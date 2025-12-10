Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

El inglés Derrick McKenzie, baterista histórico de Jamiroquai, alista su desembarco en Chile.

Con más de 30 años de trayectoria, múltiples giras internacionales y presencia en los discos más emblemáticos de la banda –incluyendo Travelling without moving (1996)–, el artista llegará a nuestro país este 18 y 19 de diciembre.

Tras finalizar la primera parte de la gira mundial de la agrupación en Londres, Derrick viajará directamente a Santiago para una estadía en que presentará dos actividades.

El jueves 18 brindará una masterclass en que abordará la técnica, la musicalidad, el enfoque creativo, la construcción de groove y las experiencias de gira junto a uno de los referentes del acid jazz y el funk global. La instancia se desarrollará en el Music Hall (Av. Las Condes 7909).

En tanto, el viernes 19 Derrick protagonizará un DJ Set en ONACIU (Loreto 460). En esa fecha estará acompañado por Genius of Funk, el trío compuesto por Bruno Borleone, C-Funk y Boogie Mike.

Los tickets para ambas instancias están disponibles en Ecopass.