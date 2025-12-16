Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

Fue una invitación. Un desafío que el fallecido Rob Reiner le lanzó personalmente a Paul McCartney para motivarlo a hacer una breve aparición en This is Spinal Tap 2: The End Continues.

La película, estrenada en septiembre de este año, marcó la última producción estrenada por Reiner. Básicamente es una secuela de su afamada película de 1984, que en tono de falso documental sigue la historia de unas estrellas de rock.

El filme es protagonizado por Christopher Guest (Nigel Tufnel), Michael McKean (David St. Hubbins) y Harry Shearer (Derek Smalls), quienes repiten sus roles originales como desdichados músicos de metal. Mientras, Reiner repite su papel como el documentalista Martin “Marty” Di Bergi. Por supuesto, incluye cameos de estrellas de rock. Ahí fue donde entró “Macca”.

El director contó a AARP Movies for Grownups la historia tras la participación de McCartney. “Básicamente dice: ‘No importa la edad que tengas, si aún puedes hacerlo y disfrutas haciéndolo, entonces hazlo’”, dijo Reiner. “Le pregunté a Paul McCartney sobre esto. Le dije: ‘Están ustedes, Mick Jagger, Elton John, y aún les gusta actuar. ¿Qué tienen? ¿Es que simplemente les encanta la música? ¿Y les encanta actuar?’”.

Según Reiner, McCartney, con su habitual sentido del humor, le respondió con una frase de la nueva película: “Y él dice: ‘Sí. Y las drogas’. La cuestión es que a estos chicos les encanta hacerlo. Si se les da la oportunidad, se ponen frente al público y tocan”.

El encuentro además es un guiño a la vida real. Al menos, eso aseguró Harry Shearer, uno de los actores que interpreta a uno de los integrantes de la falsa banda de heavy metal. “Estábamos ensayando para una gira en 2009, y ni siquiera habíamos recogido nuestros instrumentos en nuestra habitación, cuando se abrió la puerta”, dijo Shearer a TODAY. “Y por suerte era Paul McCartney. Y estábamos como (tartamudeando), ¿sabes? Y finalmente dijo: ‘Canten una canción, chicos’. Y lo hicimos”.

“Hicimos una versión de los Rolling Stones”, añadió McKean. No especificó cuál tema tocaron en esa ocasión, pero el vínculo surgió.

En la película, McCartney le da su toque personal a Cups & cakes, una canción más bien improvisada en la primera película, que en la secuela crece con el estilo del ex beatle, quien toca el piano y añade armonías.

Una vez conocida la noticia de la muerte de Reiner, Paul McCartney compartió una sentida publicación en sus redes sociales. “Qué tragedia la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele. Es impactante en muchos sentidos, pero especialmente para mí, porque durante el último año trabajé con él. Me dirigió en Spinal Tap II: The End Continues. Era un hombre muy optimista y encantador".

Y agregó: “La vida puede ser muy injusta y esta tragedia lo demuestra. Su padre, Carl Reiner, fue un gran humorista antes que él, y Rob siguió sus pasos, haciendo un trabajo magnífico en muchas películas excelentes. Siempre tendré buenos recuerdos de Rob, y la idea de que él y su esposa ya no estén con nosotros es desgarradora”.

This is Spinal Tap 2: The End Continues está disponible para alquilar en Prime Video (por $2900 pesos), también en Apple TV y Google Play.