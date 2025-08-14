Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

Ari Aster, el responsable de películas como Hereditary (2018) y Midsommar (2019), tiene un nuevo largometraje. Y, fiel a la impronta que le ha hecho ganarse un nombre en el mundo del cine, no es una apuesta convencional.

Estrenado en el Festival de Cannes 2025, Eddington es un western contemporáneo que se inserta en las primeras semanas desde que se decretó la emergencia de salud en todo el mundo a raíz del Covid-19.

Mientras el pánico y las campañas de desinformaciòn van al alza, en Eddington, Nuevo México, dos figuras libran su propia batalla: Joe Cross (Joaquin Phoenix), sheriff del pueblo y aspirante a alcalde, y Ted Garcia (Pedro Pascal), quien busca la relección. Esa lucha desata el caso al interior de la comunidad.

El director de Beau tiene miedo (2023) también reúne a Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes, Deirdre O’Connell y Micheal Ward.

El filme llegará a los cines chilenos el próximo 11 de septiembre. De ese modo, será el tercer estreno de Pascal en pocos meses en nuestro país, después de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y Amores materialistas, ambas en cartelera desde julio.

Revisa el trailer de Eddington a continuación: