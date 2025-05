Alice Kellen y la literatura romántica: “Cambió el concepto de la protagonista femenina”

Alice Kellen es una de las voces románticas más aclamadas de la literatura juvenil actual. La española tiene casi veinte libros publicados en poco más de diez años de carrera. Dentro de sus novelas destacan las historias de amor apasionadas, que encuentran sus argumentos en dramas históricos y contemporáneos, apostando por la sensibilidad, con la nostalgia como eje en el grueso de su bibliografía.

El pasado 8 de mayo la escritora visitó Chile para presentar Quedará el amor, su más reciente título. La cita tuvo lugar en el Teatro Oriente, reuniendo a casi mil fanáticos que llegaron al recinto a tempranas horas del día, a pesar de la lluvia que cayó sobre la Región Metropolitana durante esa jornada. Las entradas online se agotaron en minutos.

En conversación con Culto, la valenciana realizó un análisis de su trayectoria y del estado de la literatura romántica y de las protagonistas femeninas en el presente. También entregó detalles de la pronta adaptación de El mapa de los anhelos firmada por Netflix y opinó sobre Adolescencia, la polémica miniserie disponible en la misma plataforma.

Foto: Benjamín García

El romance en la literatura

Nosotros en la luna es el libro más célebre de la autora, aunque Las alas de Sophie, El día que dejó de nevar en Alaska y El chico que dibujaba constelaciones tampoco se quedan atrás. Estas novelas destacan por tener una pluma rápida y sensible, que juega entre los recuerdos y los posibles futuros; aunque el romance y el amor en todas sus formas son el hilo conductor.

Históricamente han existido cuestionamientos al género romántico, tildándolo de poco serio o de “no literatura”. Sin embargo, para la española, el romance es una forma de comunicación transversal que aplica a todas las historias, no solo a las que se categorizan en el tema. “Los libros son espejos sociales. Tienen que reflejar la realidad del momento y sus cambios. Lo que no se transforma es el amor: la emoción se mantiene, solo cambia la manera en que lo entendemos”, comenta.

Amor del ayer y hoy y la nueva protagonista

Algo que Kellen reconoce es la plasticidad del género, que se va adecuando a las modificaciones sociales. Explica su punto hablando de las primeras novelas que leyó, publicadas en las décadas de los ochenta y noventa: “Si se publicasen hoy, sin cambiar nada, sin duda que habría un choque, porque el amor es distinto al de hoy, hay evolución. Por supuesto que antes había cosas cuestionables, pero hay que verlo con perspectiva. Hay textos que yo misma escribí hace quince años y que hoy no reconozco de la misma manera”, confiesa.

En ese sentido, asegura que los libros son inamovibles y que hay que revisitar cada obra según el contexto en que fueron escritas y publicadas. Asimismo, confía en que cada relato fue armando el panorama actual, donde existe una gran variedad de opciones para todos los gustos.

Por otro lado, hace hincapié en los cambios en cuanto a representación femenina, ejemplificando con un clásico ahora moderno del cine y la literatura: “Cuando tenía 16 años se estrenó El diario de Bridget Jones. En ese momento la novela y la película fueron super rompedoras de paradigmas, de todo, aunque hoy está desfasada”.

“En ese momento era una protagonista diferente, caótica, que tenía la cabeza hecha un lío, igual como nos pasa a nosotras. Pero la volví a ver cuando se estrenó la cuarta –Bridget Jones: Loca por él– y ya no se ve así. Ahora tenemos a muchas protagonistas reales, con las que nos podemos identificar. Cambió para bien el concepto de la protagonista femenina”, afirma.

Memoria y nostalgia: el ancla para crear

La autora confiesa ser profundamente nostálgica, característica que considera una virtud, sobre todo para su oficio. “Uno de los temas que atraviesa es el paso del tiempo y, por ende, la memoria. Es algo que me obsesiona”, comenta.

En ese sentido, destaca en sus publicaciones la variedad etaria de sus personajes. El espectro fluye entre adolescentes y adultos mayores, utilizando este factor para crear tramas potentes y asociadas al concepto tiempo. Aquí se cala la conversación sobre la representación de la vejez en las obras culturales, en la que muchas veces se concluye que hay malas o pocas personificaciones. Para Kellen este es un punto central: “Pensando en mis libros, me gusta dejar en claro que no solo las personas jóvenes se enamoran”.

Opina que es típico encontrar historias de adolescentes y sus primeros amores, pero luego no hay muchas respecto a adultos o ancianos; tienden a enfocarse en otros aspectos, pero no en la búsqueda de amores. “A nivel emocional no somos distintos. Una persona de cuarenta u ochenta años siente y ama igual que una de veinte. Te sigues enamorando y te siguen rompiendo el corazón, es una vivencia universal, sin importar las edades”.

Esta perspectiva también tiene que ver con cuestionamientos personales. La escritora cuenta que constantemente piensa en cómo será su vida en los años posteriores y esas preguntas quedan reflejadas en sus escritos. Atravesado por un fuerte miedo al olvido que identifica en las personas mayores: “Cumples años y, creo que esto pasa más con las mujeres, te vuelves invisible. Te vas a los márgenes de la vida. Es horrible que eso pase y espero que mis libros sumen un granito de arena para visibilizar a este grupo, que en algún momento seremos todos”, cierra.

“El arte no tiene por qué tener un mensaje”

Acercándose al final de la conversación, la autora comparte sus últimas lecturas: Manuel Puig y La edad de la inocencia de Edith Wharton. También habla de las últimas películas y series que vio, considerando el poco tiempo que tiene para esto, pues tal como dice, siempre prioriza la lectura: se repitió la trilogía de Ethan Hawke y Julie Delpy, con Antes del amanecer y terminó Adolescencia, la polémica miniserie estrenada en Netflix.

Al hablar sobre esta última adquiere un semblante serio. Considera que los temas tratados en la producción de Philip Barantini no hay que tomarlos a la ligera, aunque es enfática en la calidad del artista como tal, no como educador ni mensajero. “Me preocupa que ahora todo lo artístico o creativo tiene que tener un mensaje correcto. Es como si nos estuvieran adoctrinando”.

Reclama que las ficciones ya no pueden funcionar como simples historias, sino que deben tener una gran enseñanza de fondo. “Cuando piensas en el receptor de tu obra todo el tiempo no estás siendo libre al momento de crear. No tenemos porqué estar explicando ni defendiendo todo lo que decimos”, argumenta.

Termina con la esperanza de que en algún momento se vuelva a la base del consumo artístico: que sea por diversión, por que nos gusta, no porque buscamos solo críticas o explicaciones sociales.

El mapa de los anhelos a Netflix

Hace algunos meses se confirmó que Alice Kellen tendrá su primera adaptación cinematográfica. Se trata de una miniserie de El mapa de los anhelos (2022), producida por Netflix. Destaca que el guion estará a cargo de Isa Sánchez, misma guionista que en El jardinero y Ni una más. Esta noticia estuvo acompañada de la publicación de la novela a nivel global, sumándose a los catálogos de Francia, Italia, Alemania, Portugal y Estados Unidos.

“En breve empezamos el rodaje. Afortunadamente he estado activa en el trabajo de guion junto a Isa. Hemos hecho cambios, por supuesto, pero todos suman a la historia”, comparte la autora. Según sus palabras, la trama de El mapa de los anhelos fue difícil de adaptar, pues contiene mucho diálogo interno e introspección por parte de la protagonista, que busca respuestas mientras atraviesa momentos de dolor y esperanza. Aún así, confía en el proceso y asegura que el resultado final será del agrado de sus lectores: “Leyendo el guion me emocioné y lloré. Esa es la señal de que será increíble”, cierra.