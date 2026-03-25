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    Anuncian nueva película de El Señor de los Anillos: será una secuela escrita por Stephen Colbert

    El director de las históricas adaptaciones cinematográficas del universo de J.R.R Tolkien confirmó la noticia a través de Instagram. El guion estará escrito por el famoso conductor de televisión estadounidense y fanático admitido de la franquicia. La historia ocurrirá años después de la muerte de Frodo y se inspirará en capítulos no adaptados de La Comunidad del Anillo.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    A través de una publicación subida a las cuentas de Instagram de Warner Bros. y New Line Cinema, el cineasta neozelandés Peter Jackson anunció que una nueva película de El Señor de los Anillos se encuentra en producción. Esta tendrá un guion escrito por el presentador televisivo Stephen Colbert (conocido por The Late Show With Stephen Colbert) y Peter McGee, su hijo.

    El título provisional del proyecto es El Señor de los Anillos: Sombra del Pasado y tendrá en su equipo creativo a Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens (guionistas de la trilogía original). En el video subido a Instagram, Colbert reveló que la película se basará en seis capítulos de La Comunidad del Anillo que no fueron desarrollados en la adaptación cinematográfica de 2001, específicamente en los hechos ocurridos entre el tercer episodio (Three is Company) y el noveno (Fogs on the Barrow-downs).

    También se dio a conocer una sinopsis oficial de la película que confirma su carácter de secuela: “El Señor de los Anillos: Sombra del Pasado se sitúa catorce años después del fallecimiento de Frodo. Sam, Merry y Pippin se proponen volver sobre los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto enterrado hace mucho tiempo y está decidida a descubrir por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de que empezara".

    El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001)

    Colbert es un seguidor acérrimo de la franquicia creada por J.R.R Tolkien. “Sabes (a Peter Jackson) lo que significan los libros y tus películas para mí, pero lo que me encontré leyendo una y otra vez fueron los seis capítulos al principio de La Comunidad (del Anillo) que ustedes nunca desarrollaron en la primera película”, dijo el animador en el video del anuncio. También enfatizó la importancia que el proyecto tiene para él debido a su admiración por El Señor de los Anillos, junto a su interés por hacer una historia que sea fiel tanto a los libros como a las películas.

    La participación del animador en la saga de fantasía incluye un cameo en El Hobbit: La desolación de Smaug (2013) y la organización de paneles de Comic-Con ligados a la franquicia.

    Tras la noticia, Peter Jackson bromeó con Colbert sobre su dificultad para escribir el guion debido a su ocupado calendario, a lo que el presentador respondió diciendo lo siguiente, entre risas: “Resulta que estaré libre a partir de este verano”. El chiste se enmarca en la cancelación de The Late Show With Stephen Colbert, anunciada por CBS en 2025 y que tendrá lugar en mayo de 2026.

    Al inicio del post, Jackson también avisó que la producción de la próxima película de la saga, El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum, se encuentra avanzando positivamente. La cinta está siendo dirigida por Andy Serkis (quien interpretó a Gollum en las películas de Jackson), con una adaptación liderada por Fran Walsh, Arty Papageorgiou y Phoebe Gittins. Su estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027.

    Lee también:

    Más sobre:El Señor de los AnillosLord of the RingsHobbitEl HobbitPeter JacksonFantasíaJ.R.R TolkienTolkienStephen ColbertLate ShowCBSAndy SerkisGollumGandalfFrodoBilboCinePelículaWarner BrosThe Late Show with Stephen ColbertLa Comunidad del AnilloCine Culto

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