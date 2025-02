John Malkovich habla de Los Cuatro Fantásticos (y por qué rechazó a Marvel durante años)

Un barbudo John Malkovich apareció durante algunos segundos del primer adelanto de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, el debut de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en la piel de los superhéroes.

El rol que jugará el actor por ahora es un misterio (la película llegará a los cines chilenos el próximo 24 de julio). Lo que sí se sabe es la razón que lo llevó a participar en la superproducción y que este no fue el primer acercamiento de Marvel.

En una entrevista concedida a la revista GQ, Malkovich contó que le entusiasmó volver a trabajar bajo las órdenes de Matt Shakman, con quien colaboró en su ópera prima, Cut bank (2014).

Según explicó, hubo otras conversaciones con el estudio, pero no prosperaron. “La razón por la que no las hice no tuvo nada que ver con ninguna consideración artística”, explicó. “No me gustaron los acuerdos que ofrecieron, para nada. Estos filmes son bastante agotadores de hacer... Si implica estar colgado de una grúa frente a una pantalla verde durante seis meses, págame. No me quieres pagar, está bien, pero entonces no quiero hacerlo, porque prefiero estar sobre el escenario, o dirigiendo una obra, o haciendo otra cosa”.

La experiencia de filmar Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos le demostró que “no era tan diferente a hacer teatro”, debido a que “imaginas un montón de cosas que no existen y haces tu pequeña obra”.

Según reveló Deadline a inicios de mes, Malkovich estará en las próximas semanas en Chile para rodar Wild horse nine, de Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen). El largometraje se filmará en Isla de Pascua a partir de marzo y también contará con Mark Ruffalo, Sam Rockwell y Parker Posey.