundo, se ve cuático ahora. No sé si ha envejecido tan bien. Se ve cuático. Es que se hizo una operación que hasta Madonna se la hizo y quedó mal. Imagínate. Toda la plata que tiene Madonna y aún así…”, lanzó sin filtro.

El actor Robert de Niro fue otro aludido. Esto, en un chiste donde una amiga de Copano tenía un affaire con él, pero el encuentro no resultaba con la consumación del acto sexual, sino que sorprendía al hombre de Taxi Driver masturbándose.

Marcianeke fue otra víctima. “¿Cayó? ¿Se cayó? Cayó en la droga”, dijo cuando lo invitó al escenario, aunque después comentó que lucía bien y que ya no parecía “un cuico que sacaron del refrigerador y se secó”.