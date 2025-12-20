Avatar, Fuego y Cenizas: Crisis de Mediana Edad

Kiri (Sigourney Weaver) es uno de los personajes centrales de Avatar: Fuego y Cenizas (2025), la tercera parte de la serie de James Cameron.

En algún momento de su carrera, más o menos en la misma época en que declaraba ser “el rey del mundo” tras los 11 Oscar de Titanic, el director canadiense James Cameron decidió que se dedicaría a realizar una sola gran película dividida en múltiples partes. Por esa época, Cameron tenía 43 años y hoy ya va en los 71. Van tres Avatar, incluyendo la nueva Avatar: Fuego y Cenizas, y le quedan dos más para los años 2029 y 2031. Por aquellas fechas, el realizador de Terminator va a tener 77 años, las mismas edades que tenían Clint Eastwood y Martin Scorsese al estrenar Gran Torino y El Irlandés, respectivamente.

Este cálculo sirve para quedarse tranquilo con una cosa. Si la salud lo acompaña y las ganas de filmar no se le acaban, podremos ver otro filme de Cameron que no sea precisamente la saga de los alienígenas pacifistas azules. Después de todo, Eastwood y Scorsese han seguido filmando con regularidad pasados los 90 y los 80 años.

Las tulkun son unas especies de ballenas altamente evolucionadas en Avatar 3.

La digresión tiene pertinencia si uno se atiene a la sensación que deja ver una película como Avatar: Fuego y Cenizas. O hay una cierta fatiga de materiales que le está pasando la cuenta a la historia o definitivamente Cameron y sus guionistas se metieron en un callejón sin salida. Sin el efecto sorpresa de la primera cinta del 2009 o la efectividad narrativa de su secuela, El Camino del Agua (2022), esta tercera parte cae en lagunas del tipo ecologista-shamánica difíciles de cruzar.

Hay que tener bastante estómago para tragarse referencias y diálogos de este tipo, por muy loables y legítimos que sean, en un contexto de una historia de acción que funciona bien a la velocidad de las batallas, pero no a la de las reflexiones. Se llegó a admirar a Cameron por el ritmo y el manejo de la técnica, pero no por el aliento a lo Terrence Malick.

Varang (Oona Chaplin) es la vengativa líder de una tribu enemiga en Avatar 3.

Aún así, el oficio del director de Aliens todavía late en estas venas hinchadas de 3D y última tecnología de hiperrealismo. Mientras las tres horas y 17 minutos de Avatar: Fuego y Ceniza se mueven bajo esos códigos, no hay problemas.

La trama empieza sin preámbulos, siguiendo la odisea de la familia compuesta por Jake Sully (Sam Worthington), el ex marine reconvertido en habitante del planeta de Pandora, y su esposa nativa Neytiri (Zoe Saldaña). Viven con sus hijos Lo’ak (Britain Dalton), Spider (Jack Champion) y Kiri (Sigourney Weaver), los últimos dos adoptados. Spider es en realidad un humano, un muchacho que debe usar una máscara para respirar la atmósfera de Pandora, y cuyo padre fue el vengativo coronel Miles Quaritch. Kiri, a su vez, es la hija de la benévola doctora Grace Augustine (que era también interpretada por Sigourney Weaver).

Lo'ak (Britain Dalton) tiene especial conexión con las criaturas marinas en la película.

Esta familia representa el éxito de la diversidad y el rechazo a la “pureza” de las líneas biológicas tradicionales, un clan que vive en paz a pesar de las amenazas de los humanos extractores de recursos. El problema es que en Pandora no todos son tan buenos como ellos y no muy lejos existe una tribu vengativa que puede tener más de una razón para querer aliarse con los bélicos terrícolas.

Avatar es una saga invertida de invasión extraterrestre (cuyos villanos son los hombres que atacan un planeta alienígena) y pasa por una crisis de la mediana edad, intentando no ser saboteada por su propia moralina y dando golpes de acción que aún la sostienen. Hay que ver si Cameron seguirá teniendo la lucidez para no morir en el intento.