El regreso de la dupla de “Gata only”: escucha aquí la nueva canción de FloyyMenor y Cris Mj

La música urbana chilena sigue conquistando nuevos territorios, y la estrella multiplatino FloyyMenor, vuelve a unirse con Cris Mj en una colaboración que promete convertirse en un himno. Con una fusión de reggaetón y su característico estilo, este tema reafirma que Chile está marcando la diferencia en el género urbano. Lanzado en colaboración con UnitedMasters “Toa” está disponible en todas las plataformas digitales.

El sencillo, parte del esperado álbum debut de FloyyMenor, YTSQS, que se lanzará el 11 de abril, gira en torno a la posesión y el deseo incontrolable por un interés amoroso. Con una letra seductora, un beat hipnótico y sonidos de vehículos que irrumpen en el ritmo del reggaetón y dan más acción a la historia, la canción está diseñada para ser el fondo musical de noches inolvidables. Una vez más, demuestra que los artistas chilenos tienen un sello único en la música latina.

El video musical, grabado en Santiago de Chile, continúa la historia donde terminó el video de “TÚ ME CALIENTAS” con Gaby Music. Luego de que una casa se incendiara en Miami, la trama se traslada a Chile, donde el chileno adquiere una nueva casa y recurre a Cris Mj para que le recomiende a alguien clave para solucionar sus problemas en la historia. A bordo de una limusina y con una vibra que encaja perfectamente con la canción, FloyyMenor y Cris Mj exhiben su química indiscutible, reafirmando su fórmula para crear éxitos. El video culmina con un mensaje enigmático: una tarjeta con un número, dejando la puerta abierta al próximo capítulo que llevará al estreno de YTSQS.

Mientras se prepara para el lanzamiento de su primer álbum de estudio, FloyyMenor sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes de la nueva generación de la música latina. Su éxito GATA ONLY, junto a Cris Mj, marcó un hito al convertirlo en el primer artista chileno en 25 años en liderar la lista Hot Latin Songs de Billboard durante 14 semanas consecutivas. Su impacto se reflejó en los premios Billboard, donde se convirtió en el primer chileno en ganar un galardón. Su EP El Comienzo se posicionó entre los álbumes en español más reproducidos en Spotify en 2024, y VEVO lo nombró como uno de los “Artists to Watch in 2025”. Ahora, con “TOA”, FloyyMenor entra en una nueva etapa que promete consolidarlo como una de las grandes figuras de la industria musical.