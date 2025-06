Esa broma ya no es graciosa: la disputa sin fin entre Morrissey y Johnny Marr

Antiguos aliados y coautores del material de The Smiths, la banda con la que se volvieron referentes del indie en los 80, las vidas de Morrissey y Johnny Marr no parece que se vuelvan a encontrar. Mas aún, la grieta se hizo cada vez más honda.

Tras el fin de la agrupación, luego de sorprendentes cinco años de actividad y apenas cuatro discos oficiales de estudio, cada quien siguió su camino: Morrissey se volvió un solista con una fanaticada muy leal, que lo recibe en cada visita, como la que prepara a Chile en noviembre; Marr estuvo en bandas (pasó por Electronic, hasta Modest Mouse y The Cribs), antes de lanzarse como solista.

Durante años, se especuló con la posibilidad de una reunión de los Smiths. Un reencuentro que sería de los más esperados de la música popular, considerando la corta carrera del grupo y que no tocaron demasiado en vivo. Pero la distancia de los años parece insalvable.

Morrissey y Johnny Marr, en los días de The Smiths

Marr lo señaló en 2022, en una extensa entrevista con la revista especializada Uncut. Ahí explicó que su relación los Smiths era “un poco como los amigos del ejército o estar en un submarino. Mucha presión, mucha rareza y estrés”.

“Una de las razones por las que he estado en tantas bandas fue porque quería ser leal a ellas. No me sorprenderá decir que soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, excepto a la obvia”, complementó el guitarrista, en una clara alusión a los Smiths.

Pero lo más importante, es que ahí reveló la que parece la real motivación tras su recelo a un regreso de los Smiths. “Somos muy diferentes, yo y Morrissey. Pero todos estos músicos diferentes, puedo tomar el teléfono con cualquiera, y continuar desde donde lo dejamos. Todos con los que he trabajado han sido geniales. Lo único que se convirtió en una mierda fue The Smiths. Lo cual es una pena, pero la mierda pasa. Odio hablar del grupo que formé en esos términos, el grupo que amaba”.

Siempre atento a lo que sucede, “Moz” respondió con una carta abierta a Marr, que publicó en su sitio web. “No nos conocemos desde hace 35 años, que es hace muchas vidas. Cuando te conocimos a ti y a mí no tuvimos éxito. Ambos nos ayudamos mutuamente a convertirnos en lo que somos hoy. ¿No puedes dejarlo así? ¿Debes persistentemente, año tras año, década tras década, culparme por todo…“.

Morrissey

Y además, Morrissey le pidió que deje de mencionarlo en sus entrevistas. “Solo deja de usar mi nombre como cebo para clics. No he atacado nunca tu trabajo en solitario ni tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genialidad durante los días de Louder than bombs y Strangeways, here we come, sin embargo, te has posicionado siempre listo como alquiler de cotización cada vez que la prensa requiere un sesgo feo sobre algo que medio dije durante el último período glacial cuando el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. Por favor, detente. Es 2022, no 1982″.

Años después, los rumores de reunión de los Smiths se reavivaron, pese a la muerte del bajista fundador (y amigo de Marr), Andy Rourke, en mayo de 2023. Sucedió que en agosto de 2024, en plena efervescencia por el anuncio de la gira de reunión de Oasis, Morrissey señaló que en ese verano boreal, recibió una “oferta lucrativa” (fue de AEG Entertainment Group, según detalló Rolling Stone) para reunir al grupo, pero acusó que Johnny Marr “la ignoró”.

Pero la disputa no se quedó ahí. Morrissey además acusó a Marr de “bloquear” un lanzamiento recopilatorio de los Smiths. “El álbum de grandes éxitos propuesto por The Smiths, titulado Smiths Rule OK!, ha sido bloqueado por J Marr", detalló en una publicación en su blog, el 11 de septiembre de ese año.

Johnny Marr

Según “Moz”, el proyecto también incluía una nueva edición aniversario del álbum debut homónimo (que en 2024 cumplió 40 años), además de un nuevo 7 pulgadas del sencillo This Charming Man. “Warner contactó a Morrissey y a [el diseñador gráfico] Darren Evans para que crearan el material gráfico para los cuatro lanzamientos, los cuales fueron rechazados y suspendidos de inmediato por J. Marr”, acusó.

Además, acusó a Marr de apoderarse de los derechos de marca registrada del nombre The Smiths “sin consultar a Morrissey y sin permitirle la habitual oportunidad de ‘objetar’”.

Marr, respondió de inmediato a todas las críticas. Primero, abordó el asunto la reunión. “No ignoré la oferta, dije que no”. Así, al menos confirma que la oferta en cuestión si existió, pero no le interesó. En ese sentido, el guitarrista se mantiene fiel a su discurso; no está dispuesto a compartir más de un minuto con “Moz”, a quien no ve en persona hace “18 o quizás 15 años”.

The Smiths

También confirmó que, efectivamente, había un proyecto de Warner Music Group, de lanzar un grandes éxitos de los Smiths, pero que lo rechazó “dada la cantidad que ya existía”.

En ese punto, Marr está en lo cierto; existen al menos 10 compilados, partiendo desde los que se armaron cuando el grupo estaba en activo (como Hatful of Hollow, 1984), hasta lanzamientos más recientes, como la caja The Smiths Complete (2011), publicada por Rhino Records.

Respecto al asunto de la marca, desde la oficina de representación del guitarrista, señalaron que en el año 2018, “Marr contactó a Morrissey, a través de sus representantes, para colaborar en la protección del nombre The Smiths”, pero que al no obtener respuesta, procedió a registrarla.

Morrissey volverá a Chile el próximo 16 de noviembre, para una presentación en Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles en venta general vía Puntoticket, este jueves 12 de junio.