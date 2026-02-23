Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

Sábado Gigante despidió sus más de 50 años de transmisión el 19 de septiembre de 2015. Don Francisco salió del estudio de televisión despidiéndose de las personas entre aplausos. En un evento casi ceremonial, que tuvo a artistas de la talla de Shakira, Enrique Iglesias y Marc Anthony, la voz que musicalizaba el cierre no podía ser otra: la de su gran amiga Gloria Estefan.

En paralelo a la salida de Don Francisco, la artista apareció en la pantalla con la canción Hasta siempre, la que compuso especialmente para el cierre del show televisivo. Según T13, la creación del tema fue una iniciativa propia de Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan. “Siempre han tenido gran afecto por Don Francisco y el programa, y han estado presente en importantes momentos de nuestra historia”, señaló el productor Marcelo Amunátegui al medio.

La amistad no se ha limitado al programa de televisión, sino que ambos han estado en momentos importantes del otro. Mario Kreutzberger realizó el documental Testigos del silencio, que narra la historia de su padre como sobreviviente del Holocausto. En 2009, debido a la cinta, se le hizo un homenaje en Miami. En el Hotel InterContinental Miami, las manos de Gloria Estefan fueron las que le entregaron el Premio Legado del Centro Simon Wiesenthal. Mientras los fotógrafos capturaban el momento, las flashes iluminaban el rostro de la cantante, quien sonreía cariñosamente junto a su amigo.

En la nota del programa El Gordo y La Flaca sobre el homenaje, se puede ver a la cantante abrazando a Don Francisco mientras comparten unas palabras. Después, dice a la entrevistadora: “Fue muy emotivo este documental, se merece muchísimo esto (...) Yo creo que es muy importante estar aquí apoyándolo”.

Más que amigos, familia

El vínculo entre el presentador y la cantante ha relacionado también a sus familias. Ese mismo año 2009, Gloria Estefan hizo un concierto en el Movistar Arena. En ese momento, la artista pensaba que sería su última gira para retirarse de los escenarios. Para la presentación, llegaron los familiares de Don Francisco. Incluso, la cantante le dedicó una canción a Teresa “Temmy” Muchnik, la esposa del animador.

A lo largo de los años, el animador chileno también ha mantenido una amistad con Emilio Estefan, quien fue de los primeros en confiar en el éxito que tendría Don Francisco. “Yo llegué en 1986. De ti fue el único del que yo recibí una tarjeta que decía: ‘Bienvenido, te va a ir bien’”, reveló en una conversación en el podcast Decálogo del Éxito.

El cariño ha traspasado generaciones y los gestos han sido visibles en la pantalla. Un momento inolvidable de la presentación de Gloria Estefan en la Teletón de 1998 fue cuando Don Francisco paró su show para cantarle el feliz cumpleaños a su hija. El Estadio Nacional repleto le cantó a Emily Estefan, que en ese momento cumplía cuatro años. Mientras tanto, personas con disfraces de animales trajeron una torta de tres pisos y globos.

Asimismo, Lili Estefan, presentadora de televisión y sobrina de la cantante cubana, comenzó su carrera televisiva a los 19 años en Sábado Gigante. Una anécdota de ese tiempo es que Don Francisco le hacía bromas sobre el tamaño de su boca. Por lo que, un día la modelo llegó a su camarín llorando por los chistes. A lo que el animador le respondió: “Pero Lili yo nunca intenté ofenderte. Todo lo contrario, yo creo que tu boca es algo tan tuyo que va a ser tu marca tu boca”.

“Pero bueno esa es una de las controversias más grandes que había en Sábado Gigante. Cada vez que Don Mario me decía algo en el aire, la semana entera la gente en la calle me decía: ‘¿Por qué te hace eso?’ y eso nos dio mucho rating”, comentó Lili Estefan para El Gordo y la Flaca.

Una ruptura inesperada

Sin embargo, en estos años de amistad no todo han sido buenos momentos. En el programa Socios de la Parrilla, Don Francisco reveló que Gloria Estefan estuvo enojada años con él.

Entre risas, el presentador de Sábado Gigante comentaba que la cantante se enojó porque él la desconoció un día. Don Francisco explicó que había tenido ese problema con artistas de la talla de Madonna y Luis Miguel, pero que con la artista cubana “fue peor”.

“(Con) Gloria Estefan teníamos mucha relación personal. Yo tengo un defecto, que a veces entro saludando, pero no veo a nadie, estoy en otra galaxia. Y pasó eso. Ella se sintió muy ofendida y durante muchos años no me habló, pero ya me reconquisté con ella”, relató en el programa.

En 2021, en el programa Reflexiones, ambos compartieron una conversación. En ella, la cantante expresaba el cariño por Don Francisco. “Usted sabe que somos familia ya de tantos años y nunca se me olvida que usted fue la primera persona que me hizo llorar en público, Mario. Y ahora lloro cada dos minutos”.