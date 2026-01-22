Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

Una nueva canción de Arctic Monkeys fue publicada este 22 de enero en YouTube y Spotify, en colaboración con War Child Records. El tema, titulado Opening Night, representa el anuncio oficial de Help (2), el próximo disco del sello discográfico que, en línea con lanzamientos pasados como Help (1995), será un disco benéfico para apoyar a juventudes vulneradas por guerras.

Extraída de Rolling Stone UK

War Child Records es una discográfica independiente derivada de War Child, una ONG de raíces británicas que investiga las vulneraciones y ofrece apoyo educacional, psicosocial y de salud mental a niños afectados por conflictos armados en zonas como Palestina, Ucrania, Sudán y Siria, entre otras, además de recaudar ingresos y productos para apoyarlos.

El sello ha lanzado los álbumes benéficos Help (1995), 1 Love (2002), Hope (2003), Help: A Day in the Life (2005) y War Child Presents Heroes (2009), proyectos colaborativos cuyas recaudaciones han ido a las tareas de War Child. Algunos de los artistas que interpretaron covers o canciones nuevas en estos proyectos fueron Oasis, Radiohead, Paul McCartney, Blur, Coldplay, David Bowie, George Michael, Bob Dylan, The Clash, Iggy Pop, Avril Lavigne y Gorillaz, entre muchos otros.

Créditos a War Child Records

17 años después de su última incursión musical, War Child Records confirmó el próximo lanzamiento de Help (2), un nuevo disco colaborativo que contará en su repertorio de intérpretes con Olivia Rodrigo, Pulp, Damon Albarn, Depeche Mode, Beck y Fontaines D.C, entre otros artistas. Opening Night es la primera canción del álbum.

El tema representa la primera música nueva de Arctic Monkeys desde su álbum The Car (2022) y desde su último show en vivo en 2023. La canción fue escrita por Alex Turner, quien también se encarga de la voz principal, y en la grabación participan Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders, con Tom Rowley como músico invitado en guitarra. No hay indicios de que el regreso de la banda vaya a ser definitivo más allá de esta colaboración puntual.

La banda ha difundido el lanzamiento de su último sencillo desde sus redes sociales con un video que muestra a niños filmando a la banda tocar Opening Night en un estudio, como parte del enfoque “por niños, para niños” establecido por su colaboración con War Child. El video visualiser de la canción, subido a YouTube, fue dirigido por el cineasta Jonathan Glazer, ganador de un Premio Oscar por La zona de interés (2023).

Esta asociación también se concretó desde la producción del álbum, ya que fue producido por James Ford, colaborador recurrente de Arctic Monkeys. “Me sentí increíblemente honrado cuando War Child me pidió que trabajara en Help (2). El Help original significó mucho para mí, y tener la oportunidad, dadas las noticias actuales, de ayudar a impulsar a nuestra comunidad musical a hacer algo tan indiscutiblemente positivo como ayudar a los niños en zonas de guerra me pareció una decisión obvia”, declaró Ford a la prensa tras el anuncio oficial del álbum.

En una declaración sobre la importancia del disco, War Child expuso que: “cuando se lanzó Help por primera vez, alrededor del 10 % de los niños del mundo se veían afectados por conflictos. Hoy esa cifra alcanza casi el 20%, o 520 millones de niños en todo el mundo; más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial”.

“Help (2) es más que un álbum”, afirmó Rich Clarke, director de música de War Child Reino Unido. “Es un ejemplo contundente de lo que puede suceder cuando la industria musical se une en torno a un propósito común. Ha unido a un grupo diverso de artistas y creativos para apoyar la labor vital de War Child con los niños afectados por los devastadores efectos de la guerra”, complementó.

Información del álbum

Help (2) tendrá su lanzamiento el viernes 6 de marzo y ya se puede pre-ordenar aquí.

Tracklist completo