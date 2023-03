Bombo Fica organiza show solidario y habla de los nuevos rumbos del humor: “Chile cambió, es un país cosmopolita y hay que asumirlo con humor”

Viene llegando de Purén, su ciudad natal a la que siempre alude de una u otra forma en sus rutinas. Allí el humorista Bombo Fica estuvo en contacto con gente de la zona para informarse de la situación provocada por los incendios forestales que consumen parte del área boscosa entre las regiones de La Araucanía, Ñuble y el Biobío. Pero ayer jueves ya estaba de regreso en Santiago para reunirse con un grupo de artistas y promocionar el evento solidario llamado Todos ayudando con bombos y platillos.

Se trata de un show a beneficio de los damnificados por los incendios agendado para el próximo martes 7 de marzo, a las 17.00 horas en el Teatro Caupolicán, en que contará con la participación de rostros televisivos como Karen Doggenweiler, Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta, Francisco Kaminski, Leo Caprile y Daniel Valenzuela.

Pero en lo medular, el evento tendrá una nutrida parrilla de números musicales en que destacan nombres como Los Jaivas, Inti-Illimani, Illapu, Sol y Lluvia, Gloria Simonetti, Los Galos, La Rancherita, Chancho en Piedra, Tommy Rey, Noche de Brujas, Villa Cariño, Tomo Como Rey, Vian Yovi, Andrés de León, Natalino, entre otros. Por cierto, hay humoristas, como Los Atletas de la Risa, Mauricio Medina, Álvaro Salas, Charola Pizarro, Bebeto Chupeta, Yasmín Valdés, Claudio Olate, y varios más.

Bombo Fica detalla cómo surgió la iniciativa. “Esto surgió de manera espontánea desde los artistas. Todos se ofrecieron, no tuvimos necesidad de llamar a nadie. Yo asumí un poco el rostro porque visibilicé a la comuna de Purén en mis shows, pero la verdad es que fueron los artistas los que me llamaron para ver cómo podíamos dar una mano a la gente que está sufriendo y recaudar lo que más se pueda. También me llamó Antonio Aravena del Caupolicán, me ofreció el recinto absolutamente gratis para hacer este evento”.

Fica cuenta que en el evento habrá gente de Purén. “Ese día están invitados algunas autoridades, el alcalde de la comuna, algunas personas que van a ir para que puedan recibir el apoyo en el mismo Caupolicán, llevarles el cariño y decirles que no están solos”.

-¿Qué es lo más complejo de montar un evento así en tan poco tiempo?

Por la cantidad de artistas, lo más complejo va ser distribuir los tiempos para que todos puedan actuar y lo puedan hacer de la mejor manera posible. Como es un evento solidario, nadie recibe nada, todos nos adaptaremos para hacer lo nuestro.

Las entradas para asistir al evento se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Un chiste controvertido

En el verano, Bombo Fica marcó presencia en el pasado Festival del Huaso de Olmué. Según los datos de Kantar Ibope Media, su presentación el pasado domingo 22 de enero, marcó un peak de 27,4 puntos de rating. Fue además la noche más vista de todo el evento, con una rutina en su estilo, en que pasó por temas como la pandemia, los permisos temporales y la inmigración.

En particular uno de sus chistes llamó la atención en las redes sociales; la historia de un repartidor de delivery venezolano, los que ya son habituales en las calles chilenas. En las redes sociales, se cuestionó al humorista por aquel chiste, el que alguna gente consideró xenófobo. Pero Bombo Fica se defiende.

“Eso lo encuentro un chiste -dice entre risas-, Chile ya es un país cosmopolita y a donde camines te vas a encontrar con un venezolano, un colombiano, un dominicano, no sé...hay gente que no entiende que Chile cambió, somos un país cosmopolita y hay que asumirlo con humor, que me parece, es lo más apropiado. Pero más que eso, la gente (en Olmué) se rió, lo pasó bien y prefiero quedarme con eso”.

-En los festivales de Las Condes y Viña se pudo notar la fuerte presencia de público juvenil, que no dudó en pifiar humoristas e incluso eso marcó situaciones como la bajada de Yerko Puchento de Viña. ¿Cómo se enfrenta un desafío así?, ¿es para usted un tema tener un público distinto?

No, yo creo que hay públicos para todos. Somos 18 millones de habitantes y en un festival habrá unos 15 mil. No me parece que sea representativo de la realidad. Creo que hay públicos para todos, cada uno buscará su nicho y la gente se acercará a los lugares donde podrá ver a sus artistas.