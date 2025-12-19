SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Sam Worthington y Stephen Lang, dos de las principales fuerzas de la saga de James Cameron, hablan con Culto sobre Avatar: Fuego y Cenizas, la secuela que debuta hoy en cines chilenos. Aquí hablan sobre los paralelismos y diferencias de Jake Sully y Quaritch, y los temas que propone la tercera entrega.

    Por 
    Gonzalo Valdivia, desde Los Angeles
    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Inicialmente, en la primera Avatar (2009), Jake Sully tenía una misión clara: explorar el planeta Pandora en nombre de la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA), la organización creada por una diezmada humanidad. Sin embargo, su objetivo se truncó cuando fue capturado por los Na’vi y se sumergió en sus costumbres y forma de vida de la mano de Neytiri, la princesa del clan de la historia.

    Ambos se enamoraron a pesar de sus diferencias y, tal como mostró Avatar: El camino del agua (2022), formaron una familia, tuvieron hijos y perdieron su hogar. En todo ese recorrido de años su gran némesis ha sido el coronel Quaritch, el militar a cargo del equipo de seguridad de la operación. Un personaje que, como recuerda el actor que lo interpreta, murió al final de la primera película y revivió en el cuerpo de un Na’vi en la segunda.

    Alberto E. Rodriguez

    El hecho de estar de vuelta, vivito y coleando, es algo que nunca he superado del todo”, señala Stephen Lang, quien se declara “atónito y encantado” con “el arco que ha tomado mi personaje”.

    La imagen no podría ser más gráfica: el actor de 73 años está sentado junto a Sam Worthington, el hombre que ha encarnado a Jake Sully en las tres cintasde la saga. Instalados en un hotel de Beverly Hills, ambos se toman un tiempo para compartir con Culto las claves de Avatar: Fuego y cenizas y analizar los paralelismos y diferencia de sus personajes.

    Como cabría esperar, la nueva superproducción de James Cameron ofrece otro enfrentamiento a la altura de sus rounds previos. Jack lidia con el duelo producto de haber perdido a uno de sus hijos y con las fuertes discrepancias que mantiene con su esposa, Neytiri, quien desea cobrar venganza cueste lo que cueste. Tras el dramático final de la segunda parte, Quaritch vuelve a atacar junto a su compañía y encuentra una gran aliada en Varang, la poderosa líder de una tribu Na’vi ligada al fuego.

    20th Century Studios

    “Siempre me encantó la frase de la primera película en que ella decía: Jake tiene un corazón fuerte. Y creo que en esta película vemos que Jake lidera con ese corazón fuerte. Y como actor, en una gran película de acción y aventuras, esa empatía, ese corazón y esa sensibilidad que lo impulsa es una gran fuerza impulsora para actuar”, apunta Worthington.

    Lang lo escucha atentamente y agrega: “En este filme Varang le dice a Quaritch: tienes un corazón fuerte. Esto no es casualidad ni coincidencia. Es algo que el guionista ha incluido por una razón muy específica. Es muy inteligente retomarlo de esa manera. Los paralelismos entre estos dos personajes son fascinantes, (aunque) las diferencias son significativas”.

    Ambos hombres están unidos por una figura en común: Spider (Jack Champion), el hijo de Quaritch que se crió junto a la descendencia de Sully, cuya presencia complica la dinámica familiar. Worthington va más allá y sugiere que la cinta también juega con la verdadera naturaleza del vínculo entre Jake y el coronel.

    Mark Fellman

    “La conexión entre padres e hijos es muy fuerte (en esta película): Quaritch y Spider, Lo’ak y yo, quienes en cierto modo se ven reflejados en sí mismos. Y luego hay una dinámica padre-hijo aquí, aunque no sea de sangre. Jim (Cameron) realmente entiende todas estas dinámicas familiares, lo que significa estar en una familia, una familia en la que naces o una familia que eliges. Y las pruebas y tribulaciones que eso implica. Creo que eso es lo que está explorando con esta historia”, indica el actor.

    Ambos saben que el área de interés del director de Mentiras verdaderas (1994) y Titanic (1997) es amplio, y abarca desde la esfera más íntima hasta lo más global. Consultado sobre la vigencia de la historia, Worthington responde: “Si la alquimia es correcta, la buena ciencia ficción puede reflejar la sociedad. Y eso es lo que esperas (...) Creo que la usa para explorar temas que son importantes para él, como temas ambientales y las dinámicas familiares, la superación del duelo y la esperanza en la humanidad y el amor. Creo que eso es lo que intenta explorar con estas historias”.

    Lang apunta: “Creo que desde hace muchos años él ha estado en un continuo viaje personal sobre liderazgo. El liderazgo también es un tema interesante. ¿Quién dirige la familia? ¿Quién dirige las cosas? Porque 8en esta historia) hay tantos personajes dinámicos”.

    20th Century Studios

    ¿Redención a la vista?

    Quaritch ha demostrado ser un villano de temer. Muy a su pesar, su apariencia actual se asemeja a la de los humanoides de tres metros de altura y piel azul que alguna vez juró exterminar, y a medida que la historia ha progresado se ha empapado de las lógicas del planeta que habitan.

    ¿Tiene redención? “No es una pregunta que me interese. No sé si él necesita ser redimido. Pero claro, me parece que no hay ningún personaje que no sea redimible, dependiendo de tu relación con Eywa. ¿Será redimido? Ese es otro tema”, afirma.

    Y agrega: “Sólo espero continuar el viaje. Creo que se vuelve más complejo con el paso del tiempo. Las cosas se vuelven más confusas para él. Empezó como un personaje muy lineal, y ahora me parece que este mundo de Pandora lo ha influenciado de maneras que nunca podría haber anticipado. Así que se ha convertido en un personaje mucho más sinuoso de lo que era”.

    Así, Avatar: Fuego y cenizas profundiza en sus personajes y expande el mundo creado por James Cameron, pero este no es el cierre. Al menos esa es la idea del director, quien ya planifica la cuarta y la quinta entrega (aún a la espera de recibir luz verde).

    Max Montingelli/SGP

    “Dedicamos mucho tiempo a filmar y crear estas películas. Esto significa que podemos profundizar en las emociones de estos personajes de una forma más profunda de lo que se podría pensar. Y vivimos junto a ellos. Han pasado 20 años desde que hicimos el primer filme, por lo que entendemos a Quaritch y a Jake, y luego podemos trabajar con Jim para impulsar esa dinámica de su relación y ayudarle a contar su historia”, sostiene Worthington.

    Lang concluye: “Ha sido un gran viaje, una gran aventura. Está lleno de sorpresas, no sólo para el público, sino que también para mí como actor e incluso –posiblemente– para el director”.

    Lee también:

    Más sobre:CineSam WorthingtonStephen LangAvatar: Fuego y CenizasAvatarZoe SaldañaSigourney WeaverKate WinsletAvatar: Fire and AshJames CameronCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    Lo más leído

    1.
    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    2.
    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    3.
    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    4.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    5.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas
    Chile

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire
    Negocios

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records
    Tendencias

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Comer queso puede ayudar a tu cerebro y a reducir el riesgo de demencia, según un estudio

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada
    El Deportivo

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

    Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros
    Mundo

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta