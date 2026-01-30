SUSCRÍBETE POR $1100
    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen

    La rana René, Miss Piggy, Gonzo y compañía volverán al formato televisivo con estrellas invitadas que los hizo triunfar en sus orígenes. En el marco del aniversario número 50 de su serie clásica, los títeres estrenarán un capítulo especial en Disney Plus durante el 4 de febrero.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Tras años de proyectos de continuidad irregular y más de una década sin un nuevo estreno cinematográfico, los Muppets consiguieron espacio para estrenar un programa especial en Disney Plus el 4 de febrero, esta vez con una razón conmemorativa: celebrar los 50 años que han pasado desde el estreno de El Show de los Muppets (1976-1981), el programa televisivo que los hizo saltar a la fama.

    El nuevo episodio, también llamado El Show de los Muppets, traerá de vuelta el formato televisivo de show de variedades de la serie original, con sketches, invitados en vivo y público en el Teatro Muppet. Donde hace media década estuvo Elton John, Sylvester Stallone, Mark Hamill y Julie Andrews ahora estará Sabrina Carpenter, quien también ejerce como productora ejecutiva del especial, junto al actor Seth Rogen.

    Extraída de Deadline

    El especial está dirigido por Alex Timbers, director y escritor estadounidense que ha sido reconocido con dos premios Tony, uno por Mejor Dirección de Musical por Moulin Rouge! (2020), y un Globo de Oro como productor de Mozart in the Jungle.

    El evento tuvo su primer teaser en diciembre de 2025 y progresivamente se reveló más información sobre su contenido. Carpenter y Rogen se interpretarán a sí mismos, a lo que se suma la presencia de la actriz Maya Rudolph. Por lo demás, el show emula forma y fondo del programa clásico, con bromas autorreferentes, excentricidad, canciones y humor absurdo, junto al regreso de los Muppets más conocidos como la rana René, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo y Animal, entre muchos otros.

    Extraída de Disney World

    Muchos de los veteranos artistas de los Muppets volverán para interpretar a sus icónicos personajes. Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman y Matt Vogel estarán en la producción, con Goelz siendo el miembro más longevo, luego de más de 50 años trabajando en la franquicia (siendo parte del show original) e interpretando a personajes como Gonzo y el Dr. Bunsen Honeydew.

    Un regreso intermitente

    Este proyecto llega como una nueva forma de relanzar a los Muppets al público, luego de varios intentos cancelados producidos por Disney. La última aparición de los icónicos títeres en un contenido audiovisual de la productora fue en la serie Muppets Mayhem: Confusión eléctrica, que fue estrenada en 2023 y tuvo diez capítulos, centrándose en la historia de la banda Electric Mayhem mientras graban su primer álbum de estudio.

    Antes de eso, su último proyecto fue La Mansión Encantada de los Muppets (2021), un mediometraje protagonizado por Gonzo que funcionó como especial de Halloween. Este fue precedido por Muppets Ahora!, una miniserie de seis episodios estrenada en Disney Plus en 2020, la cual no generó interés suficiente para extender su duración.

    En 2015 intentaron volver al formato televisivo con Los Muppets, una serie transmitida en ABC que, en el estilo mockumentary de series como The Office, emulaba la vida diaria de diversos personajes de la serie. En su momento el programa fue recibido con muchas críticas al enfoque, un poco más adulto, que tomó, sumado a decisiones creativas cuestionadas como la de hacer que René y Miss Piggy terminaran su relación. El programa tampoco tuvo éxito en audiencia y fue cancelado en 2016.

    Extraída de IMDB

    La controversia con esa serie fue mayor por el despido de Steve Whitmire, titiritero que fue la voz de la rana René durante más de 20 años, luego de tomar la batuta del personaje tras el fallecimiento de Jim Henson. Tras acusaciones de “comportamiento inapropiado”, Disney despidió a Whitmire, quien dijo que “estaba velando por preservar la esencia original de los Muppets”. Desde entonces, Matt Vogel interpreta al anfibio y todavía enfrenta críticas del público, que cuestiona lo “poco parecida” que es su voz a la de Henson o Whitmire.

    Ahora, con la producción ejecutiva de Seth Rogen, quien viene de un gran éxito tras producir The Studio, y la participación de una figura tremendamente popular como Sabrina Carpenter, los Muppets tendrán un nuevo intento para concretar productos menos irregulares, salir de la intermitencia y demostrar que se mantienen relevantes.

    El especial se suma, respecto al futuro de la franquicia, a la película protagonizada por Miss Piggy que se encuentra en fase inicial de desarrollo en Disney, escrita por Cole Escola y producida por Emma Stone y Jennifer Lawrence.

    Extraída de UVA Today

