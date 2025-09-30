El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Eran cerca de las 20.20 horas, Manuel García teloneaba este lunes 29 el primer show de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena cuando, de súbito, una ovación bajó por todo el recinto.

La expresidenta Michelle Bachelet hacía su ingreso al sito para acomodarse en las primeras filas y prepararse para observar el espectáculo del trovador que sigue desde sus días de juventud.

García, al ver la escena. bromeó interpretando parte del arranque de Michelle, original de The Beatles. La gente siguió aplaudiendo.

“Estoy feliz, yo amo Silvio Rodríguez desde siempre”, dijo Bachelet a ADN en la previa del espectáculo. La audiencia, por lo demás, le cantó el Cumpleaños feliz, justo cuando ayer alcanzaba los 74 años.

Además, en diálogo con la misma radio, comentó que parte de la producción le había regalado entradas para el concierto, precisamente como una forma de agasajarla por su celebración.

Durante la cita, el cubano no hizo mención a la presencia e la ex mandataria. Eso sí, tras el final del encuentro, pasada las 23 horas, la recibió en camarines. Ahí compartieron un relajado cara a cara, hablaron del recital y Rodríguez le regaló unos libros con motivo de su cumpleaños. Todo fue camaradería.

El hombre de Ojalá tiene otras tres presentaciones en el recinto del Parque O’Higgins: el 1, 5 y 6 de octubre, con boletos ya agotados.