Demasiado: una incómoda comedia romántica y un buen regreso

Cuando Girls se estrenó hace 13 años, no es exagerado decir que fue un pequeño terremoto en el mundo de las series. Una especie de Sex and the City rejuvenecido, con cuatro amigas veinteañeras al centro de la historia, viviendo su vida privilegiada pero no perfecta en un Brooklyn muy cool, hablando (y mostrando) el sexo sin tapujos, presentando personajes llenos de fallas. Todavía faltaba un año para que Netflix empezara con sus grandes estrenos y la televisión abierta y el cable eran los reyes, y en ese contexto la llegada de esa apuesta fue algo nuevo y arriesgado.

Lo que vinieron fueron seis temporadas que de a poco se fueron desinflando, mientras la masificación del streaming llenó las pantallas de contenido y dio espacio para apuestas cada vez más osadas. Mientras, la creadora, protagonista y principal directora y guionista de la ficción, Lena Dunham, pasó de ser la niña prodigio de las series a desaparecer del mapa en medio de críticas a la serie y a ella misma por ciertas actitudes problemáticas.

Una década después, Dunham está de regreso con otra comedia audaz y semi autobiográfica titulada Demasiado, que acaba de estrenar sus 10 capítulos en Netflix. Esta vez Dunham no es la protagonista sino que Megan Stalter, una de las actrices revelación de la serie Hacks.

Ella interpreta a Jessica, una chica con el corazón roto luego de que su novio la dejara por una influencer, que decide tomar la oportunidad de ir a pasar una temporada en Londres, una ciudad que la obsesiona, sobre todo por su protagonismo en la cultura pop y las comedias románticas tipo Notting Hill y El diario de Bridget Jones.

El primer día que llega conoce a Felix (Will Sharpe, The White Lotus), un poco exitoso músico, y lo que empieza ahí es un romance no tan de película porque pronto comienzan a aparecer todas las inseguridades, toxicidades y sabotajes que puede tener una relación con dos personas fallidas, y una de ellas todavía obsesionada con su ex y la mujer por la que la dejó.

Es cierto, el mundo pareció olvidarse de Lena Dunham una vez que Girls llegó a su fin, pero con Demasiado, la creadora y guionista demuestra que aún tiene cosas que decir y personajes incómodos, terribles y adorables que presentar.

La serie es una comedia romántica arriesgada, tensa y muy alejada de los clichés del género, con momentos que dan auténtica risa y otros que muestran lo mejor y lo peor de las relaciones en los tiempos modernos.