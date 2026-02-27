El antes y el después de Mon Laferte: las dos caras de su idilio con la Quinta Vergara

Dos veces Mon Laferte ha pisado el escenario del Festival de Viña, en dos momentos muy diferentes de su carrera. La primera de ellas fue en 2017. Por entonces, llegaba precedida del éxito arrollador de su cuarto álbum, el fundamental Mon Laferte vol.1, y que incluye los mayores hits de su trayectoria.

La viñamarina se presentó en la noche del sábado 25 de febrero, la última de esa edición que por entonces transmitía Chilevisión, y con Rafael Araneda y Carolina de Moras en la conducción.

Lo de Mon Laferte esa noche fue uno de esos shows arrolladores y que quedan para siempre en la memoria colectiva. Un antes y un después. En el olvido quedaron todos los que se habían presentado durante los días previos: Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Sin Bandera, los mexicanos Camila y Río Roma, además de los colombianos Maluma y J Balvin.

26 de FEBRERO del 2017/Viña del Mar Mon Laferte ,durante la Sexta noche de la 58º del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2017, realizado en la Quinta Vergara. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO Agenciauno

Enfundada en un ceñido vestido rojo, guantes negros, su largo pelo negro con una rosa roja (acaso su sello por esos años, y que fue tan imitado por muchas mujeres), Mon convirtió la Quinta en un karaoke masivo amén de su estilo dramático y de cantante antigua, además de contar con unas canciones ancladas en lo más clásico del repertorio popular, deudoras de la balada romántica, del bolero, de la canción “cebolla”. La que se escucha a la hora de cocinar, hacer el aseo o las compras en la Vega.

Esa vez, por la Quinta pasaron Amor completo, Si tú me quisieras, Salvador, El diablo, Yo te quiero (junto a Rulo, el bajista de Los Tetas), Tormento, más dos canciones que vendrían en su siguiente álbum, La Trenza: Ámame y No te fumes mi marihuana.

26 de FEBRERO del 2017/Viña del Mar Mon Laferte ,durante la Sexta noche de la 58º del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2017, realizado en la Quinta Vergara. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO Agenciauno

Pero el acabose fue cuando cantó Tu falta de querer. Ese himno al desamor con mucho sabor a bolero y que Mon canta como la mejor de las cantantes de bar de puerto añoso. Ahí la Quinta estaba enfervorizada. “Buenas noches Viña del Mar, volví a casa”, dijo al finalizar. Por supuesto, el “Monstruo” le entregó la Gaviotas de Plata y de Oro, los mayores premios del certamen.

Pero ojo con este detalle. Era tanto el fervor de público, que tenía el corazón en la mano, que los tradicionales plumíferos metálicos para calmar al público no le bastaron. A las 2.31 de la madrugada el “Monstruo” rugió diciendo “Se lo merece”; y de ahí, por primera vez en la historia, la gente exigió -con estruendo- la Gaviota de Platino. “¡Platino, platino!”, se oía claramente.

Los animadores, incómodos, solo seguían adelante por inercia, como esperando que algo -o alguien- resolviera por ellos. Incluso, Rafael Araneda le acercó su micrófono a la cantante, esperando quizás, que ella dijera una palabra que bastara para aplacar la furia de un “Monstruo” que despertaba con todo. Pero Mon no dijo nada. Seguro la dominaba la emoción del momento.

26 de FEBRERO del 2017/Viña del Mar Mon Laferte ,durante la Sexta noche de la 58º del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2017, realizado en la Quinta Vergara. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO Agenciauno

Como sea, el “Monstruo” pidió la Gaviota de Platino para Mon Laferte nueve años antes de que efectivamente se le concediera, porque en aquel 2017, pese al rugido y a la pifiadera estruendosa, no se le entregó.

Hoy, la misma cantante recuerda ese show con Culto: “Yo creo que ese fue un antes y un después, pero aquí también. Porque yo ya había empezado a construir una carrera en México, ya había dado conciertos masivos en el Auditorio Nacional y todo allá, pero como que aquí todavía no era tan popular, o yo tenía esa idea. Marcó muchísimo mi carrera”.

2020, cuando Mon le cantó al Chile del estallido

Al Festival de Viña del Mar 2020, Mon Laferte llegaba como una estrella internacional tras obtener premios como el Grammy Latino (por su álbum Norma), y con una carrera que ya la tenía instalada a nivel continental. Pero también llegó cuestionada.

Pocos meses antes, durante el estallido social en 2019, Mon Laferte participó en la colaboración El derecho de vivir en paz, canción de Víctor Jara que reunió a varios nombres nacionales. Además, vino al país, participó en eventos y lanzó la canción Plata ta tá, una diatriba a ritmo bailable que se sumó al cancionero contingente, el que contó con la colaboración del puertorriqueño Guaynaa.

En noviembre de ese año los ojos del mundo se centraron en la artista. En la alfombra roja de los Grammy Latino, Mon Laferte, quien estaba nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa, sorprendió con su atuendo. Con el pecho descubierto y un abrigo que cubría el resto de su cuerpo, la viñamarina llevaba escrita la consigna ‘En Chile torturan, violan y matan’. Además, un pañuelo verde, símbolo a favor del aborto gratuito, libre y seguro.

Mon-Laferte-en-los-Grammy la-cuarta

Asimismo, generó comentarios una entrevista a Univisión, donde entre otras cosas, fue consultada por los saqueos a supermercados e incendios a estaciones del Metro registrados en el contexto del estallido. “Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando”, señaló. Esas palabras hicieron que la policía uniformada presentara a Fiscalía una solicitud para llamarla a declarar, lo que finalmente fue descartado por el Ministerio Público, asegurando que “ninguna de las Fiscalías Metropolitanas ha determinado que la diligencia solicitada sea relevante para las diferentes investigaciones”.

Por ello, hubo gente que se mostró en desacuerdo con que la mujer de Tu falta de querer se presentara en la Quinta. Algunos concejales manifestaron a El Mercurio de Valparaíso, su aprensión ante la posibilidad que artista pudiera desde el escenario lanzar discursos en pos de “incitar el odio y la violencia”.

24 de Febrero de 2020/VIÑA DEL MAR La cantante chilena Mon Laferte, se presenta en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara FOTO:FRANCISO LONGA/AGENCIAUNO FRANCISO LONGA /AGENCIAUNO

Pero, a pesar del ambiente expectante y con cierta tensión en el aire, Mon se presentó abriendo la segunda noche, la del lunes 24 de febrero. Por entonces, el certamen estaba en manos de la alianza de TVN y Canal 13, y los conductores eran Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Mon Laferte presentó un repertorio que mezcló sus tres discos anterior: Mon Laferte Vol.1, La Trenza y Norma. Y justo antes del bloque acústico, cuando estaba por interpretar La trenza, la viñamarina se dirigió al público y se refirió a los hechos ocurridos. Lo hizo de manera íntima, como si estuviese en el living de una casa.

“Querido público. Cuando me dijeron que sí iba el Festival de Viña, yo no sabía qué hacer, tenía mucho miedo y al tiro dije ‘No, hay que cancelar’. Pero muchas personas dijeron muchas cosas. Algunas me decían ‘Tení que cancelar’, todo el mundo, mis amistades, equipo de trabajo, familia y redes sociales, me decían ‘Tienes que cancelar, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido’“, dijo con la voz quebrada.

“Otras personas me decían ‘Tení que ir, tení que dejar la cagá’. Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando en qué hacer, y un día me enteré por las redes sociales, de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile donde citaban, le pedía a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito”.

24 de Febrero de 2020/VIÑA DEL MAR La cantante chilena Mon Laferte, se presenta en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara FOTO:FRANCISO LONGA/AGENCIAUNO FRANCISO LONGA /AGENCIAUNO

Frente al público del Festival la cantante dijo que pensó que era una broma. “Desde ese entonces hasta hoy, incluso hasta este momento, yo he estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, expresó recibiendo aplausos.

“Entonces yo pensaba muchas cosas, la gente me daba consejos, la gente buena, la gente menos buena, varias personas me querían defender, algunos me cobraban mucha plata... y yo decía ‘Sólo di una entrevista y dije una cuestión, di una opinión como cualquier persona’. La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente, y al final, me dijeron que tenía que preparar un discurso para hoy día, y yo decía ‘Por qué si yo soy una cantante no más’”, dijo ante el aplauso del respetable.

Mon dijo que en verdad quería decir era otra cosa. “Yo lo único que sé hacer es cantar”. Y ahí dio un giro hacia sus orígenes en la población Gómez Carreño de Viña del Mar, donde se crió. “Lo único que aprendí en la vida fue cantar. (...) Mi abuela siempre me decía ‘Mijita, usted tiene que ser famosa, es la única forma en la que no te cagues de hambre’”. Y agregó: “No toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad”, expresó en alusión a su vida previa a la fama internacional. Y reconociendo que tiene claro que goza de privilegios, dijo que llegó donde está ahora porque se tomó muy en serio los consejos de su abuela, y no quiere desilusionarla ni a ella, ni a su madre ni a su gente.

Luego, tras interpretar la canción La trenza, subió al escenario a un grupo de 50 mujeres entre folcloristas, cantoras, músicas y compositoras chilenas. Con ellas, sonaron dos cuecas: Mujer revolucionaria y Cantamos por las que estamos, en esta última, la misma Mon bailó junto a la cantante Francisca Valenzuela.

Segunda noche Festival de Viña del Mar 2020 FRANCISO LONGA /AGENCIAUNO

El show continuó, y a punta de hits, la cantante terminó con Antes de ti. El “Monstruo” premió a Mon Laferte con las Gaviotas de Oro y Plata, sin embargo, la cantante dijo que las donaría “a quien las necesite”. ¿Por qué? ella lo explicó: “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite (...) El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”.

“Se las voy a dar a alguien que las necesite, alguna fundación si la quiere rifar, alguna cosa. No es que yo no quiera las Gaviotas, porque el cariño ya me lo llevo…Las devolvería si pudiera”, dijo. “Gracias, nuevo Chile”, dijo antes de cantar Tu falta de querer, y de nuevo el “Monstruo” pidió la Gaviota de Platino.