El realizador estadounidense Gore Verbinski volvió a los cines estadounidenses tras una década de ausencia. Buena suerte, diviértete, no mueras es una apuesta alejada de los blockbusters que caracterizan a la filmografía del director, ya que fue realizada sin el respaldo de un gran estudio y apunta más a la comedia absurda de ciencia ficción que a la acción frenética. La cinta se estrenó en Estados Unidos el 13 de febrero de 2026.

La película narra la historia de un misterioso “hombre del futuro” (interpretado por Sam Rockwell) que irrumpe en un restaurante diner. Su declaración es urgente y descoloca a trabajadores y clientes: viene de un futuro distópico arrasado por una Inteligencia Artificial rebelde y tiene una sola noche para evitar el apocalipsis.

Extraída de Polygon

El hombre necesita reclutar a un equipo muy específico de personas que se encuentran cenando allí esa noche para cumplir su misión. El problema es que no sabe exactamente a quiénes debe reunir para hacer la “combinación correcta”. De hecho, este es su intento número 117; ha fallado en todos sus viajes anteriores.

Así, la historia presenta a una nueva banda de inadaptados reunida por el hombre para salvar el futuro: una madre en duelo (Juno Temple), una joven literalmente alérgica a la tecnología (Haley Lu Richardson) y dos profesores frustrados (Zazie Beetz y Michael Peña).

Extraída de The New York Times

La cinta está dirigida por Verbinski y escrita por Matthew Robinson, guionista tras filmes como Love and Monsters (2020) y Dora y la ciudad perdida (2019). En cuanto a la producción, el estudio alemán Constantin Film asumió los gastos de producción, marcando un distanciamiento entre Verbinski y las productoras hollywoodenses.

La película tuvo su premiere en el Fantastic Fest de Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2025. En Chile la cinta se estrenará el 9 de abril de 2026.

¿Por qué Gore Verbinski estuvo tanto tiempo sin dirigir películas?

Verbinski solía ser un nombre asociado a grandes blockbusters taquilleros de Hollywood , al menos desde que dejó huella con El aro (2002), un hito taquillero inusual en el cine de terror de la época, y explotó su fama con las primeras tres películas de Piratas del Caribe.

El cineasta destacó por dos tipos de filmes recurrentes en su filmografía: un cine de terror incómodo, visceral y gráfico y otro de comedias irreverentes, pero cargadas de epicidad y trasfondo dramático. Así, Verbinski pasó a la historia del terror por El aro, que abrió las puertas del cine hollywoodense a las adaptaciones de películas asiáticas de horror, y marcó los blockbusters de la época con su trilogía de piratas. En el proceso, cosechó un Premio Oscar a Mejor Película Animada como director y productor de Rango (2011).

Extraídas de NBC News e IMDb

Sin embargo, su prodigiosa reputación con los éxitos de taquilla llegó a su fin abruptamente con El llanero solitario (2013). La película de Disney costó alrededor de 375 millones de dólares en gastos de producción y marketing, recaudando aproximadamente 260 millones en todo el mundo y representando un tremendo fracaso económico para la compañía.

Las críticas negativas de la época y las controversias generadas en torno al papel de Johnny Depp como un nativo americano tampoco ayudaron a una producción que tuvo dificultades intrínsecas. Tras esto, Verbinski no volvió a trabajar con Disney, luego de una relación fructífera con Piratas del Caribe.

Extraída de Variety

Para “volver a sus raíces”, el cineasta dirigió la cinta de terror y misterio La cura del bienestar (2016), bajo la producción de New Regency Pictures y la distribución de 20th Century Fox. La película cosechó críticas mixtas y tampoco tuvo buena recaudación en taquilla a pesar de su presupuesto reducido, costando 40 millones de dólares y recaudando 26 en todo el mundo. Este fue su último largometraje antes de Buena suerte, diviértete, no mueras.

Desde entonces, Gore Verbinski ha tenido complicaciones encontrando financiamiento para sus películas, sobre todo con los grandes estudios de Hollywood. Esa es la principal razón de por qué no estrenó ningún largometraje durante una década, aunque también fue por la cancelación de múltiples proyectos.

Proyectos cancelados

Entre 2016 y 2025, el realizador tuvo tres proyectos cancelados, siendo el más sonado Gambit, la película del X-Men que sería interpretado por Channing Tatum y que luego pudo encarnar en Deadpool & Wolverine (2024). Gore Verbinski iba a dirigir la cinta, que empezó su preproducción en 2015, pero declinó su participación en 2018, tras acusar diferencias creativas. El filme sería finalmente cancelado tras la compra de Fox por Disney en 2019.

El director también tenía planes para una película animada musical llamada Cattywumpus, que trataría sobre gatos en el espacio. El proyecto fue trabajado con Netflix desde inicios de 2020, pero, tras “avances significativos” en la producción, la compañía canceló la realización en 2022 y permitió a Verbinski vender su idea a otros estudios. No se sabe mucho más sobre el proyecto desde entonces.

Extraída de Los Angeles Times

Otra producción de Verbinski con Netflix que quedó en un limbo fue una adaptación cinematográfica de Los reyes de la arena (1979), la novela de George R.R Martin, autor de Juego de tronos. El proyecto, según reportó Collider, estaba en realización bajo un guion de Dennis Kelly, escritor de la serie Utopia. Pese a esto, reportes de finales de 2025 listaron a este filme como uno de los proyectos “desechados” por la compañía durante sus reestructuraciones internas.

Sin embargo, esta película todavía está en producción, según el cineasta. En una entrevista para Collider durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2026, Verbinski declaró que “están desarrollando un relato corto de George R. R. Martin titulado Los reyes de la arena que es realmente genial“.

A pesar de los años que han pasado desde su última película, el propio director ha expresado que nunca ha dejado de trabajar. En una entrevista con The Hollywood Reporter realizada en febrero de 2026, Gore Verbinski expresó lo siguiente: “No creo que haya habido un solo día en que no hayamos estado trabajando y esforzándonos aquí en la oficina. (...). Lamento no tener una película que lo demuestre, pero hemos estado luchando día tras día”.

Extraída de Sensacine

Su nueva película y la IA

El director, en una entrevista con Filmmaker Magazine, abordó la producción de Buena suerte, diviértete, no mueras. Su declaración fue la siguiente: “Ningún estudio estaba interesado en hacer esta película. (...) Porque no es una secuela. Si eres un estudio, una propiedad intelectual original se siente extraña. Habría que desentrañar el algoritmo para responder por qué una plataforma de streaming no estaría interesada”.

Extraída de The Hollywood Reporter

“Cuando empecé en esta industria, los productores de antaño decían: “No se pueden mezclar géneros. Eso es algo que no se puede hacer. Si eres una comedia, eres una comedia. Si eres una película de terror, eres una película de terror”. Y yo pensaba: “Bueno, espera un momento. Así es como surgió el rock and roll, mezclando géneros”, expresó el cineasta.

Respecto a la crítica, presente en el filme, al uso no regulado de Inteligencia Artificial, Verbinski fue directo en una entrevista con The Hollywood Reporter. “¿Por qué la IA me ayuda a escribir una canción o contar una historia? No quiero que respire ni que tenga sexo por mí; quiero que resuelva el cáncer. (...) ¿Por qué va tras las cosas que, en esencia, necesitamos hacer para ser humanos?”, declaró el director.