Nirvana anuncia la reedición especial por el 30 aniversario de “In Utero”

Durante esta jornada se ha anunciado una reedición especial por el 30 aniversario de In Utero, de Nirvana. Se trata del último álbum de estudio de la banda, el cual fue lanzado el 23 de septiembre de 1993. En su setlist, contó con los exitosos singles All Apologies, Serve The Servants y Heart Shaped Box.

El próximo 27 de octubre, el histórico álbum se reeditará en varios formatos, incluida una edición limitada de ocho LP en caja súper de lujo, cinco CD en caja súper de lujo, una edición LP + 10 pulgadas, dos CD en edición de lujo y una edición digital súper de lujo.

En total, las tres ediciones súper de lujo comprenden un total de 72 temas, 53 de ellos inéditos. Desde Chile es posible adquirir la edición en preventa en link.