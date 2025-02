“Estábamos distanciados y ahora nos amamos”: la entrañable amistad entre Juan Pablo López y Chiqui Aguayo

Juan Pablo López llevará su humor nuevamente a la Quinta Vergara, luego de presentarse exitosamente el 2017. En esa misma edición se presentó Chiqui Aguayo, quien también retornó este 2025 al Festival de Viña. Ambos son amigos cercanos y lideran el podcast Nada que hacer, en el cual emiten sus opiniones sobre la contingencia en la compañía de Robotín, la voz en off que lee los titulares.

El espacio de Emisor Podcasting es uno de los más escuchados a nivel nacional. Las conversaciones de López y Aguayo dan cuenta de su especial conexión personal y laboral. Así, en el episodio final de la última temporada, titulado Que te vaya bien, ambos abordaron sus sensaciones para el Festival de Viña.

“Qué bacán que estemos cerrando la temporada de este Nada que hacer, proyecto que nació en los camarinos de Palermo”, dijo Chiqui. “Estudio Bohemia, donde preparábamos material nuevo”, agregó Juan Pablo López. “Principalmente, donde nos volvimos a hacer amigos, porque estábamos distanciados, de distanciados, no más, nunca nos peleamos ni nada, no nos hablábamos hace harto tiempo, no nos habíamos visto… y ahora nos amamos”, contó la humorista.

En entrevista con Soy Chile, la reciente triunfadora en Viña 2025 recordó detalles de su amistad con el ex banquero. “Con Juan Pablo somos amigos hace cierto tiempo, pero no habíamos trabajado juntos. Estamos súper contentos además con este desafío que es reírnos en general y reírnos un poco de la contingencia y de todo lo que está pasando. Es un desafío para nosotros, pero además principalmente lo estamos disfrutando mucho”.

En el episodio debut de Nada que hacer, Chiqui Aguayo y Juan Pablo López contaron cómo se conocieron. “Nos conocemos hace muchos años—recordó él—. El primer show que hicimos juntos fue el Teatro Alcalá (…) Fuimos al Festival de Viña juntos y nos vimos en el búnker en el festival y celebramos juntos. Después dio la casualidad que hicimos Olmué juntos, el mismo año”.

A inicios de 2024 ambos emprendían un show llamado Bohemia. Fue en ese espacio en donde decidieron lanzarse al mundo del podcast.