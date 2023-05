Teatro La Provincia estrena “Edipo stand up tragedy” en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria

Este es un momento tragicómico. El actor intenta representar a Edipo en el exilio, es decir, a Edipo después de enterarse de todo (que mató a su padre, que se casó con su mamá y que tuvieron muchos hijos juntos), después de quitarse los ojos y en los últimos días de su vida. Pero el actor también enfrenta su propio naufragio; ya no sabe dónde está el teatro.

Edipo stand up tragedy, monólogo interpretado por Cristián Carvajal y con música en vivo de Guillermo Ugalde, se estrenará el 11 de mayo, Día del teatro, con funciones de jueves a sábado hasta el 27 de mayo en Teatro La Memoria. Esta obra es uno de los tres “fracasos” que componen la Trilogía final con que Teatro La Provincia celebra sus 30 años de existencia. La trilogía, que cuenta con la dramaturgia de Leyla Selman y la dirección de Rodrigo Pérez, reflexiona sobre el teatro, su rol en la sociedad contemporánea y el oficio del actor/actriz.

Teatro La Memoria cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

En esta búsqueda del teatro por parte del actor/personaje, quizás el oráculo, a la vieja usanza trágica, pueda darle alguna respuesta medianamente seria, en este medio teatro o stand up tragedy o secuencia de chistes mal contados, donde el mal gusto del fracaso se representa a sí mismo sobre el escenario.

“En esta última etapa de su vida, Edipo se da cuenta que todavía le falta vivir una parte de su destino, del cual no puede zafar, por lo tanto no es libre. Y el teatro también se enfrenta a sí mismo, intenta ser libre, crear cambios, sin embargo, al igual que Edipo, se da cuenta que su cualidad de modificar la historia no es posible”, comenta Rodrigo Pérez.

Un cuestionamiento profundo sobre el quehacer teatral en tiempos de cambios. “¿Vale la pena todo lo que hemos luchado para situar al teatro en ese lugar que creemos debe tener? O peor aún, ¿existe realmente ese lugar?”, se pregunta Cristián Carvajal. “Es una obra que mira el presente en primera y tercera persona, transitando por ese sin sentido del oficio, del por qué y para qué del estar ahí parado. ¿Sirve de algo? Un fracaso por donde se le mire”.

También forman parte de la Trilogía final las obras “Hablan” y “Los ojos de Lena”, que se estrenarán este 2023 en Teatro La Memoria. “Nos encontramos en un punto de inflexión histórico, dado el contexto actual post pandemia, que implica aparentemente la necesidad de un cambio. Y esto se ve reflejado en esta trilogía, donde el teatro es un ejercicio de ensayo de otro final para cambiar las cosas, pero que nunca resulta, las cosas siguen igual, siguen su destino”, concluye el director.

Edipo stand up tragedy es una obra financiada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, ciudad donde se realizó el estreno nacional el pasado 14 de abril, y es uno de los ejes programáticos de Teatro La Memoria que opera como residencia y auspiciador.