El director de House of the Dragon aborda las críticas de George R.R Martin: “Hice todo lo posible para incluirlo”

Ryan Condal, el showrunner de la serie House of the Dragon, se refirió a las constantes críticas publicada a la misma por parte del creador del universo de Game of Thrones, George R.R Martin.

Condal, en charla con Entertainment Weekly se mostró decepcionado con la actitud de Martin. “Fue decepcionante”, admitió. “Simplemente diré que soy fan de Canción de Hielo y Fuego desde hace casi 25 años, y trabajar en la serie ha sido uno de los grandes privilegios, no solo de mi carrera como escritor, sino también de mi vida como aficionado a la ciencia ficción y la fantasía. El propio George es un monumento, un ícono literario, además de un héroe personal, y tuvo una gran influencia en mi desarrollo como escritor”.

House of the Dragon, que el año pasado emitió su segunda temporada, está basada en el libro Fuego y Sangre, de George RR Martin. Según Condal, este iba a requerir una adaptación más flexible ya que el texto no es una narrativa tradicional.

Sin embargo, ya en septiembre del año pasado, Martin comenzó a publicar una serie de duras críticas a la serie en su blog. Entre estas, las variaciones a la trama de “sangre y queso”, que termina con la trágica muerte del príncipe Jaehaerys.

Según Martin, la serie eliminó por completo de la historia a un personaje: el hijo menor de Aegon y Helaena Targaryen, el príncipe Maelor. En la versión de Condal, Aegon y Helaena solo tienen dos hijos: las gemelas Jaehaera y Jaehaerys.

Pero este último defiende la adaptación. “Es una historia incompleta que requiere unir muchos cabos y mucha inventiva a medida que avanzas”. Y además, señala que Martin no mostró capacidad para aceptar la adaptación al formato serie.

“Simplemente diré que hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. De verdad que sí. Durante años y años. Disfrutamos de una colaboración mutuamente fructífera, creo, muy sólida durante mucho tiempo. Pero en algún momento, a medida que avanzamos, simplemente se volvió reacio a reconocer los problemas prácticos de forma razonable. Y creo que, como showrunner, debo mantener mi rol de productor práctico y mi rol de escritor creativo, amante del material, al mismo tiempo”.

“Al final, simplemente tengo que seguir adelante no solo con el proceso de escritura, sino también con las partes prácticas por el bien del equipo, el elenco y HBO, porque ese es mi trabajo”, continuó. “Así que solo puedo esperar que George y yo podamos redescubrir esa armonía algún día. Pero eso es lo que tengo que decir al respecto”.