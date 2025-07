El emotivo recuerdo de Dave Grohl a Taylor Hawkins: “Todos te extrañamos más allá de las palabras”

Foo Fighters, el proyecto de Dave Grohl, conmemora el 30 aniversario del debut de la banda en 1995 con la pista inicial de su próximo capítulo: Today’s Song, la primera muestra de la nueva música de Foo Fighters desde el universalmente aclamado But Here We Are de 2023, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Un himno indeleble en la tradición consagrada de Foo Fighters, Today’s Song rebosa un optimismo desenfrenado desde su sutil introducción melódica hasta los picos de sus crescendos.

Con temas líricos de evolución personal y perseverancia frente a la incertidumbre de la vida y el paso del tiempo, "Today’s Song" es nada menos que una epopeya de tres minutos y quince segundos.

Grohl compartió una carta a los fans en que recuerda a los que ya no están en el grupo. “A lo largo de los años, hemos tenido momentos de alegría desenfrenada y momentos de angustia devastadora. Momentos de hermosa victoria y momentos dedolorosa derrota. Hemos reparado huesos rotos y corazones rotos. Pero hemos seguido este camino juntos, los unos con los otros, los unos para los otros, pase lo que pase. Porque en la vida, no puedes hacerlo solo”.

“No hace falta decir que sin la energía ilimitada de William Goldsmith, la sabiduría experimentada de Franz Stahl y la estruendosa magia de Josh Freese, esta historia estaría incompleta, por lo que extendemos nuestra más sincera gratitud por el tiempo, la música y los recuerdos que compartimos con cada uno de ellos a lo largo de los años. Gracias, señores”, agregó.

Y por cierto hubo un recuerdo para el baterista Taylor Hawkins, fallecido el 25 de marzo de 2022, durante el tour latinoamericano del grupo. “Y... Taylor. Tu nombre se pronuncia todos los días, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, pero sigues estando en todo lo que hacemos, dondequiera que vayamos, para siempre. La enormidad de tu hermosa alma solo es comparable con el anhelo infinito que sentimos en tu ausencia. Todos te extrañamos más allá de las palabras. Foo Fighters siempre incluirá a Taylor Hawkins en cada nota que toquemos, hasta que finalmente lleguemos a nuestro destino”.

Escucha Today’s song a continuación