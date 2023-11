Pavement debuta en Chile con show en Teatro Coliseo

Pavement, el legendario grupo liderado por Stephen Malkmus, Pavement, debutará en nuestro país el 13 de mayo de 2024 en el Teatro Coliseo.

Formada en California en 1989, la banda fue concebida como un trío pero gradualmente llegó a posicionarse como un quinteto. Estuvieron activos durante una década y en ese tiempo editaron 5 álbumes y al menos 9 EP’s. Hoy en día son considerados como uno de los grupos más influyentes en el rock alternativo y movimiento indie de la época.

Luego de muchos años, tuvieron un par de reuniones, pero han logrado mantenerse vigentes más formalmente desde Primavera Sound de Barcelona en 2022, lo que le siguió una gira por Norteamérica. Pavement llegará a Chile para tocar éxitos como Cut Your Hair, Haunt you down, Gold Soundz, Black out, entre otros sobre el escenario del Teatro Coliseo.

Los tickets para este show saldrán a la venta a partir de este lunes 20 de noviembre al mediodía, a través del sistema Puntoticket.

Valores:Cancha: $42.000 Platea Baja: $46.000 Platea Alta: $35.000

Produce: Ni Vivo Ni Muerto.