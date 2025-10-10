SUSCRÍBETE
Culto

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

La cantautora pop estrenó el primer single de su venidero álbum “Obosom”.

Por 
Equipo de Culto
Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

La cantante nacional Florencia Lira acaba de estrenar su nuevo single Lilit, cuyo video oficial ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

La pieza audiovisual fue dirigida por Elvira Reymond, y se grabó en Los Vilos. Presenta escenas nocturnas con Florencia como protagonista y busca graficar aspectos de “Lilit” como una rebelde exiliada del mundo y como entidad incorpórea.

La canción fue producida por Andrés Landon, quien ha trabajado con Mariel Mariel, Paz Court, Yorka y ganó un Grammy Latino por su trabajo junto a la mexicana Carla Morrison. “Lilit” se sumerge en esas profundidades para representar la fuerza femenina, situada siempre en la dualidad de las luces y las sombras.

Porque musicalmente es una pieza bailable. Se sostiene en los ritmos y sonidos sintéticos construidos por Landon, aunque con un claro sentido de lo orgánico, provisto por el canto de Florencia.

Veinteaños de música

Con “Lilit” como parte central del venidero álbum “Obosom”, Florencia Lira está cumpliendo 20 años de creación en la música. En 2004, con 20 años de edad, publicó su álbum debut. “Flörence” fue un experimento de electrónica de escucha en los primeros tiempos de la autoproducción independiente.

En adelante, ella transitó por varios caminos frente a la canción como artefacto, explorando el pop en distintos niveles: desde la canción con guitarra en su disco “El nido de la araña” (2017) y la musicalización de textos poéticos de Mistral en “La caminante” (2016), a la abstracción del pop y la electrónica en “Salto al alba” (2023), el álbum que precede a “Obosom”.

