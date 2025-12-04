Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

Conecta, la instancia fundada por la Corporación Chilena del Documental (CCDoc), desarrollará una nueva edición entre este martes 9 y viernes 12 de diciembre. La instancia reunirá a 57 proyectos latinoamericanos, contará con representantes de 38 países y estima la realización de más de 900 reuniones de negocios.

La versión 2025 tiene un acento especial: festeja su décimo aniversario, tras completar un recorrido en que se ha consolidado como el principal punto de encuentro para directores y productores de documentales en América Latina.

“Han sido diez años de trabajo sostenido, construyendo alianzas nacionales e internacionales de mediano y largo plazo, fruto de un diálogo constante con el sector y no de iniciativas esporádicas. Este aniversario nos impulsa a hacer balances, reconocer lo avanzado y comenzar a tejer un nuevo cuadro de lo que vendrá”, indica Diego Pino, director de Conecta.

Desde su perspectiva, este será “un año de reflexión, evaluación y celebración”, en que dedicarán un espacio a “recordar a quienes han pasado por el evento –invitados, proyectos, colaboradores–, reconocer a quienes han trabajado en su construcción y celebrar a quienes han alcanzado proyección internacional tras haber sido parte de Conecta”.

En el campo de las novedades, probablemente lo más llamativo es el establecimiento de una relación estratégica con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la consolidación de las series dentro del espacio.

El CNTV ejercerá como patrocinador de una masterclass que dictará Sergio Nakasone, vicepresidente de producción de contenidos no guionizados de Warner Bros. Discovery. En esa instancia –programada para el martes 9, a las 12:30 horas, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa– el ejecutivo conversará sobre las claves para que proyectos de no ficción ingresen en el radar del streaming o encuentren nuevos socios internacionales.

Diego Pino

“Nos interesa que esta incorporación se base en una preparación genuina, que combine una visión creativa con una comprensión profunda del funcionamiento de la industria, fortaleciendo especialmente a los productores y productoras que apuestan por este tipo de narrativas”, detalla Pino.

Esta vez el evento contará con representantes de Sundance, Globo, Tribeca, Hot Docs, IDFA y The Whickers, entre otras importantes entidades y compañías de la escena internacional. El objetivo principal continúa siendo el mismo: que proyectos en etapa de desarrollo, montaje o postproducción adquieran vuelo global, y que los diferentes actores de la industria intercambien experiencias y conocimientos.

“Nuestro anhelo es que Conecta se construya como un hub latinoamericano amable y permanente de articulación regional”, apunta el director, quien ya visualiza la siguiente década.

“Queremos que los próximos años sean un tiempo de expansión no en tamaño, sino en alcance, donde el encuentro se convierta en una plataforma permanente de diálogo y acción, capaz de anticipar los desafíos que vienen: sostenibilidad, bienestar, inclusión, inteligencia artificial, derechos laborales y nuevas formas de producción. Conecta no se detiene. Evoluciona con la certeza de que el documental –en cualquiera de sus formas– seguirá siendo una herramienta para mirar el mundo y pensarlo colectivamente para transformarlo”.

callmemutis

Los Jaivas al aire libre

Si en 2023 Conecta exhibió La memoria infinita, de Maite Alberdi, y 2024 fue el turno de Pirópolis, de Nicolás Molina, este año se proyectará La ruta infinita, el documental de Rodrigo Avilés sobre Los Jaivas.

Estrenado a inicios de año en salas nacionales, el filme muestra cómo la banda celebra sus 60 años de vida musical en un viaje simbólico a bordo de un tren que viaja por Chile, conectando paisajes, memorias y música. Mediante un relato coral, el largometraje examina el legado de la agrupación, cerrando con la creación de un mural en el Metro de Santiago y el histórico show en la Quinta Vergara.

La función está programada para el jueves 11 de diciembre, a las 20:45 horas, en el Parque Ramón Cruz. La entrada es liberada.

Otras actividades abiertas al público incluyen una charla sobre la audiencia brasileña que contará con representantes de Globo (10 de diciembre); un conversatorio sobre el estado de los festivales de cine (11 de diciembre), y un panel sobre la relevancia del podcast (12 de diciembre). Todas se realizarán al mediodía en el Salón Principal de la Corporación Cultural de Ñuñoa.