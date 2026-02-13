SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Prime Video reveló el primer trailer del nuevo proyecto televisivo del superhéroe arácnido, que regresa con una versión alternativa alejada de Peter Parker, la universidad y la juventud. Nicolas Cage interpreta a un antihéroe que trabaja como un detective privado de los años 30, en una historia que mezclará acción, misterio y estéticas propias del cine noir.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de Espinof

    Durante la jornada del jueves 12 de febrero, Prime Video publicó en YouTube y sus redes sociales el primer teaser trailer de su nueva serie original Spider-Noir, proyecto sobre la variable multiversal detectivesca de Spider-Man que aparece en la película Spider-Man: Un nuevo universo (2018). El actor Nicolas Cage regresa al papel, luego de haberle dado voz en el filme mencionado, esta vez para interpretarlo en carne y hueso.

    El tráiler muestra a Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado venido a menos que investiga casos turbulentos en la Nueva York de la década de 1930, en plena Gran Depresión.

    Extraída de IGN España

    Según las sinopsis del proyecto, el protagonista, cansado y de semblante sombrío, lidia con su alter ego con poderes arácnidos (nombrado “The Spider”) que tuvo que dejar atrás por razones desconocidas, pero una conspiración masiva lo obliga a enfrentarse a su pasado mientras lidia con grandes criminales. El trailer se intensifica con la frase “Ningún poder no conlleva responsabilidad”.

    El show está inspirado en la saga de cómics Spider-Man Noir, que muestran a un Peter Parker en el mismo rol detectivesco dentro de un escenario oscuro y una estética pulp. El personaje volvió en Un nuevo universo y será retomado en esta nueva serie, pero con el nombre de Ben Reilly. Las razones de esto aún no han sido totalmente explicadas y, de hecho, Reilly es el nombre de otro personaje de Marvel, cuyo nombre de pila es “Scarlet Spider”.

    Extraída de GQ España

    El proyecto está producido por Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Amy Pascal (ex-presidenta de Sony Pictures y productora de las películas de Spider-Man desde 2017) y la dupla de Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de las dos películas de la saga multiversal del arácnido (Un nuevo universo y A través del Spider-Verso (2023).

    Los principales nombres tras el desarrollo creativo del proyecto son Oren Uziel y Steve Lightfoot, showrunners en conjunto con Lord y Miller. Uziel tiene experiencia con estos últimos al haber escrito el guion de 22 Jump Street (2014), película dirigida por la dupla. Lightfoot, en cambio, fue showrunner de la serie de Marvel Television The Punisher.

    Extraída de Los Angeles Times

    Spider-Noir también supondrá la primera vez que Nicolas Cage interpreta un rol protagónico en una serie televisiva. En el elenco lo acompañarán Lamorne Morris como el periodista Robbie Robertson, un reportero que busca abrirse camino en la ciudad mientras protege a Ben; Li Jun L como Cat Hardy, figura central de un exclusivo club nocturno; Karen Rodriguez como Janet, la secretaria leal y frontal del protagonista; y Brendan Gleeson como Silvermane, un sospechoso líder de la mafia, entre otros actores.

    Se sabe que Harry Bradbeer, director ganador del Emmy por su trabajo en la serie Fleabag, dirigió y produjo ejecutivamente los dos primeros episodios de la serie, marcando el tono de un show que apunta más al drama, al misterio y a las referencias al cine noir que a la estética y tropos de un programa clásico sobre superhéroes.

    La serie será exclusiva de Prime Video y estrenará simultáneamente sus ocho episodios el 27 de mayo de 2026.

    Novedad estética

    El tráiler de Spider-Noir reveló una de las características más llamativas y novedosas del proyecto: se podrá ver, desde Prime Video, en una versión en blanco y negro y otra con sus colores originales. Amazon llamó a estas variantes “Blanco y Negro Auténtico” y “A Todo Color”.

    El personaje de Nicolas Cage en Un nuevo universo habitaba un mundo en tonalidad gris, por lo que la decisión de la serie de tener una versión en blanco y negro tiene sentido con la herencia que recibe de su protagonista, su narrativa sombría ligada a la Gran Depresión y a los homenajes y referencias al cine noir de primera mitad del siglo XX.

    Extraída de Polygon

    De hecho, el mismo trailer se subió en dos publicaciones distintas: una en una versión colorida y otra en blanco y negro, enfatizando el anuncio de esta dinámica sin precedentes en las series de superhéroes.

    Preparación de Nicolas Cage

    En una entrevista dada con el medio estadounidense Esquire, Nicolas Cage dialogó sobre varios apartados de su nueva y atípica versión del superhéroe arácnido. En primer lugar, se refirió a la decisión artística de lanzar el producto final con dos versiones diferentes en su color.

    La verdad es que ambos (formatos) funcionan y son hermosos por diferentes razones”, explicó Cage. “El color es súper saturado y hermoso. Creo que los espectadores adolescentes apreciarán el color, pero también quiero que tengan la opción. Si quieren experimentar el concepto en blanco y negro, tal vez eso les inculque cierto interés en ver películas más antiguas y disfrutarlas también como una forma de arte”, concluyó.

    Extraída de Andro4all

    El intérprete también afirmó que su actuación como Ben Reilly es “70% Humphrey Bogart y 30% Bugs Bunny”, dado que hay un tono cómico “oculto” en la historia de misterio.

    La información fue complementada en una entrevista que dio Phil Lord al mismo medio, quien, refiriéndose a la actuación de Cage, explicó lo siguiente: “Nic aportó muchos pensamientos al personaje que nos sorprendieron y fueron una especie de golpe en la cabeza”. Según Lord, “su visión fue como: ‘Soy una araña que intenta disfrazarse de humano’. Está cambiando de código. Dentro de su cuerpo, se siente como un animal”.

    Lee también:

    Más sobre:SpidermanNicolas CageSeriePrime VideoSpider-NoirMarvelCómicsAmazonMGMSuperhéroesNoirDetectiveBrendan GleesonTrailerPulpSeries Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”
    Chile

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles