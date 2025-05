El secreto de Heath Ledger para lograr una actuación inolvidable

A pesar de su trágica muerte a los 28 años, el australiano Heath Ledger dejó huella como un actor talentoso con memorables interpretaciones.

Desde su irrupción en 1992, fue avanzando en cada pequeño papel. En principio fue encasillado como el chico guapo, incluso cercano a la comedia. Su primer filme importante 10 cosas que odio de ti (1999), iba en esa dirección.

Con el tiempo ganó reconocimiento gracias a filmes como Secreto en la montaña (2005), Los amos de Dogtown (2005), y dejó una inolvidable interpretación del Joker en Batman: the dark knight (2008).

Directores como Christopher Nolan destacaron el carisma y el talento del actor, evidenciado en pequeños gestos, detalles, y su capacidad de improvisación.

También mostró un incipiente ojo para la dirección; por ejemplo, en The dark knight, fue Ledger quien dirigió la filmación del video en que Joker tortura a uno de los imitadores de Batman.

En una entrevista, Ledger detalló algunas de las claves que a su juicio, le permitían lograr una mejor interpretación. "Tienes que estar dispuesto a ser manipulado desde el principio, porque puedes reconocerlo en tu director y luego luchar contra ello porque no confías en él, pero no voy a dejar que me manipulen. O crees que están en algo y que te están manipulando para que descubras algo interesante y novedoso".

Ledger también reveló que prestaba atención a los momentos que no tenían diálogo, lo que le ayudaba a dar forma a su personaje. “La gente suele expresarse más entre frases cuando no habla. Las palabras suelen estar ahí para disfrazar quién es alguien o qué siente. Así que a veces las palabras son demasiado complejas e intelectualizan demasiado los momentos”.