    La justicia estadounidense desestima las demandas por agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

    Un año después de la formalización de las demandas por violencia sexual presentadas por la ex-niñera de su familia, diversos jueces federales norteamericanos se consideraron “faltos de competencias” para poner en juicio las acusaciones contra el autor de Coraline y The Sandman.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de The Guardian

    La justicia de Estados Unidos ha desestimado las demandas contra el escritor Neil Gaiman por falta de competencias. El autor fue acusado por Scarlett Pavlovich, quien trabajó como niñera en su casa durante 2022, de agresión sexual. La exesposa de Gaiman, Amanda Palmer, también fue denunciada por la mujer por el delito de trata de personas en conjunto con su exmarido.

    Pavlovich, oriunda de Nueva Zelanda, presentó las demandas en los tribunales federales de Wisconsin, Massachusetts y Nueva York en febrero de 2025. Estas acusaciones de agresión sexual no fueron las primeras apuntadas contra el escritor, ya que en julio de 2024 dos mujeres denunciaron encuentros violentos con él.

    A la polémica se sumó que el mismo año, en el podcast de The Tortoise, varias mujeres denunciaron lo mismo. En enero de 2025, Vulture publicó un artículo en el que ocho mujeres denunciaron presuntos abusos perpetrados por el escritor tras Coraline (2002) y la saga de cómics The Sandman.

    Extraída de The New York Times

    Las demandas fueron desestimadas progresivamente por los tribunales norteamericanos. Durante el pasado mayo, Pavlovich ya había solicitado retirar su demanda de Nueva York (dirigida contra Amanda Palmer), argumentando, según documentos judiciales, que “no estaba segura de qué estado tenía jurisdicción sobre su caso”. La jueza federal Mary Kay Vyskocil concedió su solicitud en junio.

    Parte del retiro de la segunda acusación fue también pedida por Pavlovich en mayo de 2025. El juez federal James Peterson, de Wisconsin, desestimó totalmente la demanda en octubre, afirmando que la denunciante debía presentar el caso en Nueva Zelanda y acusando falta de competencia respecto al caso.

    Por último, el juez federal Nathaniel Gorton rechazó el pasado viernes la demanda presentada en Massachusetts por los mismos motivos.

    Contexto de la demanda

    Scarlett Pavlovich aseguró en sus demandas que no tenía hogar cuando conoció a Amanda Palmer en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020. Tenía 22 años en ese momento y eventualmente comenzó a trabajar como niñera del hijo del matrimonio en su hogar de Waiheke Island, donde, según su relato, se produjeron las agresiones.

    Gaiman negó las acusaciones y afirmó que “En ningún momento Pavlovich dijo o hizo nada que le hiciera pensar que ella no estaba dispuesta a participar en las actividades”. Sus principales recursos de defensa son unas imágenes con capturas de mensajes. Los abogados del autor sostenían que los textos enviados por Pavlovich la mañana siguiente demostraban que las relaciones habían sido consensuadas.

    Según las demandas, las agresiones no se detuvieron hasta que Pavlovich le dijo a Palmer que iba a suicidarse. Después de eso dejó a la familia y volvió a quedarse sin hogar.

    Extraída de The Boston Globe

    Los documentos exigían al menos siete millones de dólares como compensación. Además, acusaban que Palmer “conocía los deseos sexuales de Gaiman” y “le presentó a Pavalovich sabiendo que la agrediría”, sustentando su demanda por trata de personas. Gaiman y Palmer se divorciaron en 2022.

    Desde la polémica, diversos proyectos de Neil Gaiman fueron pausados o cancelados. En 2025 Prime Video anunció que acortaría la última temporada de Good Omens, basada en un libro del autor; Disney detuvo la producción de una película basada en las novelas Los libros del cementerio; Netflix canceló Los detectives muertos y anunció que la serie de The Sandman acabaría con su segunda temporada, aunque aludiendo a otras razones. También la editorial Dark Horse Comics, sello que colaboraba habitualmente con el escritor británico, anunció que dejaría de publicar sus obras.

