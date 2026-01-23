SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El cantante británico regresa cuatro años después de su último álbum con un tema alejado del pop, los sintetizadores y el glamour de sus hits anteriores. El nuevo sencillo pavimentó el camino para su anunciado próximo disco, que saldrá a principios de marzo, y una nueva gira mundial.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Tras no sacar música desde el lanzamiento de Harry’s House (2022) y estar inactivo desde su gira Love on Tour de 2023, Harry Styles regresa por todo lo alto con Aperture, el primer vistazo al álbum del ex One Direction que saldrá en marzo, titulado Kiss All the Time. Disco, Ocassionally.

    La canción, ya disponible en plataformas, vino acompañada por el anuncio de una nueva gira mundial del artista, titulada Together, Together, que comenzará su desarrollo en mayo y terminará en diciembre de 2026.

    Extraída de Showbiz by PS

    Aperture se distancia de las propuestas synth-pop y glam de éxitos pasados de Styles como As It Was o Watermelon Sugar, marcando un posible proceso musical de experimentación de géneros para el cantante.

    La canción encaja en las convenciones de una electrónica suave cuya duración, mayor a los cinco minutos, y repetición, tanto lírica como sonora, marca un enfoque introspectivo que parece inaugurar una nueva etapa para el artista. Esta mezcla “contradictoria” entre electro y observación coincidiría temáticamente con la portada de Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que muestra a Harry Styles bailando solo bajo una bola Disco y en un bosque oscuro, en una imagen que contrapone fiesta y aislamiento.

    Extraída de Spotify

    Diversos análisis a la canción captaron que su coro (“Pertenecemos el uno al otro, finalmente parece que es solo amor”) va en línea con las las imágenes promocionales de la gira Together, Together, que muestran a diversas parejas de diferentes orientaciones sexuales besándose, enfatizando un mensaje de unidad.

    Más allá de eso, el anuncio del álbum, realizado la semana pasada, vino acompañado de una nueva línea de productos oficiales de Styles, entre ellos una caja de edición limitada que incluye una cámara de película de 35 mm.

    Sumado a esto, el cantante también compartió una historia en Instagram con una animación en la que el título del sencillo se abre y se cierra, dejando entrar la luz y volviéndola a bloquear como una cámara. Se ha asociado esto con el título Aperture, refiriéndose a la apertura de una cámara, que controla cuánta luz pasa a través de ella, además de ser la “apertura” a su nuevo álbum.

    La canción fue escrita por Harry Styles y Kid Harpoon, uno de sus autores de confianza y con quien desarrolló, por ejemplo, As It Was. Si bien el tema ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify, el artista británico confirmó que hoy, alrededor a las 14:00, se publicará el video musical de Aperture.

    Cuándo vienen el nuevo disco y la gira

    Kiss All the Time. Disco, Ocassionally será lanzado en plataformas digitales el viernes 6 de marzo de 2026. Ya fue confirmado que el álbum tendrá 12 canciones, de las cuales solo se conoce el nombre de Aperture.

    Por el otro lado, la gira Together, Together confirmó sus pasos por Ámsterdam, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sydney. No se sabe aún si Styles expandirá su tour por otros países.

    Lee también:

    Más sobre:Harry StylesMúsicaPopElectrónicaDiscoÁlbumCanciónConciertosMúsica CultoOne Direction

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Lo más leído

    1.
    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados
    Chile

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer