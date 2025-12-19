El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

Inicialmente, en la primera Avatar (2009), Jake Sully tenía una misión clara: explorar el planeta Pandora en nombre de la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA), la organización creada por una diezmada humanidad. Sin embargo, su objetivo se truncó cuando fue capturado por los Na’vi y se sumergió en sus costumbres y forma de vida de la mano de Neytiri, la princesa del clan de la historia.

Ambos se enamoraron a pesar de sus diferencias y, tal como mostró Avatar: El camino del agua (2022), formaron una familia, tuvieron hijos y perdieron su hogar. En todo ese recorrido de años su gran némesis ha sido el coronel Quaritch, el militar a cargo del equipo de seguridad de la operación. Un personaje que, como recuerda el actor que lo interpreta, murió al final de la primera película y revivió en el cuerpo de un Na’vi en la segunda.

Alberto E. Rodriguez

“El hecho de estar de vuelta, vivito y coleando, es algo que nunca he superado del todo”, señala Stephen Lang, quien se declara “atónito y encantado” con “el arco que ha tomado mi personaje”.

La imagen no podría ser más gráfica: el actor de 73 años está sentado junto a Sam Worthington, el hombre que ha encarnado a Jake Sully en las tres cintasde la saga. Instalados en un hotel de Beverly Hills, ambos se toman un tiempo para compartir con Culto las claves de Avatar: Fuego y cenizas y analizar los paralelismos y diferencia de sus personajes.

Como cabría esperar, la nueva superproducción de James Cameron ofrece otro enfrentamiento a la altura de sus rounds previos. Jack lidia con el duelo producto de haber perdido a uno de sus hijos y con las fuertes discrepancias que mantiene con su esposa, Neytiri, quien desea cobrar venganza cueste lo que cueste. Tras el dramático final de la segunda parte, Quaritch vuelve a atacar junto a su compañía y encuentra una gran aliada en Varang, la poderosa líder de una tribu Na’vi ligada al fuego.

20th Century Studios

“Siempre me encantó la frase de la primera película en que ella decía: Jake tiene un corazón fuerte. Y creo que en esta película vemos que Jake lidera con ese corazón fuerte. Y como actor, en una gran película de acción y aventuras, esa empatía, ese corazón y esa sensibilidad que lo impulsa es una gran fuerza impulsora para actuar”, apunta Worthington.

Lang lo escucha atentamente y agrega: “En este filme Varang le dice a Quaritch: tienes un corazón fuerte. Esto no es casualidad ni coincidencia. Es algo que el guionista ha incluido por una razón muy específica. Es muy inteligente retomarlo de esa manera. Los paralelismos entre estos dos personajes son fascinantes, (aunque) las diferencias son significativas”.

Ambos hombres están unidos por una figura en común: Spider (Jack Champion), el hijo de Quaritch que se crió junto a la descendencia de Sully, cuya presencia complica la dinámica familiar. Worthington va más allá y sugiere que la cinta también juega con la verdadera naturaleza del vínculo entre Jake y el coronel.

Mark Fellman

“La conexión entre padres e hijos es muy fuerte (en esta película): Quaritch y Spider, Lo’ak y yo, quienes en cierto modo se ven reflejados en sí mismos. Y luego hay una dinámica padre-hijo aquí, aunque no sea de sangre. Jim (Cameron) realmente entiende todas estas dinámicas familiares, lo que significa estar en una familia, una familia en la que naces o una familia que eliges. Y las pruebas y tribulaciones que eso implica. Creo que eso es lo que está explorando con esta historia”, indica el actor.

Ambos saben que el área de interés del director de Mentiras verdaderas (1994) y Titanic (1997) es amplio, y abarca desde la esfera más íntima hasta lo más global. Consultado sobre la vigencia de la historia, Worthington responde: “Si la alquimia es correcta, la buena ciencia ficción puede reflejar la sociedad. Y eso es lo que esperas (...) Creo que la usa para explorar temas que son importantes para él, como temas ambientales y las dinámicas familiares, la superación del duelo y la esperanza en la humanidad y el amor. Creo que eso es lo que intenta explorar con estas historias”.

Lang apunta: “Creo que desde hace muchos años él ha estado en un continuo viaje personal sobre liderazgo. El liderazgo también es un tema interesante. ¿Quién dirige la familia? ¿Quién dirige las cosas? Porque 8en esta historia) hay tantos personajes dinámicos”.

20th Century Studios

¿Redención a la vista?

Quaritch ha demostrado ser un villano de temer. Muy a su pesar, su apariencia actual se asemeja a la de los humanoides de tres metros de altura y piel azul que alguna vez juró exterminar, y a medida que la historia ha progresado se ha empapado de las lógicas del planeta que habitan.

¿Tiene redención? “No es una pregunta que me interese. No sé si él necesita ser redimido. Pero claro, me parece que no hay ningún personaje que no sea redimible, dependiendo de tu relación con Eywa. ¿Será redimido? Ese es otro tema”, afirma.

Y agrega: “Sólo espero continuar el viaje. Creo que se vuelve más complejo con el paso del tiempo. Las cosas se vuelven más confusas para él. Empezó como un personaje muy lineal, y ahora me parece que este mundo de Pandora lo ha influenciado de maneras que nunca podría haber anticipado. Así que se ha convertido en un personaje mucho más sinuoso de lo que era”.

Así, Avatar: Fuego y cenizas profundiza en sus personajes y expande el mundo creado por James Cameron, pero este no es el cierre. Al menos esa es la idea del director, quien ya planifica la cuarta y la quinta entrega (aún a la espera de recibir luz verde).

Max Montingelli/SGP

“Dedicamos mucho tiempo a filmar y crear estas películas. Esto significa que podemos profundizar en las emociones de estos personajes de una forma más profunda de lo que se podría pensar. Y vivimos junto a ellos. Han pasado 20 años desde que hicimos el primer filme, por lo que entendemos a Quaritch y a Jake, y luego podemos trabajar con Jim para impulsar esa dinámica de su relación y ayudarle a contar su historia”, sostiene Worthington.

Lang concluye: “Ha sido un gran viaje, una gran aventura. Está lleno de sorpresas, no sólo para el público, sino que también para mí como actor e incluso –posiblemente– para el director”.