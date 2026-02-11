La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

El 10 de febrero, la cantante Chappell Roan decidió abandonar la agencia de representación Wasserman. Esto después de que Casey Wasserman, fundador y director ejecutivo de la empresa, apareciera en los archivos de Epstein.

La cantante publicó una historia en redes sociales donde expresaba que tenía un deber en proteger a las personas de su equipo. “Ningún artista, agente o empleado, debería ser esperado como defensa o mirada pasiva de acciones que entran en conflicto con nuestros valores morales”.

Chappell Roan expresó su respeto y gratitud por los agentes y equipos que trabajan por sus clientes. “Los artistas merecen representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esa decisión refleja mis creencias de que un cambio significativo en la industria requiere responsabilidad y liderazgo que genere confianza”, sentenció.

Chappell Roan is leaving her talent agency led by Casey Wasserman after he appeared in the Epstein files. pic.twitter.com/myMMpZgxHC — Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2026

Esto ocurre a casi un mes antes de que la artista visite Chile en su presentación de Lollapalooza. El nombre de Chappell Roan es uno de los headliners del cartel del evento. Su presentación será el domingo 15 de marzo.

Casey Wasserman fundador de la firma de representación Wasserman Katelyn Mulcahy

Casey Wasserman y su vinculación con los archivos de Epstein

La empresa de Wasserman se trata de una de las firmas de representación con grandes estrellas de la industria musical, deportiva y de entretenimiento. Gracias a la compra de la firma de gestión y producción Brillstein Entertainment Partnersen 2023, la agencia reclutó nombres como Brad Pitt y Adam Sandler, entre otros.

Es por este motivo que la conexión con los archivos de Epstein es tan escandalosa. El nombre de Wasserman aparece en los documentos por su vinculación con la condenada Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein y cómplice de sus crímenes. La relación entre ellos fue principalmente por correos electrónicos subidos de tono, según han señalado medios como Los Angeles Times.

Ghislaine Maxwell fue cómplice de Jeffrey Epstein y está condenada por tráfico sexual

Casey Wasserman ha respondido a la polémica con un comunicado. “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”

La aparición de Wasserman ha tenido repercusión en su liderazgo en su empresa de representación. The Hollywood Reporter explica que “varios artistas están considerando romper vínculos con la firma de representación”. También señalan que hay agentes intentando comprar la división musical del negocio para tener la empresa y los clientes, sin la necesidad de ocupar el nombre de Wasserman.

Los Juegos Olímpicos de 2028 seránen Los Ángeles y Casey Wasserman es el presidente del Comité Organizador

Sin embargo, esta no es la única dirigencia del magnate que tambalea por este escándalo. Sino que también políticos de Los Ángeles han pedido la renuncia de Wasserman como director de los Juegos Olímpicos 2028 que se celebrarán en la ciudad. Una situación que se repite, ya que en 2024 el magnate ya había sido puesto en duda por un reportaje del Daily Mail sobre sus relaciones inapropiadas con empleadas jóvenes de su empresa.

Incluso, Variety informó que el escándalo de 2024 fue la razón de la salida de Billie Eilish de la compañía. “Lo primero y más importante para Wasserman es la pérdida de Billie Eilish, una clienta superestrella que abandonó el proyecto el martes. La cantante de Birds of a Feather y su hermano Finneas estarán ahora representados por la competencia WME”.