Culto

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

Filmada en los Grandes Premios entre 2023 y 2024, la cinta de Joseph Kosinski gira en torno a un experimentado piloto al que se le presenta la oportunidad de reclamar la gloria que se le negó en su juventud. Tras su contundente paso por salas del mundo, ahora se lanza en servicios digitales.

Por 
Equipo de Culto
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1: La película es uno de los grandes éxitos de Hollywood durante los últimos meses: es, a la fecha, la séptima cinta más taquillera de 2025 y supera en recaudación a todas las superproducciones de superhéroes estrenadas durante este año. Y, salvo que ocurra algo muy extraño, terminará la temporada en el top 10.

Un éxito rotundo para la primera colaboración de Joseph Kosinski, Brad Pitt, Lewis Hamilton y la competencia de automovilismo más popular del planeta.

Filmado en el mismo circuito en el que escuderías como McLaren, Ferrari y Mercedes disputan el título, el largometraje presenta la historia de Sonny Hayes (Pitt), un experimentado piloto que se rehúsa a abandonar su vida nómada. Casi tres décadas después de haber rozado la gloria en la F1, un viejo amigo lo convence de competir para su alicaído equipo, donde hará dupla con el impetuoso Joshua Pearce (Damson Idris).

“Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo disfrutar de F1: La película en los cines. Ahora estamos sumamente encantados de llevar esta emocionante aventura cinematográfica a los fans de todo el mundo a través del alcance global inigualable de Apple TV. Asociarnos con Apple y la Fórmula 1 ha sido una experiencia increíble, y nos enorgullece que aún más espectadores, de todo el mundo, puedan experimentar la acción trepidante y la pasión que definen la F1“, declaró el productor Jerry Bruckheimer.

La cinta estará disponible para todos los suscriptores de Apple TV+ el viernes 12 de diciembre. Si bien ya estaba disponible en la plataforma, era a cambio del pago de un monto adicional (para arriendo o compra digital).

Revisa su trailer a continuación:

