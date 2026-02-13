Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

Durante la jornada del jueves 12 de febrero, Prime Video publicó en YouTube y sus redes sociales el primer teaser trailer de su nueva serie original Spider-Noir, proyecto sobre la variable multiversal detectivesca de Spider-Man que aparece en la película Spider-Man: Un nuevo universo (2018). El actor Nicolas Cage regresa al papel, luego de haberle dado voz en el filme mencionado, esta vez para interpretarlo en carne y hueso.

El tráiler muestra a Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado venido a menos que investiga casos turbulentos en la Nueva York de la década de 1930, en plena Gran Depresión.

Extraída de IGN España

Según las sinopsis del proyecto, el protagonista, cansado y de semblante sombrío, lidia con su alter ego con poderes arácnidos (nombrado “The Spider”) que tuvo que dejar atrás por razones desconocidas, pero una conspiración masiva lo obliga a enfrentarse a su pasado mientras lidia con grandes criminales. El trailer se intensifica con la frase “Ningún poder no conlleva responsabilidad”.

El show está inspirado en la saga de cómics Spider-Man Noir, que muestran a un Peter Parker en el mismo rol detectivesco dentro de un escenario oscuro y una estética pulp. El personaje volvió en Un nuevo universo y será retomado en esta nueva serie, pero con el nombre de Ben Reilly. Las razones de esto aún no han sido totalmente explicadas y, de hecho, Reilly es el nombre de otro personaje de Marvel, cuyo nombre de pila es “Scarlet Spider”.

Extraída de GQ España

El proyecto está producido por Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Amy Pascal (ex-presidenta de Sony Pictures y productora de las películas de Spider-Man desde 2017) y la dupla de Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de las dos películas de la saga multiversal del arácnido (Un nuevo universo y A través del Spider-Verso (2023).

Los principales nombres tras el desarrollo creativo del proyecto son Oren Uziel y Steve Lightfoot, showrunners en conjunto con Lord y Miller. Uziel tiene experiencia con estos últimos al haber escrito el guion de 22 Jump Street (2014), película dirigida por la dupla. Lightfoot, en cambio, fue showrunner de la serie de Marvel Television The Punisher.

Extraída de Los Angeles Times

Spider-Noir también supondrá la primera vez que Nicolas Cage interpreta un rol protagónico en una serie televisiva. En el elenco lo acompañarán Lamorne Morris como el periodista Robbie Robertson, un reportero que busca abrirse camino en la ciudad mientras protege a Ben; Li Jun L como Cat Hardy, figura central de un exclusivo club nocturno; Karen Rodriguez como Janet, la secretaria leal y frontal del protagonista; y Brendan Gleeson como Silvermane, un sospechoso líder de la mafia, entre otros actores.

Se sabe que Harry Bradbeer, director ganador del Emmy por su trabajo en la serie Fleabag, dirigió y produjo ejecutivamente los dos primeros episodios de la serie, marcando el tono de un show que apunta más al drama, al misterio y a las referencias al cine noir que a la estética y tropos de un programa clásico sobre superhéroes.

La serie será exclusiva de Prime Video y estrenará simultáneamente sus ocho episodios el 27 de mayo de 2026.

Novedad estética

El tráiler de Spider-Noir reveló una de las características más llamativas y novedosas del proyecto: se podrá ver, desde Prime Video, en una versión en blanco y negro y otra con sus colores originales. Amazon llamó a estas variantes “Blanco y Negro Auténtico” y “A Todo Color”.

El personaje de Nicolas Cage en Un nuevo universo habitaba un mundo en tonalidad gris, por lo que la decisión de la serie de tener una versión en blanco y negro tiene sentido con la herencia que recibe de su protagonista, su narrativa sombría ligada a la Gran Depresión y a los homenajes y referencias al cine noir de primera mitad del siglo XX.

Extraída de Polygon

De hecho, el mismo trailer se subió en dos publicaciones distintas: una en una versión colorida y otra en blanco y negro, enfatizando el anuncio de esta dinámica sin precedentes en las series de superhéroes.

Preparación de Nicolas Cage

En una entrevista dada con el medio estadounidense Esquire, Nicolas Cage dialogó sobre varios apartados de su nueva y atípica versión del superhéroe arácnido. En primer lugar, se refirió a la decisión artística de lanzar el producto final con dos versiones diferentes en su color.

“La verdad es que ambos (formatos) funcionan y son hermosos por diferentes razones”, explicó Cage. “El color es súper saturado y hermoso. Creo que los espectadores adolescentes apreciarán el color, pero también quiero que tengan la opción. Si quieren experimentar el concepto en blanco y negro, tal vez eso les inculque cierto interés en ver películas más antiguas y disfrutarlas también como una forma de arte”, concluyó.

Extraída de Andro4all

El intérprete también afirmó que su actuación como Ben Reilly es “70% Humphrey Bogart y 30% Bugs Bunny”, dado que hay un tono cómico “oculto” en la historia de misterio.

La información fue complementada en una entrevista que dio Phil Lord al mismo medio, quien, refiriéndose a la actuación de Cage, explicó lo siguiente: “Nic aportó muchos pensamientos al personaje que nos sorprendieron y fueron una especie de golpe en la cabeza”. Según Lord, “su visión fue como: ‘Soy una araña que intenta disfrazarse de humano’. Está cambiando de código. Dentro de su cuerpo, se siente como un animal”.