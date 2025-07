“Quiere quemar el mundo”: la alabada serie Fundación vuelve con su villano más esperado

A simple vista, es un mercenario que se viste con un atuendo excéntrico y usa unos lentes grandes. Sin armas y sin compañía, ¿qué problema podría representar para diez naves y un batallón de infantería liderado por el archiduque de Kalgan? Sin embargo, en cosa de segundos acaba con ellos y propina un golpe determinante para alzarse como gobernante de ese planeta e inaugurar su conquista de toda la galaxia.

La tercera temporada de Fundación introduce en los primeros minutos a la gran amenaza que enfrenta toda la humanidad: El Mulo, un hombre con el poder de influir en las mentes sin hacer mayor esfuerzo. Como pronuncia en su primera aparición en la serie de ciencia ficción (el primer capítulo ya se puede ver en Apple TV+ y suma uno nuevo cada viernes), tiene la capacidad de “transformar enemigos en aliados, el odio en amor”.

Los fanáticos de las célebres novelas de Isaac Asimov esperaban ansiosos la llegada de ese villano a la adaptación televisiva creada por David S. Goyer y Josh Friedman. Tras ser encarnado por el sueco Mikael Persbrandt en algunas escenas del segundo ciclo, en la tercera es interpretado por el danés Pilou Asbæk, a quien muchos recordarán por haber dado vida al implacable Euron Greyjoy a partir de la sexta temporada de Game of thrones. De hecho, Goyer lo contactó porque quedó impresionado con su trabajo en el fenómeno de HBO.

En conversación con Culto, el actor resume a su nuevo personaje en un concepto: “Él quiere quemar el mundo”. Y luego añade: “Ser parte de algo tan único como Fundación fue un sueño hecho realidad como actor. Y también es un sueño hecho realidad interpretar a un villano con tantas facetas como un mural. Es casi como un personaje de una obra de Shakespeare. Tiene tantos matices y tantas facetas diferentes. Fue un papel de ensueño, de verdad. Un villano de ensueño”.

También cuenta que transmitir su imponente presencia en pantalla no supuso un gran desafío. “Cuando eres el rey, no actúas como si lo fueras. Ellos, tus sirvientes, actúan como si lo fueras. Así que no tuve que hacer mucho. Sólo tenía que estar ahí (en el set), decir mis líneas y que los actores a mi alrededor ilustraran su miedo. De ese modo sabes que es un tipo peligroso”, señala.

“(Pilou Asbæk) tiene un gran sentido del humor y un encantador sentido de la anarquía”, indica Jared Harris, quien interpreta a Hari Seldon, el inventor de la psicohistoria y responsable del establecimiento de la Fundación. “Es muy generoso, y ambos disfrutamos compartiendo historias de lo que nos ha pasado en nuestras vidas y carreras. Es muy divertido trabajar con él porque tiene una energía increíble. Y en los momentos en los que nos permitían improvisar un poco, yo no tenía idea de lo que él iba a hacer ni de lo que iba a decir”.

Courtesy of Apple

Ambientada 152 años después de los sucesos del segundo ciclo, la nueva entrega de la serie muestra la consolidación de la Fundación –ahora en una etapa de expansión– y la decadencia del Imperio liderado por la Dinastía Cleónica. Ambas fuerzas, siempre antagónicas, se deben unir en respuesta al surgimiento de El Mulo. El problema es que tardan en actuar, porque inicialmente le restan importancia al dominio que establece en Kalgan, un planeta independiente ubicado en la franja media de la galaxia.

Gaal Dornick representa una excepción. Formada como aprendiz de Seldon, ha soñado con El Mulo durante años y dimensiona a la perfección el peligro que se avecina. Lou Llobell, la actriz detrás de ese personaje, reconoce que sentía cierta ansiedad de que la historia cubriera estos eventos de los libros de Asimov.

“Es un alivio finalmente llegar a ese punto. Y también me da mucho miedo y me siento abrumada, porque esto ha estado rondando las últimas dos temporadas, especialmente la segunda. Y por fin ha llegado”, expresa. Según su perspectiva, el arco de Gaal en el tercer ciclo está definido por “esa idea que tiene de derrotar a El Mulo, porque de verdad cree que ese será el mayor movimiento para salvar a la humanidad”.

Ahora, ¿es eso siquiera posible? “Él es la fuerza más impredecible. Nadie sabe qué hará ni cuál será su próximo movimiento”, apunta Asbæk, junto con atreverse a realizar un paralelo con la realidad.

“No teníamos idea de que esta serie, esta temporada, sería un reality show sobre el panorama político actual. Se puede decir que el Imperio representa esto. Se puede decir que la Fundación representa esto otro”, opina.

Y agrega: “Veo a algunas figuras políticas en la escena política y también siento cierta incertidumbre sobre qué van a hacer en el segundo siguiente. Por lo tanto, te puedes identificar con ello y se vuelve mucho más comprensible. Lo que pasa con la ciencia ficción es que puede suceder en el futuro, pero siempre cuenta algo sobre el presente. De eso se trata la buena ciencia ficción. Esa es la razón por la que (Asimov) la escribió hace 50 o 60 años y aun así resiste el paso del tiempo”.