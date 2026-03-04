SUSCRÍBETE
    El Caballero de los Siete Reinos confirma el elenco de su segunda temporada

    La exitosa serie de HBO ya inició el rodaje de los episodios que se lanzarán en 2027. Se basarán en La Espada Leal, la novela que George R. R. Martin publicó en 2003 y que sigue a los héroes en una tierra que sufre una grave sequía.

    Por 
    Equipo de Culto
    El Caballero de los Siete Reinos confirma el elenco de su segunda temporada

    El caballero de los Siete Reinos acaba de terminar con éxito su primera temporada y ya planifica su regreso para 2027.

    Como saben los conocedores de los libros de George R. R. Martin, se espera que el segundo ciclo cuente con varias caras nuevas y que los secundarios que acompañaron a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) no retornen en este tramo de la historia.

    Fotos: HBO

    Hoy HBO oficializó el fichaje de tres nombres que reforzarán el elenco: Lucy Boynton (Lady Rohanne), Babou Ceesay (Ser Bennis) y Peter Mullan (Ser Eustace Osgrey).

    Boynton ganó reconocimiento por interpretar a Mary Austin en Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018) y Ceesay tuvo un personaje destacado en la serie Alien: Earth. Mullan, el más veterano de los tres, recientemente ha estado en El señor de los anillos: Los anillos de poder y en Outlander: Blood of my blood.

    La segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos volverá a contar con Ira Parker a la cabeza del equipo creativo, y con Martin repitiendo su rol como productor ejecutivo. Se basará en La espada leal, la novela que el escritor publicó en 2003 y que sigue a los héroes en una tierra que sufre una grave sequía.

