El Caballero de los Siete Reinos confirma el elenco de su segunda temporada

El caballero de los Siete Reinos acaba de terminar con éxito su primera temporada y ya planifica su regreso para 2027.

Como saben los conocedores de los libros de George R. R. Martin, se espera que el segundo ciclo cuente con varias caras nuevas y que los secundarios que acompañaron a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) no retornen en este tramo de la historia.

Fotos: HBO

Hoy HBO oficializó el fichaje de tres nombres que reforzarán el elenco: Lucy Boynton (Lady Rohanne), Babou Ceesay (Ser Bennis) y Peter Mullan (Ser Eustace Osgrey).

Boynton ganó reconocimiento por interpretar a Mary Austin en Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018) y Ceesay tuvo un personaje destacado en la serie Alien: Earth. Mullan, el más veterano de los tres, recientemente ha estado en El señor de los anillos: Los anillos de poder y en Outlander: Blood of my blood.

La segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos volverá a contar con Ira Parker a la cabeza del equipo creativo, y con Martin repitiendo su rol como productor ejecutivo. Se basará en La espada leal, la novela que el escritor publicó en 2003 y que sigue a los héroes en una tierra que sufre una grave sequía.