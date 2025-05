Gérard Depardieu: cronología del caso que condenó por agresión sexual al ícono del cine francés

Gérard Depardieu, una de las figuras más prominentes del cine francés, acaba de ser condenado por la justicia de su país. Este martes, en medio de la expectativa de la prensa, el Tribunal Correccional de París determinó que el actor recibirá una pena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de una película.

Es un momento definitorio en una historial de denuncias que comenzó en 2018 y que ha continuado en paralelo al desarrollo de su carrera. Aquí revisamos sus principales hitos:

*Agosto de 2018

La primera denunciante fue una actriz de 22 años que acusó que Depardieu la había violado dos veces en su mansión. De acuerdo con su testimonio, había pedido consejos para mejorar su interpretación y él abusó de ella durante ensayos informales de una obra de teatro para la que ella se preparaba.

Más tarde se revelaría que esa actriz es Charlotte Arnould. En 2023, en entrevista con la revista Elle, ella manifestó su alivió con que se hayan difundido más denuncias en contra del actor. “Ya son 13 los testimonios conocidos, pero en mi opinión estamos muy por debajo de la realidad”, expresó.

*Abril de 2023

El medio francés Mediapart publicó un reportaje que contenía los relatos de 13 mujeres que acusaban haber sido agredidas sexualmente por el actor francés. “Algunas se dieron por vencidas, otras ni siquiera piensan en ello. Todo ello por la sensación de que su palabra pesaría poco frente a la estrella del cine francés y porque incluso podría firmar el final de sus carreras”, indicó la publicación.

Uno de esos testimonios era el de una asistente de dirección que acusó que Depardieu le tocó “los pechos y las nalgas” en 2021 durante el rodaje de la película Les volets verts (2022).

Thibault Camus

*Octubre de 2023

Tras optar por guardar silencio ante las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual, el actor publicó una carta abierta en el periódico Le Figaro en que negó todas las denuncias en su contra.

“Ya no puedo ignorar lo que escucho y leo sobre mí en los últimos meses. Creí que no me importaba el qué dirán pero no, no es así”, apuntó en la misiva, asegurando que “no soy ni violador ni acosador”.

*Febrero de 2024

Otra integrante del equipo de Les volets verts, ahora una diseñadora, declaró que Depardieu la agredió en el set del largometraje. Según su relato, ella estaba sentada en el suelo de un pasillo, y Depardieu la rodeó con sus piernas aplicando “una fuerza fenomenal”, y le empezó a tocar nalgas, cintura y senos. Además, le habría dicho “comentarios obscenos”.

“Espero que la justicia sea igual para todos y que el señor Depardieu no reciba un trato especial sólo por ser artista. Mi clienta espera que los tribunales establezcan que Gérard Depardieu es un agresor sexual en serie”, planteó la abogada de la denunciante.

*Octubre de 2024

Pare el 28 de este mes estaba programado el inicio del juicio juicio en el que se le acusa de agredir sexualmente a dos mujeres en las filmaciones de Les volets verts. Sin embargo, su defensa pidió un aplazamiento, argumentando que su estado de salud le impediría asistir.

“Gérard Depardieu está muy afectado y desgraciadamente sus médicos le han prohibido asistir a la audiencia, por lo que solicitará un aplazamiento a una fecha posterior para poder asistir”, señaló a la prensa. Su solicitud fue aceptada y el proceso se reprogramó para mayo de 2025.

depardieu.png

*13 mayo de 2025

Este lunes, sin su presencia en el lugar, Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de Les volets verts.

La sentencia también estableció que quedará inhabilitado de ocupar cargos públicos durante dos años, el pago de una multa de 29.040 euros y la inscripción de su nombre en el registro de delincuentes sexuales.

El actor, quien actualmente se encuentra en las islas Azores (Portugal) filmando una nueva cinta, apelará a la medida. Así lo confirmó su abogado, que estimó que en este tipo de casos “no hay derecho a la defensa”.