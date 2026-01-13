De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

El Festival de Cine Nacional de Ñuble presenta su séptima edición. El certamen, nacido en 2019 en respuesta a la ausencia de salas y espacios culturales de la Región de Ñuble, contará con funciones gratuitas entre el 13 y 17 de enero.

El evento exhibirá El húsar de la muerte (1925) en una copia rescatada y restaurada, a raíz de su aniversario número 100, y mostrá títulos recientes como Denominación de origen (2024), de Tomás Alzamora, y La ola (2025), de Sebastián Lelio.

Aquí revisamos otras cintas destacadas de su programación 2026:

*Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes

Nació como una broma entre Fuentes y el cocreador Joaquín Fernández, y se transformó en el germen de una de las películas nacionales que ha cosechado mejores comentarios durante los últimos meses (incluyendo dos premios en FICValdivia). Filmada en blanco y negro, sigue a Ricardo (Ramón Gálvez), un joven punk de Quilicura que posee superpoderes que se activan cuando bebe alcohol. Un error –que involucra al presidente de Chile– provoca que termine en medio de un conflicto de escala internacional.

*Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García

El segundo largometraje de la directora de Metro Cuadrado (2011) transcurre en el norte durante el verano de 1990. Mientras la dictadura llega a su término, Celeste (Helen Mrugalski), una joven de 15 años, sufre un evento que fracturará su adolescencia y hundirá a su madre en una crisis. Meses más tarde, bajo la promesa de un eclipse solar, vuelve a ese lugar, pero ya nada es lo mismo.

*El Tamagochi Escarlata, de Francisco Visceral

El animador e ilustrador Francisco Visceral, quien ha trabajado con León y Cociña, debuta en la dirección con este cortometraje de 30 minutos. Con guión del comediante Ignacio Socias, el filme gira en torno a la pérdida de un preciado juguete al interior de una sala de clases. Iñaki y su amigo Tortuga Cecilio se convierten en detectives privados de los años 40 para intentar resolver el misterio. Participa en la Competencia Oficial Cortometraje junto a títulos como Merrimundi, de Niles Atallah, y Masivo, de Ignacio Pavez.

*Me Rompiste el Corazón: El Amor de Roberto Parra y la Negra Ester, de Boris Quercia

Éxito de público en salas durante 2025, la cinta de Boris Quercia se adentra en la vida de Roberto Parra (Daniel Muñoz). Narra su experiencia como niño lazarillo, su recorrido por los prostíbulos y bares del país, y su contribución a la música popular. El mayor acento está puesto en su relación con la Negra Ester (Carmen Gloria Bresky), una prostituta con la que inicia un apasionado y doloroso romance.

*La Misteriosa Mirada del Flamenco, de Diego Céspedes

Galardonada en el Festival de Cannes 2025, la ópera prima de Diego Céspedes gira en torno a una familia queer que atiende una cantina en un pueblo minero a inicios de los 80. Culpados de la propagación de una enfermedad –que, se dice, se transmite a través de una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro–, sufren la violencia y el odio de los hombres del lugar. Lidia (Tamara Cortés), una niña de 11 años que creció al interior de esa familia, inicia su propia búsqueda de venganza. Debutará recién en marzo a cines comerciales.

*Flow, de Gints Zilbalodis

Flamante ganador del Oscar, la producción de animación independiente de Letonia llegará al Festival de Cine Nacional de Ñuble. Situado en un mundo al borde del colapso producto de una inundación, sigue a un gato solitario que inicia un viaje a bordo de una embarcación y debe enfrentar los peligros y la belleza de un entorno donde otros animales luchan por su sobrevivencia.

*La Corazonada, de Diego Soto

Premiado con dos galardones en la última edición de FICValdivia, el tercer largometraje de Diego Soto narra el romance que nace entre Nieves, una mujer que administra un balneario junto a su hijo, y un motociclista que se enamora de ella. Cuando la relación parece condenada al fracaso, irrumpe una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película y proponerles que se conviertan en actores.

*Kaye, de Juan Cáceres

Tras los elogios de Perro bomba (2019), Juan Cáceres vuelve a rodar un largometraje en un contexto marginalizado. Presenta la historia de Yeka (Antonella Bravo), una niña de 12 años cuya vida sufre un quiebre tras la muerte de su mejor amiga. Filmada en la Villa Las Loicas, una toma de Cartagena, la película cuenta con una mezcla de actores naturales (o no profesionales) y nombres como Marcela Salinas, Paola Lattus y Roberto Cayuqueo.

