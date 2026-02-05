Cómo llegan Bad Bunny y Green Day al show del Super Bowl

Green Day será el show de apertura de la final de la NFL, el Super Bowl LX. El evento se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En el partido se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. La transmisión en vivo se podrá ver desde Chile a través de las pantallas de ESPN y Disney+ a las 20:30, hora local.

Si bien el evento es la final de una liga deportiva, el espectáculo es conocido por los shows que lo acompañan. Desde las presentaciones en vivo, hasta los adelantos de series y películas. Además de la banda, el Super Bowl LX contará con la particiapción de Bad Bunny en el medio tiempo.

El show de Green Day será una celebración de las seis décadas de historia del campeonato de fútbol americano. La banda de California será la encargada de abrir el evento. Después, Charlie Puth cantará el himno estadounidense, Brandi Carlile interpretará America the beatiful y Coco Jones tocará Lift every voice and sing.

Green Day, conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, es una banda de punk rock que revolucionó los 2000’s. Canciones como American idiot, Basket case o Wake me up when september ends han trascendido como himnos para una generación completa.

El cantante y guitarrista Billie Joe Armstrong expresó su emoción por ser el show de apertura del evento. “Estamos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han formado el juego y abrir la noche para los fanáticos del mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!”, dijo a The Associated Press.

La banda californiana ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó su desagrado por la presencia del grupo (y de Bad Bunny) en el Super Bowl.

Bad Bunny en la cresta de la ola

La presentación de Green Day se suma al show de medio tiempo de Bad Bunny, quien viene en el mejor momento de su carrera. En la celebración de la 68° edición de los Grammy, el artista se llevó tres galardones, incluyendo el de Mejor Álbum del Año por Debí tirar más fotos. El premio lo condecoró como el primer artista en ganar la categoría con un disco completamente en español.

Su presentación se podrá ver por los mismos canales mencionados anteriormente, ESPN y Disney+. Se espera que el espectáculo del artista puertorriqueño comience alrededor de las 21:30 horas de Chile.

El 18 de enero, el artista publicó un video en sus redes sociales que funciona como un pequeño vistazo de lo que traerá al espectáculo. En él, se puede ver a personas de distintas edades bailando con el cantante. Además, la descripción es una promesa de que “el 8 de febrero, el mundo bailará”.

En los conciertos de la gira mundial y la residencia en Puerto Rico, el artista ha traído acompañantes. Por eso, Rolling Stone confeccionó una lista de posibles invitados para su halftime del Super Bowl LX. En ella están: Cardi B, Drake, Post Malone, Marc Anthony, Jennifer Lopez, Young Miko, Romeo Santos, Rosalía, Daddy Yankee, Lady Gaga, Ricky Martin, Residente, Becky G y María Zardoya.

Por su lado, The Guardian señala que se espera que el medio tiempo del “Conejo Malo” sea completamente en español. Esto después de que en su participación en el programa Saturday Night Live comentara: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Cabe recordar que el artista decidió no llevar su gira mundial por Estados Unidos debido al peligro que representaba las posibles redadas de ICE en las fechas. Algo a lo que hizo mención durante su participación en los Grammy.

En respuesta a la presentación del artista puertorriqueño, la organización fundada por Charlie Kirk, Turning Point USA, prepara un concierto para competir con el evento deportivo. Su cartel tiene músicos como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.