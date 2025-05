De “Los Prisioneros éramos machistas” a “yo estaba enamorado”: diez frases que definen a Corazones según Jorge González

*“Ese disco fue una mezcla de Salvatore Adamo con house. Era un sonido muy cálido hecho con computador. No existía esa mezcla y aún no existe”.

*“No quería nada de rock. Si lo volvía a hacer era gil, obediente. Y no. Hice lo que se me cantó. Algo romántico y techno. Lo romántico era la música de mi madre. Era mi infancia. El rock viejo era re machista. Led Zeppelin. Los Stones. Ultra machos. Pero el punk no. Ahí había heroínas”.

*“Los Prisioneros éramos harto machistas. Éramos de barrio. Pelotudos. Pero llevar a la Cecilia (Aguayo) fue muy fuerte. Fue un mensaje. Una mujer. A tu altura, pero bella. Fue una declaración de principios. Era un ‘váyanse a la mierda’. No mires pal lado. Haz lo tuyo. Esa es la única declaración saludable. Además ella era mi amiga. Era muy seria y profesional”.

*“(Que se fuera Claudio Narea fue) musicalmente, fácil. Mediáticamente, muy difícil. Pero me importó mas la música. El tiempo hablaría. Si hubiésemos hecho Sexo de nuevo habríamos sido “consecuentes”. Pero yo lo encontraba imposible. Ya fue. Lo que pasó, pasó. Yo era feliz y libre. Nunca trabajar. Ese es mi ideal: ser feliz y libre".

*“Yo estaba enamorado. Mucho. De un amor imposible. El mejor. Porque nunca decae. Es eterno. Nunca envejece. No es real. Se queda congelado en el flechazo. Nunca quise más. Con lo que había era feliz. Estoy contento de que (Los Prisioneros) cagáramos así. Romántico. Muy apropiado”.

*“Me sanaba. Convertí el drama en arte. Y no sirve sólo para ti. También para el resto. Sin la música, estaría mal. Me dan respuestas las canciones. Sirve hacer arte. Sana. O te vuelves loco. Los artistas cumplimos necesidades. Somos de valer. Somos vitales. Hacemos sentir. Por eso el sistema los trata de locos”.

*“We are sudamerican rockers iba a ser el primer tema de Corazones, algo que fuera más ‘Prisioneros’. Una cosa que a mí ya me estaba empezando a incomodar, porque ¿qué es ser más Prisionero? Prisionero es lo que Los Prisioneros hacen. Ya había un público, que incluso se empezaba a vestir como nosotros. Le pasa a todo el mundo. Pero esa huevá no hay que pescarla nada. El grupo es uno. Y los demás... si les gusta, bien, si no, había montones de grupos que empezaron a copiar lo que hacíamos nosotros".

*“Yo me puse las pilas mal en Corazones. Con la experiencia mala de La cultura de la basura, obvio que yo quería que el nivel fuese mucho más alto”.

*“Yo ya no me juntaba mucho con los flacos (Los Prisioneros), la verdad. Ellos tenían su vida, yo tenía la mía. Yo hacía mis huevadas. Yo estaba todo el rato trabajando, por supuesto. Trabajando y teniendo romance. No hacía nada más”.

“Yo no sé que pasó ahí, pero Corazones tiene unos rolones impresionantes. Corazones rojos, Amiga Mía, Tren al sur. Estaba inspirado. Y trabajando mucho”.