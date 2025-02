La infinita batalla entre Chiqui Aguayo y Alberto Plaza

Las opiniones del debut de Chiqui Aguayo en 2017 fueron diversas. El público del Festival de Viña se rio hasta más no poder y le entregó Gaviota de plata y oro; mientras que la audiencia que la veía por televisión hacía ácidas críticas en redes sociales por el calibre de su rutina, que incluye garabatos y contenido explícito.

La carta

Dos días después, cantautor Alberto Plaza se subió al barco de las críticas y envió una carta al director en El Mercurio, apuntando a Chiqui Aguayo y también a Juan Pablo López -comediante que se presentó en la misma edición-.

“Escribo con profunda tristeza después de haber visto -lo que alcancé a resistir- a los humoristas de las dos primeras noches del Festival de Viña del Mar. Hemos sido testigo de una paliza, de un linchamiento al decoro y a las buenas costumbres”, comenzó su carta.

“Los flaites se han apoderado de ese espacio hasta lograr que ni los mismos organizadores sean capaces de poner límites en el juego. Saltaron desde la cloaca y allí se quedaron, salpicando cada uno al que le sigue, provocando una verdadera escalada de degradación, donde ya nadie parece sorprenderse; donde querer cuidar nuestra maravillosa lengua parece ya una quijotada”.

“La grosería, la palabra vulgar y la ordinariez nunca serán dignas de un escenario como el de Viña y menos de una transmisión televisiva que podría ponerlos en la órbita latinoamericana”.

Alberto Plaza está radicado en Estados Unidos y dice que no tiene pensado volver a vivir en Chile.

Cara a cara

Un mes después, Plaza y Aguayo fueron invitados al programa Vértigo de Canal 13 animado por Martín Cárcamo y Diana Bolocco. Allí ambos se enfrentaron y discutieron sobre las declaraciones que el cantautor hizo en la carta.

Chiqui Aguayo, que fue tildada de “flaite” por Alberto Plaza, y en el programa aprovechó de mostrar su punto de vista. “Don Alberto, otra gente está dispuesta a escuchar este humor más vulgar, más ordinario, yo no lo voy a categorizar de alguna manera, yo no voy a defender mi rutina, pero si voy a defender que fui tal como yo soy. Y si ser honesta, si ser de verdad como yo soy con mis amigas es ser flaite, soy flaite. Y arriba los flaites también”.

“Me da mucha risa que la gente no pueda decir las palabras de la cintura para abajo como el pene o la vagina no sé cómo le dice usted, ¿pilín? Si sabía que iba a provocar abiertamente la Quinta Vergara y el fondo está aceptado, está súper aceptado. Quiero dejar en claro un cierto mito que dicen que nosotros los humoristas nos arrancamos como con los tarro arriba del escenario. La rutina está súper revisada por un equipo que quiero mucho. Alex Hernández -director del festival- leyó esa rutina tal cual, con las mismas palabras", dijo Aguayo.

Mientras que Alberto Plaza comentó: “Mandé una carta que es dura, yo considero que es dura. utilicé una palabra que probablemente duele”.

¿Y te arrepientes de esa palabra que utilizaste Alberto?, preguntó Diana Bolocco, y Plaza respondió “Probablemente, no, no me arrepiento de la palabra, no, no me arrepiento. Y lo curioso es que pasó a ser más grave la palabra que utilicé que todo lo que dijo ella sobre el escenario, que se desvió la atención de utilizar un escenario que tiene 57 años de tradición (...) Yo creo que a ti se te pasó la mano. Pero te lo digo con cariño y con respeto ahora”.

Las reacciones posteriores

A pesar de ese enfrentamiento que tuvieron en el programa -donde todo parecía estar conversado-, polémica ha seguido viva durante años. En enero de 2023, Aguayo se presentó en el Festival de Las Condes y aquella vez mencionó a Alberto Plaza en su rutina, donde en su chiste mencionó que la maternidad le generó inseguridades que no tenía antes. “Tengo que cambiar mi estilo de humor, hacer un humor más inteligente. Tengo que hacer un humor que el día de mañana mi hija se sienta orgullosa de mí’”.

Y luego continuó diciendo “Porque dije: ‘Ponte tú que tengo mala cuea, la matriculo en un jardín infantil y le toca ser compañerita, no sé, justo de un nieto de Alberto Plaza’. No, y que ese nieto le diga: ‘Oye, ¿tu mamá es la Chiqui Aguayo? ¿La del lunar en la vagina?’ ¿Qué le voy a decir yo? Me pregunto todos los días”, dijo en su rutina.

Tanto Aguayo como Plaza han sido invitados a programas de televisión y streaming, y siempre se les consulta sobre la polémica que los involucra a ambos.

En septiembre de 2023, Chiqui Aguayo fue invitada al programa Not News, donde Nicolás Larraín le pidió decir en 20 segundos algo bueno sobre Alberto Plaza. La comediante dijo: “Te voy a decir cosas buenas, mi papá ponía su cassette, nos íbamos a la playa a Algarrobo, ese disco fue muy escuchado”, además agregó: “mi papá como que le encontró razón a Alberto Plaza, es del team”. Y finalizó diciendo “ha pasado tanto tiempo que entiendo la problemática de alguien que vive en Miami y no cacha ni una hueá”.

En 2024 Alberto Plaza que reside en Miami, volvió al país para dar una serie de conciertos, donde accedió a entrevistas e hizo declaraciones sobre Chiqui Aguayo. En una conversación dijo: “Era una palabra fuerte, pero no es más fuerte que lo que ellos hacen en el escenario. Entonces era esperable que ella me atacara, porque normalmente cuando una persona carece de argumentos, no tiene otra opción que atacar a la persona ad hominem” y también agregó: “Yo no me dejo llevar por el people meter, yo digo lo que pienso y lo digo con convicción de que estoy haciendo lo correcto y que estoy representando a mucha gente que piensa igual”.

“Era esperable que ella me atacara, porque cuando una persona carece de argumentos, no tiene otra opción que atacar a la persona, pero yo soy una persona tranquila y serena para enfrentar los debates. Lo que sí me sorprendió es que ella fue la primera eliminada del público en la casa. Yo en el estudio sentía que tenía a todo el mundo en contra, porque me pifiaban a mí, pero ella fue la primera que se fue. O sea, el público estaba elegido y pauteado y no representaba lo que decía la gente en la casa”, agregó.

Lo último que se supo sobre la polémica, fue lo que dijo Plaza sobre este episodio: “Era esperable, si me convocan a un programa donde me advierten que va a haber una comediante que estuvo en el Festival de Viña y que yo había tratado de flaite, porque yo había sacado una carta en El Mercurio donde dije que los comediantes son flaites, entonces yo tengo hacerme responsable de lo que dije y defender por qué lo dije. Es una palabra fuerte, pero no es más fuerte que lo que ellos hacen en el escenario”.