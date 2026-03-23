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    “Es como si Diplo produjera a los Pixies”: qué ha dicho la crítica del esperado nuevo disco de BTS

    Arirang es el trabajo que ha marcado la vuelta del grupo después de una pausa de casi cuatro años. Los medios han alabado el proyecto por su atmósfera, que pasa de lo jactancioso a lo sensible y luego a un carácter experimental. "Hace honor a su estatus de mayor fenómeno pop del planeta", resuelven.

    Por 
    Daniel Cañete
    “Es como si Diplo produjera a los Pixies”: qué ha dicho la crítica del esperado nuevo disco de BTS

    Cuatro años de espera fueron necesarios para ver reunida nuevamente a la banda de k-pop más grande del mundo, BTS. El tiempo concluyó con una recompensa que ha arrasado a su fanaticada: su disco Arirang. El álbum se convirtió en el más escuchado de su género en la historia de Spotify. Según los medios especializados, el regreso no les quedó grande y su disco los trae en mejor forma que nunca.

    El viernes 20 de marzo, la banda lanzó su álbum Arirang, que tiene su nombre por una canción folclórica coreana que fue grabada por primera vez en 1896 en Estados Unidos. Esto marca un cariñoso guiño a su tierra natal en un álbum marcado por una producción internacional de artistas como Diplo, JPEGMafia, Kevin Parker de Tame Impala y el español El Guincho.

    El proyecto cuenta con 41 minutos de duración y una lista de 14 tracks. La banda controla un balance entre lo divertido y melancólico. En un inicio el disco se cruza por sonidos experimentales con frases jactanciosas. Esto es latente en su tema Aliens, cuando dicen “nacido de otro costal, siete extraterrestres, verdes de envidia, esos civiles”. El grupo marca su lugar como la boy band coreana por excelencia, un paso adelante de cualquier otra.

    En la segunda mitad, apela más a la sensibilidad y la nostalgia con una incursión en el synth-pop de Swim.

    Un regreso en forma

    Por un lado, el medio británico The Guardian alaba los ritmos experimentales de las composiciones y el mensaje que entrega el primer trío de canciones. Entre ellos destaca los cambios de tempo, las baterías con eco y a RM como la fuerza creativa de este segmento. Un mensaje queda claro de esta etapa: BTS volvió por la corona que otras boy bands se pelearon durante su hiatus.

    Por otro lado, el medio también reconoce una atmósfera más sensible en otras canciones del álbum. Es así como la banda se sumerge en el synth-pop de Swim y el pop más desenfadado. “Like Animals, que suena como si Diplo produjera a los Pixies, continúa con el ambiente más reflexivo de la segunda mitad, donde el suave canto de Jung Kook se equilibra con un potente solo de guitarra procesada”.

    Finalmente, la nota cierra con un balance del regreso de la banda. Una vuelta que señalan no les ha quedado para nada grande. “En Arirang, han creado un álbum que hace honor a su estatus como el mayor fenómeno pop del planeta, y eso es más que suficiente”.

    En esto coincide Rolling Stone, quienes le han dado 4,5 de 5 estrellas al proyecto. La reseña destaca la personalidad que ha desarrollado cada miembro durante la pausa del grupo y que logra una unidad en el disco. También, comenta que el álbum rinde tributo a las raíces coreanas de la banda. “Ellos insisten en conquistar Estados Unidos en sus propios términos”, indican.

    El medio destaca el rol de RM en la producción de los tracks, ya que todas las canciones tienen su nombre en los créditos y se nota su huella. Por otra línea, comentan que el punto musical más interesante y aventurero es One more night. “Suena como Stereolab o Neu! de fiesta en el club con Robin S”, describe.

    Por su lado, el medio especializado Consequence sintetiza sus impresiones en que el disco muestra cómo han cambiado los integrantes de BTS. El proyecto es una muestra de los artistas que tuvieron su propia búsqueda voraz por nuevas influencias. Una mezcla de distintos colores que mantiene un eje por la producción de RM. “El álbum se siente más como siete individuos con química real que una unidad pulida”, detalla.

    BTS Foto extraída de Reporte Asia

    El regreso triunfal de la banda tendrá su paso por Chile el 15 y 16 de octubre de este año. Los Bangtan Boys llegarán al país en el contexto de su tour mundial. Sin embargo, los conciertos han sufrido de incertidumbre por el recinto que recibirá a los artistas. La búsqueda de un coliseo que aguante el gran espectáculo no ha sido fácil para el grupo, que todavía no anuncia oficialmente dónde será el recital.

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