Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2024 y gran triunfadora de la última edición de los Oscar, Anora es una de las películas más comentadas del último año.

Protagonizada por Mikey Madison, presenta la historia de Ani, una bailarina exótica de Nueva York que se enamora de Vanya (Mark Eydelshteyn), el hijo de un oligarca ruso. Los primeros días de la relación son un cuento de hadas, pero todo se derrumba cuando los padres de su marido se enteran de la noticia y viajan a Estados Unidos decididos a anular el compromiso.

Consternada, la stripper deberá hacer frente a la desaparición de su pareja y a personajes como Igor (Yura Borisov) y Toros (Karren Karagulian).

Dueña de cinco estatuillas doradas en la ceremonia de marzo pasado (Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor guión original, Mejor montaje), la cinta le dio una vitrina insospechada al trabajo de Sean Baker, realizador independiente conocido por títulos como Tangerine (2015) y Proyecto Florida (2017).

Anora debutó en cines chilenos en octubre de 2024 (siendo uno de los primeros países del mundo en tenerla en pantalla grande) y luego, en medio de la temporada de premios, regresó a las salas nacionales.

Ahora el filme estará disponible en el streaming, Según informó HBO Max, llegará a la plataforma este viernes 5 de septiembre.

Revisa su trailer a continuación: