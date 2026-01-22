SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    La banda británica regresó con Opening Night, la primera canción publicada del álbum caritativo Help (2), cuyos fondos recaudados serán destinados a la protección de niños afectados por conflictos armados en el mundo. Artistas como Depeche Mode y Olivia Rodrigo también colaboraron en el proyecto.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Una nueva canción de Arctic Monkeys fue publicada este 22 de enero en YouTube y Spotify, en colaboración con War Child Records. El tema, titulado Opening Night, representa el anuncio oficial de Help (2), el próximo disco del sello discográfico que, en línea con lanzamientos pasados como Help (1995), será un disco benéfico para apoyar a juventudes vulneradas por guerras.

    Extraída de Rolling Stone UK

    War Child Records es una discográfica independiente derivada de War Child, una ONG de raíces británicas que investiga las vulneraciones y ofrece apoyo educacional, psicosocial y de salud mental a niños afectados por conflictos armados en zonas como Palestina, Ucrania, Sudán y Siria, entre otras, además de recaudar ingresos y productos para apoyarlos.

    El sello ha lanzado los álbumes benéficos Help (1995), 1 Love (2002), Hope (2003), Help: A Day in the Life (2005) y War Child Presents Heroes (2009), proyectos colaborativos cuyas recaudaciones han ido a las tareas de War Child. Algunos de los artistas que interpretaron covers o canciones nuevas en estos proyectos fueron Oasis, Radiohead, Paul McCartney, Blur, Coldplay, David Bowie, George Michael, Bob Dylan, The Clash, Iggy Pop, Avril Lavigne y Gorillaz, entre muchos otros.

    Créditos a War Child Records

    17 años después de su última incursión musical, War Child Records confirmó el próximo lanzamiento de Help (2), un nuevo disco colaborativo que contará en su repertorio de intérpretes con Olivia Rodrigo, Pulp, Damon Albarn, Depeche Mode, Beck y Fontaines D.C, entre otros artistas. Opening Night es la primera canción del álbum.

    El tema representa la primera música nueva de Arctic Monkeys desde su álbum The Car (2022) y desde su último show en vivo en 2023. La canción fue escrita por Alex Turner, quien también se encarga de la voz principal, y en la grabación participan Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders, con Tom Rowley como músico invitado en guitarra. No hay indicios de que el regreso de la banda vaya a ser definitivo más allá de esta colaboración puntual.

    La banda ha difundido el lanzamiento de su último sencillo desde sus redes sociales con un video que muestra a niños filmando a la banda tocar Opening Night en un estudio, como parte del enfoque “por niños, para niños” establecido por su colaboración con War Child. El video visualiser de la canción, subido a YouTube, fue dirigido por el cineasta Jonathan Glazer, ganador de un Premio Oscar por La zona de interés (2023).

    Esta asociación también se concretó desde la producción del álbum, ya que fue producido por James Ford, colaborador recurrente de Arctic Monkeys. “Me sentí increíblemente honrado cuando War Child me pidió que trabajara en Help (2). El Help original significó mucho para mí, y tener la oportunidad, dadas las noticias actuales, de ayudar a impulsar a nuestra comunidad musical a hacer algo tan indiscutiblemente positivo como ayudar a los niños en zonas de guerra me pareció una decisión obvia”, declaró Ford a la prensa tras el anuncio oficial del álbum.

    En una declaración sobre la importancia del disco, War Child expuso que: “cuando se lanzó Help por primera vez, alrededor del 10 % de los niños del mundo se veían afectados por conflictos. Hoy esa cifra alcanza casi el 20%, o 520 millones de niños en todo el mundo; más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial”.

    Help (2) es más que un álbum”, afirmó Rich Clarke, director de música de War Child Reino Unido. “Es un ejemplo contundente de lo que puede suceder cuando la industria musical se une en torno a un propósito común. Ha unido a un grupo diverso de artistas y creativos para apoyar la labor vital de War Child con los niños afectados por los devastadores efectos de la guerra”, complementó.

    Información del álbum

    Help (2) tendrá su lanzamiento el viernes 6 de marzo y ya se puede pre-ordenar aquí.

    Tracklist completo

    • Arctic Monkeys – Opening Night
    • Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags
    • Black Country, New Road – Strangers
    • The Last Dinner Party – Let’s Do It Again!
    • Beth Gibbons – Sunday Morning
    • Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine
    • King Krule – The 343 Loop
    • Depeche Mode – Universal Soldier
    • Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters
    • Arlo Parks – Nothing I Could Hide
    • English Teacher & Graham Coxon – Parasite
    • Beabadoobee – Say Yes
    • Big Thief – Relive, Redie
    • Fontaines D.C. – Black Boys On Mopeds
    • Cameron Winter – Warning
    • Young Fathers – Don’t Fight the Young
    • Pulp – Begging for Change
    • Sampha – Naboo
    • Wet Leg – Obvious
    • Foals – When The War Is Finally Done
    • Bat For Lashes – Carried My Girl
    • Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – Sunday Light
    • Olivia Rodrigo – The Book of Love

    Lee también:

    Más sobre:Arctic MonkeysCanciónRockIndieSolidarioWar ChildOlivia RodrigoDepeche ModeOasisRadioheadColdplayBob DylanPaul McCartneyGorillazMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    3.
    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    4.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva
    Chile

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023
    Negocios

    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores
    El Deportivo

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    Colo Colo se queda con el 30% del pase: Blanco y Negro confirma la venta de Lucas Cepeda al Elche por US$ 3 millones

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado
    Mundo

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer