SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    El ex Beatle tiene una breve intervención en This is Spinal Tap 2: The End Continues, película estrenada en septiembre de este año, el último en vida del fallecido director. Una participación que gestionó el mismo cineasta, pero que tuvo un antecedente en la vida real.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Paul McCartney durante su aparición en This is Spinal Tap 2

    Fue una invitación. Un desafío que el fallecido Rob Reiner le lanzó personalmente a Paul McCartney para motivarlo a hacer una breve aparición en This is Spinal Tap 2: The End Continues.

    La película, estrenada en septiembre de este año, marcó la última producción estrenada por Reiner. Básicamente es una secuela de su afamada película de 1984, que en tono de falso documental sigue la historia de unas estrellas de rock.

    El filme es protagonizado por Christopher Guest (Nigel Tufnel), Michael McKean (David St. Hubbins) y Harry Shearer (Derek Smalls), quienes repiten sus roles originales como desdichados músicos de metal. Mientras, Reiner repite su papel como el documentalista Martin “Marty” Di Bergi. Por supuesto, incluye cameos de estrellas de rock. Ahí fue donde entró “Macca”.

    El director contó a AARP Movies for Grownups la historia tras la participación de McCartney. “Básicamente dice: ‘No importa la edad que tengas, si aún puedes hacerlo y disfrutas haciéndolo, entonces hazlo’”, dijo Reiner. “Le pregunté a Paul McCartney sobre esto. Le dije: ‘Están ustedes, Mick Jagger, Elton John, y aún les gusta actuar. ¿Qué tienen? ¿Es que simplemente les encanta la música? ¿Y les encanta actuar?’”.

    Según Reiner, McCartney, con su habitual sentido del humor, le respondió con una frase de la nueva película: “Y él dice: ‘Sí. Y las drogas’. La cuestión es que a estos chicos les encanta hacerlo. Si se les da la oportunidad, se ponen frente al público y tocan”.

    El encuentro además es un guiño a la vida real. Al menos, eso aseguró Harry Shearer, uno de los actores que interpreta a uno de los integrantes de la falsa banda de heavy metal. “Estábamos ensayando para una gira en 2009, y ni siquiera habíamos recogido nuestros instrumentos en nuestra habitación, cuando se abrió la puerta”, dijo Shearer a TODAY. “Y por suerte era Paul McCartney. Y estábamos como (tartamudeando), ¿sabes? Y finalmente dijo: ‘Canten una canción, chicos’. Y lo hicimos”.

    “Hicimos una versión de los Rolling Stones”, añadió McKean. No especificó cuál tema tocaron en esa ocasión, pero el vínculo surgió.

    En la película, McCartney le da su toque personal a Cups & cakes, una canción más bien improvisada en la primera película, que en la secuela crece con el estilo del ex beatle, quien toca el piano y añade armonías.

    Una vez conocida la noticia de la muerte de Reiner, Paul McCartney compartió una sentida publicación en sus redes sociales. “Qué tragedia la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele. Es impactante en muchos sentidos, pero especialmente para mí, porque durante el último año trabajé con él. Me dirigió en Spinal Tap II: The End Continues. Era un hombre muy optimista y encantador".

    Y agregó: “La vida puede ser muy injusta y esta tragedia lo demuestra. Su padre, Carl Reiner, fue un gran humorista antes que él, y Rob siguió sus pasos, haciendo un trabajo magnífico en muchas películas excelentes. Siempre tendré buenos recuerdos de Rob, y la idea de que él y su esposa ya no estén con nosotros es desgarradora”.

    This is Spinal Tap 2: The End Continues está disponible para alquilar en Prime Video (por $2900 pesos), también en Apple TV y Google Play.

    Lee también:

    Más sobre:Rob ReinerPaul McCartneyThis is Spinal Tap 2CameoCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Lo más leído

    1.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    2.
    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    3.
    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    4.
    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”
    Chile

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tribunal deja en suspenso decisión sobre solicitud de Jorge Valdivia de trasladar su arresto nocturno en vacaciones

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni