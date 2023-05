Elogios y comparación con el nuevo filme de Martin Scorsese: el triunfal debut de la película chilena Los Colonos en Cannes

A 12 años del estreno de Bonsái, la adaptación de Cristián Jiménez de la novela de Alejandro Zambra, una película chilena volvió a la principal vitrina del Festival de Cannes. Este lunes se estrenó Los colonos, la ópera prima de Felipe Gálvez, parte de la sección Una Cierta Mirada, la competencia que este año tiene un jurado presidido por el actor estadounidense John C. Reilly.

El cineasta –montajista de al menos una decena de filmes en el país y Latinoamérica– llegó al certamen en compañía de Antonia Girardi, coguionista del largometrae, los actores nacionales Camilo Arancibia y Mishell Guaña y los intérpretes británicos Mark Stanley y Sam Spruell, además de los productores que representan a los ocho países que se unieron para dar vida a su realización.

Director Felipe Galvez poses for photographers at the photo call for the film 'The Settlers' at the 76th international film festival, Cannes, southern France, Monday, May 22, 2023. (Photo by Scott Garfitt/Invision/AP)

Talento internacional en torno a una historia que transcurre en Tierra del Fuego a inicios del siglo XX y a las puertas del primer centenario de la nación. Ambientada en 1901, la cinta sigue a un exsoldado inglés (Mark Stanley) que trabaja como capataz del adinerado estanciero José Menéndez (Alfredo Castro), quien administra la zona con total potestad.

Él encarga la tarea de despejar una ruta para sus ovejas hasta el Atlántico y para ello entrega su bendición para matar a los selk’nam que encuentre. En la misión se le une Segundo (Camilo Arancibia), un mestizo oriundo de Chiloé, y Bill (Benjamín Westfall), un mercenario estadounidense con experiencia en el asesinato de indígenas.

Apelando a una mirada revisionista del western, el filme sigue el viaje del trío por la Patagonia, donde los esperan argentinos, británicos y miembros de los pueblos originarios. Luego, en una sección posterior (tal como especifica la sinopsis), la cinta transcurre en 1908, cuando Menéndez recibe la visita de Vicuña (Marcelo Alonso), un político enviado por el Presidente Pedro Montt a investigar los crímenes ocurridos años antes.

Junto con afirmar que se trata de un “magistral debut de Felipe Gálvez”, IndieWire trazó un paralelo con Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, que se estrenó el sábado en Cannes con críticas muy elogiosas. En 206 minutos el autor de Toro salvaje se interna en los crímenes que en los años 20 sacudieron a la nación Osage, conocida por la riqueza que cimentaron en Oklahoma gracias a los hallazgos de petróleo.

El portal la presentó como “una obra complementaria de Killers of the Flower Moon”. “El filme de Scorsese también ilumina una parte particular de esa historia con la que muchos espectadores pueden no estar familiarizados. Estas películas llegan desde lugares muy diferentes: una es un filme debut, la otra es de un viejo maestro, una fue hecha con muy poco, la otra con alrededor de US$ 200 millones. Con suerte, la atención que reciba Killers se contagiará a Los colonos, que podría usarla”, señaló.

Quizás la comparación que más se ha reiterado es con títulos como Jauja (2014), de Lisandro Alonso, y Zama (2017), de Lucrecia Martel, largometrajes que estudian episodios históricos en que pueblos originarios fueron masacrados por colonizadores.

“Gálvez, quien coescribió el filme con Antonia Girardi, usa la plantilla del western para contar su historia”, apuntó The Hollywood Rerporter. “El filme puede parecer un poco efectista cuando se apoya demasiado en las trampas del género (…) Pero cuando nos enteramos gradualmente de que al trío se le ha encomendado la tarea de librar a la tierra de los indígenas, las cosas toman un giro decididamente más oscuro y el verdadero enfoque de Los colonos sale a la luz”.

“Su descripción inquebrantable del brutal genocidio del pueblo selk’nam se entremezcla con un desprecio mordaz por los egoístas pero patéticos colonos”, señaló The Playlist, agregando que el director “consideró cuidadosamente las muchas ramificaciones del tema que aborda”.

Mark Stanley, from left, Mishell Guana, director Felipe Galvez, Camilo Arancibia, and Sam Spruell pose for photographers at the photo call for the film 'The Settlers' at the 76th international film festival, Cannes, southern France, Monday, May 22, 2023. (AP Photo/Daniel Cole)

“Gálvez sabe que estos hombres, héroes a ojos de algunos, se salieron con la suya con algo aún más perverso que la pérdida de vidas por el humo de sus armas: la invención del mestizaje, el mito de que dos culturas se unieron para formar una sociedad única como una forma de fomentar una identidad nacional unificada”, apuntó el medio.

En tanto, el portal Screen Daily elogió a Camilo Arancibia, quien hizo su debut en cine en Sayen (2023) y en la historia se hace cargo de su primer protagónico. “Gálvez lo muestra no solo como cómplice de los crímenes, sino también como perpetrador. Arancibia es una presencia convincente en un papel predominantemente silencioso y reactivo”.