Del incómodo momento con Piñera al saludo a Boric que no fue: seis historias que unen a Paul McCartney con Chile

*¿The Beatles cantando a Lucho Gatica?

La leyenda por décadas ha dicho esto: en sus dos primeras grabaciones profesionales —en enero de 1962 para el sello Decca y en junio del mismo año para EMI—, The Beatles decide tocar el bolero latinoamericano Bésame mucho tras haber quedado maravillados con la versión popularizada por Lucho Gatica un par de años antes.

O, al menos, luego que Paul McCartney la escuchara en algún minuto de su juventud en un viejo vinilo que ponía su padre.

Pero la realidad es aguafiestas y siempre termina por arruinar una gran mitología. Con certeza, el cuarteto inglés jamás supo del fallecido cantante nacional. Ni de su nombre ni de su interpretación para una de las composiciones en español más memorables de la historia.

Pete Best, el primer baterista de The Beatles y que registró el tema en ambas sesiones —antes que lo expulsaran para poner en su reemplazo a Ringo Starr—, lo confirmó a Culto en 2018: “No, nunca supimos de Gatica”. Carlos Contreras, exitoso cantante de la Nueva Ola y por lejos el profesional de mayor conocimiento en el país de la obra del artista, además de coleccionista de sus discos, ratificó: “No hay ningún antecedente serio ni existe ninguna certeza que diga que los Beatles grabaron ese tema pensando en la versión de Lucho Gatica”.

Un par de años después, en 1960, y dentro de la fascinación mundial que había provocado Bésame mucho, The Coasters, un afamado grupo vocal de Los Ángeles, la hizo propia e irrumpió como un hit en países como Inglaterra. Esa fue la versión que inspiró a The Beatles.

El propio McCartney lo revela en Hace muchos años (1997), del escritor Barry Miles, una de sus biografías más completas: “Yo tenía una pequeña y diversa colección de discos en la que estaba escarbando material. Recuerdo que tenía Zing! went the strings of my heart, de los Coasters, cuyo lado B era Yakety Yak. Yo miro en retrospectiva esas grabaciones y veo qué era lo que me gustaba. Bésame mucho, en el cover de los Coasters, es una canción que pasa de un tono menor a uno mayor, y eso es un gran momento musical. Ese cambio me atrajo demasiado”.

*La primera vez (y la última)

Tuvo que volver la democracia para que Paul McCartney viniera por primera vez a Chile. El músico se presentó en el Estadio Nacional un cálido 16 de diciembre de 1993 como cierre del tramo latinoamericano de su gira The New World Tour, con la que promocionaba su álbum Off the ground.

Y aunque parezca increíble, no se vendieron todas las localidades del coloso de Ñuñoa. Tanto es así que en los días previos las entradas se estaban prácticamente rematando. La productora a cargo lanzó una promoción que hoy parecería una locura: con tres tapas de cerveza + 5 mil pesos se obtenían un cassette Paul Is Live y una entrada a cancha. ¿Señal de que Macca era visto en esos años como un artista del pasado y algo obsoleto?

La venta de entradas fue tan lenta que ese día en la tarde hubo rumores de que se cancelaría la presentación. Sería un fiasco total. Sin embargo, el mismo exbeatle se encargó de tranquilizar al público a través de un contacto en vivo con la radio Rock and Pop hacia las 20.00 horas. El show comenzó hacia las 21.50 horas para darle tiempo al público de arribar. Finalmente, llegaron 50 mil personas. En aquella ocasión, abrió con Drive my car, el mismo track que abre el álbum Rubber Soul, de The Beatles.

Ese sería el primero de una serie de conciertos que Paul daría en nuestro país. Pero, sin saberlo, ese show fue el último que “Macca” realizó acompañado en el escenario por su entonces esposa, Linda McCartney, quien falleció en 1998 producto de un cáncer de mama.

Otra anécdota de ese primer paso, es que en Chile, Paul recibió un disco de oro por Off the ground. El problema es que no se lo llevó. El objeto quedó en un mueble y apareció años después. Su dueño lo vendió y hoy está en las manos de un trabajador social.

El periodista de La Tercera, Francisco Aravena, también guarda una historia de ese lejano 1993: tras un gran esfuerzo para juntar el dinero requerido para las entradas -y desilusionado luego de los ofertones-, pudo ubicarse en cancha y sobre el final tomó una toalla que el músico arrojó desde el escenario. Pero la batalla campal fue sin tregua. Aravena lo relata aquí.

*La revancha del Nacional y una canción de Los Bunkers

Tuvieron que pasar 18 años para que Paul McCartney volviera al país, en 2011. Entretanto, se reunió con los Beatles sobrevivientes para el proyecto The Beatles Anthology, que revisitó la historia del grupo y sufrió el impacto de la muerte de George Harrison, en 2001.

Paul se presentó en Chile el 11 de mayo del 2011, para el deleite de una generación completa que no lo había podido ver en su show del 93. El hombre de Hey Jude volvió al Estadio Nacional, y a diferencia de la primera ocasión, esta vez sí repletó el principal coliseo deportivo del país.

Paul McCartney en Chile, 2011.

En aquella oportunidad, hubo una particular anécdota que lo vinculó con Chile. El productor José Luis Núñez tuvo la oportunidad de compartir con el bajista en su propio camarín. Allí, además de preguntarle por el país y enseñarle algunos de sus históricos vestuarios, McCartney le pidió a Núñez que le mostrara algo de música chilena. Este, no dudó y le mostró acaso una de las bandas que han recogido el legado musical de los Beatles: Los Bunkers.

A “Macca” la encantó el quinteto penquista, en particular una de sus canciones, Miño, de su segundo disco Canción de lejos (2002). Según el testimonio de Ñuñez, al escucharla, el zurdo sacó una guitarra y un bajo y se puso a tocar la canción. Así, al oído. Luego, Paul McCartney le pidió por favor a Núñez que felicitara a Los Bunkers cuando los viera: “Me dijo ‘amazing’, increíble, es muy Beatles, pero felicítalos porque también es muy Bunkers”.

*Una reunión con fans

En 2014, Macca lograba lo imposible: cantar por partida doble en el país y además en el Movistar Arena, un reducto pequeño en dimensiones para su condición de superestrella.

En la previa de su segunda cita, fijada para el 23 de abril, el británico se juntó con un puñado de fanáticos que habían ganado un concurso meet & greet y con otros que tenían cartel de afortunados invitados.

Movistar-Arena-ok-1.jpg la-tercera

Sobre las 16 horas, Macca terminó su ensayo, se bajó del escenario y se dirigió al grupo de seguidores que aguardaba en bambalinas. La orden de parte del mánager fue no abalanzarse sobre él, no pedirle firmas ni saludos. La distancia debería ser estricta. La única instancia que se concretaría sería una fotografía tomada por su equipo.

Cuando Paul llegó a enfrentarse con sus devotos, tiró un chiste: “Con esta gente yo no me tomó fotos”, soltó con chispa. Todos rieron y la imagen se hizo posible. Fue la primera vez que el hombre de Helter skelter se juntó con fans en su paso por la capital.

*“Say hello to...el Presidente”

Cinco años después, Paul vino nuevamente a Chile, esta vez en el Estadio Nacional, en el marco del Freshen Up Tour. Tal como en 2011, el oriundo de Liverpool repletó el recinto.

El recital fue la noche otoñal del 20 de marzo del 2019. Todo partió muy bien, con McCartney echando mano a A hard day’s night, Junior’s farm y Can’t buy me love. La primera y la tercera, clásicos de su banda madre, y la segunda, del catálogo de Wings, su proyecto tras el quiebre de los Beatles. El recital transcurría sin problemas hasta que en un momento a Paul se le ocurrió dedicar un saludo especial a uno de sus fans más reconocidos: el expresidente Sebastián Piñera.

El mandatario acudió al recital en compañía de su esposa Cecilia Morel. Ambos llegaron alrededor de media hora antes al recinto para compartir unos minutos con el artista en el backstage, luego pasaron a sus ubicaciones, en cancha. Hasta ahí, todo bien.

El problema es que en 2019, el mandatario atravesaba uno de sus momentos más bajos de aprobación. McCartney seguro no conocía ese dato, por ello, no titubeó en saludarlo públicamente. “Say hello to el Presidente”, dijo risueño, pensando en que la gente le seguiría el juego. Pero no fue así. A continuación se escuchó una pifiadera estruendosa, muy notoria. Un incómodo y sorprendido “Macca” (que salvo alguna tocata al inicio de los Beatles, no debe haber recibido pifias en toda su carrera) optó por salir rápido del incidente y pasar a la siguiente canción. Fue uno de los minutos más ásperos de su vida en vivo reciente.

*Debut en el Monumental y la junta con Boric que no fue

Se suele criticar al Estadio Monumental por no ser un recinto con las mejores condiciones para los recitales. A pesar de ello, Paul McCartney hizo su estreno en ese lugar la noche del 11 de octubre del 2024.

En esta ocasión, tal como en 2014, también se reunió con grupo de fanáticos. Con 82 años, Paul ofreció una presentación sólida, arrancando con Can’t buy me love, y finalizando con The end. Incluyó pasajes memorables como la interpretación de I’ve got a feeling “junto” a John Lennon, apoyado en las imágenes restauradas por Peter Jackson para el mega documental Get back. Además, de su interpretación de Now and then, la “última” canción de The Beatles en que todos los integrantes -en distintos períodos- trabajaron en ella.

En esta oportunidad, también hubo un espectador presidencial, pues el mandatario Gabriel Boric estaba entre el público, ubicado discretamente en el sector Rapa Nui, donde en general recibió aplausos y se abrazó con Álvaro Henríquez. Sin embargo, seguro recordando el tropezón del 2019, en esta ocasión “Macca” no se arriesgó a decir algo. Cuando en backstage le comentaron que el mandatario estaba presente, prefirió omitir cualquier clase de saludo desde el escenario.

McCartney siempre fue el beatle que más disfrutaba de salir de gira, y las defendió cada vez que pudo. En 1966 el grupo dejó de presentarse en vivo y fue Paul el que empujó a sus compañeros a volver a hacerlo en 1969, dando origen al proyecto Get back. Por ello, no es extraño que en los últimos meses haya continuado en gira. En este 2025, se presentó en tres fechas en Nueva York, en febrero, y el pasado 8 de junio acompañó a Bruce Springsteen en un concierto en Liverpool a tocar dos canciones: Can’t buy me love y Kansas City.

¿Un retorno a Chile? Por ahora no está descartado, aunque no hay información concreta al respecto. Pero al tenor de su actividad, puede ser que no demore mucho su regreso. Como él mismo lo señaló en su último recital, “volveré”.