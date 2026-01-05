Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

La compañía hispano-chilena La Llave Maestra vuelve al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes –luego de una exitosa temporada en 2025–, con nuevas funciones de la obra sensorial “Pareidolia”, el jueves 22 y el viernes 23 de enero; y del espectáculo visual y musical “El carnaval de los animales”, el sábado 24 y el domingo 25 de enero.

Con ambos montajes, el público no solo podrá disfrutar y presenciar una puesta en escena teatral de gran calidad, sino también ser parte de una experiencia completa y transformadora que involucra otras disciplinas artísticas como el ballet y la música.

Pareidolia

“Pareidolia” es un espectáculo visual y sensorial cargado de creatividad, que utiliza el constante juego de transformación de los elementos escénicos al servicio de sorprendentes asociaciones, analogías y metáforas visuales, capaces de hacer partícipe creativamente al espectador.

Es un juego en complicidad con el público, en el que podrán ver, tocar elementos, materiales y personajes nacidos de un universo donde todo puede cobrar vida.

El Carnaval de los Animales

“El Carnaval de los Animales”, la famosa suite musical creada por el compositor francés Camille Saint Säens, cobra vida en manos de La Llave Maestra con un sorprendente concierto visual que fusiona música clásica con teatro de objetos, animación, danza, máscaras, teatro físico y teatro de sombras.

Elefantes, tortugas, cisnes, ballenas, medusas, jirafas, libélulas, mantarrayas y las más insólitas criaturas del reino animal, se toman el escenario en un estimulante viaje que transporta al espectador hacia el corazón del mundo animal, y que activa su imaginación creando impactantes ilusiones ópticas a partir de objetos y formas.

“En Fundación CorpArtes creemos en la magia del teatro como un espacio de encuentro que ocurre en complicidad con el público. Es un honor recibir nuevamente a La Llave Maestra, una compañía con 15 años de trayectoria que nos invita a explorar un universo donde lo cotidiano se transforma en arte, a través de espectáculos pensados para que los disfrute toda la familia y que han sido parte de importantes carteleras internacionales”, señala José Tomás Palma, Director Ejecutivo de Fundación CorpArtes.

“Pareidolia” se presentará el jueves 22 y el viernes 23 de enero a las 20:00 horas, mientras que “El Carnaval de los Animales” tendrá funciones el sábado 24 y el domingo 25 de enero a las 18:00 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y el valor dependerá de la ubicación seleccionada, con precios desde los $18.000 hasta los $25.000, con 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios.