Christina Hendricks y su amor por las series: “Cada nueva temporada se vuelve mejor y más sabrosa”

Basta con mirar la trayectoria de Christina Hendricks para concluir que se siente particularmente a gusto en televisión. Ya sea como integrante estable del elenco de Mad men o como estrella invitada de Hacks, la actriz estadounidense disfruta cada vez que tiene la oportunidad de hacer una serie. En especial cuando se trata de un proyecto con múltiples episodios y progresión dramática.

“Me encanta que cuanta más información tienes sobre tu personaje, más puedes aportar a cada escena. A medida que el personaje empieza a tener historia y a relacionarse con la gente, cada vez que estás en cámara con esa persona, la experiencia es más rica y densa, y hay más elementos que ambos pueden aprovechar. Una de mis partes favoritas de mi trabajo es que estos personajes se vuelven más completos, más reales y más ricos. Así que cada temporada que pasa, es simplemente mejor y más sabroso para mí. Me encanta”, explica a través de videollamada a Culto. Y agrega: “Me encanta la televisión por esa razón. Me encanta el cine por otras razones”.

El último proyecto que le ha permitido esa posibilidad es Las bucaneras, la serie de Apple TV+ que sigue a un grupo de jóvenes estadounidenses en Londres en la década de 1870. Enviadas a asegurar maridos y títulos, durante el primer ciclo fueron protagonistas de una seguidilla de vaivenes en que se despojaron del rótulo de “invasoras”.

La segunda entrega, actualmente en emisión, explora la nueva posición que ocupan en la sociedad y las nuevas aristas del choque cultural angloamericano. Esos cambios libera de sus preocupaciones habituales a Patricia “Patti” St. George (Hendricks), la madre de Nan (Kristine Froseth) y Jinny (Imogen Waterhouse).

“Creo que Patti siempre ha volcado toda su energía en los demás, en sus hijas, en su marido o en la gente que la rodea, y se ha desviado, sin mirarse a sí misma, sin pensar en lo que quiere o necesita. Así que durante esta temporada su gran reto es mirarse al espejo y preguntarse ‘¿quién eres realmente y qué quieres?’, algo que nunca antes había hecho. Eso da mucho miedo”.

Uno de los elementos que desestabiliza la dinámica habitual es la llegada de la hermana de Patti, Nell (Leighton Meester). Como se detalla rápidamente en el segundo ciclo, es la mamá biológica de Nan, algo que la joven ignora. La revelación de ese secreto adquiere nuevas complejidades en el tramo final de la temporada, cuando Nell testifica en favor de Patti durante el juicio en que busca divorciarse de su esposo, el coronel Tracy St. George (Adam James).

Según la apreciación de Hendricks, durante esta parte de la historia se invierten los roles de Patti y Nan. “(Su relación) evoluciona tanto que hasta cierto punto es casi una inversión de fuerza, no de poder, sino de fuerza”, apunta. “Hay un sistema de apoyo mutuo y genuino entre las dos. Pasan de ser madre e hija a un nivel de ser iguales y amigas”, indica.

La actriz tiene gratos recuerdos de su trabajo de Leighton Meester (Gossip girl), uno de los fichajes de la segunda entrega. “A veces yo tenía dificultades con algo, como con un giro repentino que nuestros personajes tenían que dar y Leighton decía: bueno, quizás hagamos esto. Yo pensaba: esa es una idea genial, la verdad. Sí, ella es muy buena solucionando problemas”.

La batalla legal que vive su personaje –parte clave del séptimo capítulo– permite abordar cómo eran los juicios de divorcio en aquella época, instancias donde el escrutinio estaba centrado en la mujer y en su intimidad. Eso le permitió marcar un contrapunto con su propia realidad y el tiempo que habita.

“Al tener que retratar este tipo de humillaciones públicas, pasar por esta audiencia de divorcio y ser atacada frente a una sala llena de gente, me he vuelto un poco menos sensible y más fuerte que Patti. La naturaleza personal de este juicio es tan dañina y tan insoportable para ella... No sé si sería tan insoportable para mí, porque creo que estamos mucho más acostumbrados a que se expongan nuestros asuntos personales. Así que, al ponerme en esa situación, aprendí que soy una persona mucho más dura que Patti”, apunta.

Así como hay diferencias, también percibe similitudes. “Yo personalmente respondo a la necesidad de amor y aceptación de Patti. Es algo con lo que lucho en mi propia vida: no sentir que necesito ese tipo de aprobación o aceptación por parte de mi comunidad o incluso de mis mejores amigos, pero la necesito. Y la necesito de mi familia. Creo que Patti necesita eso y me identifico con eso. Creo que, a medida que descubre su fuerza, esta proviene de la aprobación de sus hijas y de la gente que la rodea, y me identifico con eso”.

El octavo y último capìtulo de la segunda temporada de Las bucaneras se estrenará el 6 de agosto en Apple TV+.