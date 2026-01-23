Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

Tras no sacar música desde el lanzamiento de Harry’s House (2022) y estar inactivo desde su gira Love on Tour de 2023, Harry Styles regresa por todo lo alto con Aperture, el primer vistazo al álbum del ex One Direction que saldrá en marzo, titulado Kiss All the Time. Disco, Ocassionally.

La canción, ya disponible en plataformas, vino acompañada por el anuncio de una nueva gira mundial del artista, titulada Together, Together, que comenzará su desarrollo en mayo y terminará en diciembre de 2026.

Extraída de Showbiz by PS

Aperture se distancia de las propuestas synth-pop y glam de éxitos pasados de Styles como As It Was o Watermelon Sugar, marcando un posible proceso musical de experimentación de géneros para el cantante.

La canción encaja en las convenciones de una electrónica suave cuya duración, mayor a los cinco minutos, y repetición, tanto lírica como sonora, marca un enfoque introspectivo que parece inaugurar una nueva etapa para el artista. Esta mezcla “contradictoria” entre electro y observación coincidiría temáticamente con la portada de Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que muestra a Harry Styles bailando solo bajo una bola Disco y en un bosque oscuro, en una imagen que contrapone fiesta y aislamiento.

Extraída de Spotify

Diversos análisis a la canción captaron que su coro (“Pertenecemos el uno al otro, finalmente parece que es solo amor”) va en línea con las las imágenes promocionales de la gira Together, Together, que muestran a diversas parejas de diferentes orientaciones sexuales besándose, enfatizando un mensaje de unidad.

Más allá de eso, el anuncio del álbum, realizado la semana pasada, vino acompañado de una nueva línea de productos oficiales de Styles, entre ellos una caja de edición limitada que incluye una cámara de película de 35 mm.

Sumado a esto, el cantante también compartió una historia en Instagram con una animación en la que el título del sencillo se abre y se cierra, dejando entrar la luz y volviéndola a bloquear como una cámara. Se ha asociado esto con el título Aperture, refiriéndose a la apertura de una cámara, que controla cuánta luz pasa a través de ella, además de ser la “apertura” a su nuevo álbum.

La canción fue escrita por Harry Styles y Kid Harpoon, uno de sus autores de confianza y con quien desarrolló, por ejemplo, As It Was. Si bien el tema ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify, el artista británico confirmó que hoy, alrededor a las 14:00, se publicará el video musical de Aperture.

Cuándo vienen el nuevo disco y la gira

Kiss All the Time. Disco, Ocassionally será lanzado en plataformas digitales el viernes 6 de marzo de 2026. Ya fue confirmado que el álbum tendrá 12 canciones, de las cuales solo se conoce el nombre de Aperture.

Por el otro lado, la gira Together, Together confirmó sus pasos por Ámsterdam, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sydney. No se sabe aún si Styles expandirá su tour por otros países.