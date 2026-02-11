SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    La artista publicó en sus redes sociales un comunicado donde informaba de su salida de la firma de representación Wasserman. Esto tras el escándalo que protagoniza el director ejecutivo por su vinculación a los archivos de Epstein.

    Por 
    Daniel Cañete
    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    El 10 de febrero, la cantante Chappell Roan decidió abandonar la agencia de representación Wasserman. Esto después de que Casey Wasserman, fundador y director ejecutivo de la empresa, apareciera en los archivos de Epstein.

    La cantante publicó una historia en redes sociales donde expresaba que tenía un deber en proteger a las personas de su equipo. “Ningún artista, agente o empleado, debería ser esperado como defensa o mirada pasiva de acciones que entran en conflicto con nuestros valores morales”.

    Chappell Roan expresó su respeto y gratitud por los agentes y equipos que trabajan por sus clientes. “Los artistas merecen representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esa decisión refleja mis creencias de que un cambio significativo en la industria requiere responsabilidad y liderazgo que genere confianza”, sentenció.

    Esto ocurre a casi un mes antes de que la artista visite Chile en su presentación de Lollapalooza. El nombre de Chappell Roan es uno de los headliners del cartel del evento. Su presentación será el domingo 15 de marzo.

    Casey Wasserman fundador de la firma de representación Wasserman Katelyn Mulcahy

    Casey Wasserman y su vinculación con los archivos de Epstein

    La empresa de Wasserman se trata de una de las firmas de representación con grandes estrellas de la industria musical, deportiva y de entretenimiento. Gracias a la compra de la firma de gestión y producción Brillstein Entertainment Partnersen 2023, la agencia reclutó nombres como Brad Pitt y Adam Sandler, entre otros.

    Es por este motivo que la conexión con los archivos de Epstein es tan escandalosa. El nombre de Wasserman aparece en los documentos por su vinculación con la condenada Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein y cómplice de sus crímenes. La relación entre ellos fue principalmente por correos electrónicos subidos de tono, según han señalado medios como Los Angeles Times.

    Ghislaine Maxwell fue cómplice de Jeffrey Epstein y está condenada por tráfico sexual

    Casey Wasserman ha respondido a la polémica con un comunicado. “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”

    La aparición de Wasserman ha tenido repercusión en su liderazgo en su empresa de representación. The Hollywood Reporter explica que “varios artistas están considerando romper vínculos con la firma de representación”. También señalan que hay agentes intentando comprar la división musical del negocio para tener la empresa y los clientes, sin la necesidad de ocupar el nombre de Wasserman.

    Los Juegos Olímpicos de 2028 seránen Los Ángeles y Casey Wasserman es el presidente del Comité Organizador

    Sin embargo, esta no es la única dirigencia del magnate que tambalea por este escándalo. Sino que también políticos de Los Ángeles han pedido la renuncia de Wasserman como director de los Juegos Olímpicos 2028 que se celebrarán en la ciudad. Una situación que se repite, ya que en 2024 el magnate ya había sido puesto en duda por un reportaje del Daily Mail sobre sus relaciones inapropiadas con empleadas jóvenes de su empresa.

    Incluso, Variety informó que el escándalo de 2024 fue la razón de la salida de Billie Eilish de la compañía. “Lo primero y más importante para Wasserman es la pérdida de Billie Eilish, una clienta superestrella que abandonó el proyecto el martes. La cantante de Birds of a Feather y su hermano Finneas estarán ahora representados por la competencia WME”.

    Lee también:

    Más sobre:Chappell RoanWassermanCasey WaassermanArchivos de EpsteinLollapaloozaJuegos Olímpicos 2028MúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

    “Tengo absoluta tranquilidad”: exdelegada de Valparaíso defiende gestión ante megaincendio tras informe de Contraloría

    Ministra de Agricultura se reúne con locatarios afectados por el incendio en Vega Central

    Lo más leído

    1.
    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    2.
    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    3.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    4.
    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    5.
    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest
    Chile

    Ministra Arredondo descarta “fraude masivo” de usuarios del Pase Cultural y aclara financiamiento al Excéntrico Fest

    FUAS 2026: este jueves comienza el segundo periodo de postulación para becas y gratuidad

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM
    Negocios

    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM

    Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones crece en enero por sobre un 40%

    Bank of America eleva sus perspectivas de crecimiento para Chile por el precio del cobre y agenda del gobierno de Kast

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    El intenso trailer del capítulo 5 de El Caballero de los Siete Reinos

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña
    Mundo

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña

    Secretario de Energía de EE.UU. realiza histórica visita a Venezuela

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó