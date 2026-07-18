El libro recomendado: Patricio Pron y una experiencia más que solo un libro

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

Anagrama

Patricio Pron entrega una novela mutante, híbrida y ambiciosa que confirma su lugar como uno de los narradores más originales y exigentes de su generación. Esta obra de 232 páginas se sitúa a medio camino entre el ensayo, la autobiografía, la biografía apócrifa y el tratado filosófico. Es una meditación profunda sobre el duelo ecológico, la finitud, la violencia invisible, el arte como resistencia y la posibilidad de esperanza en un mundo en colapso. En una Nueva York sombría, aún marcada por la pandemia y bajo la sombra de Trump, un escritor argentino recibe el encargo de redactar una biografía de Benjamin Fondane: poeta, cineasta y pensador rumano-judío, testigo del surrealismo, autor de una película maldita en Buenos Aires y asesinado en Auschwitz. El proyecto se frustra pronto. Una enfermedad, un duelo personal y un “acontecimiento” devastador abren una grieta por la que irrumpen el pasado familiar, la desaparición de paisajes, las ruinas del siglo XX y el recuerdo de un zorro cuya mirada marcó al abuelo inmigrante del narrador en Argentina. La estructura es uno de los grandes aciertos: el texto principal se ve interrumpido y expandido por largas notas al pie que terminan devorando la narración, creando capas geológicas de sentido. No hay jerarquías; los hechos se desplazan como en un tablero abierto al azar, las coincidencias y el capricho. Pron cuestiona las formas tradicionales de la ficción y la biografía, rechazando el cierre y la cartografía violenta que pretende dominar el territorio. El libro se lee como un organismo vivo, hipnótico. Es más una experiencia que una novela, en línea con esa tradición argentina de las novelas poco convencionales (como Museo de la novela de la eterna, o Rayuela). No es una lectura cómoda ni lineal, pero recompensa con creces a quien se arroje.