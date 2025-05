Inauguran placa en recuerdo del evento de Amnistía que trajo a Chile a New Kids on the Block y Sinéad O’Connor

Fueron dos días que han quedado eternizados a fuego en la bitácora de la cultura popular chilena: era el amanecer de los megaeventos nacionales, no estábamos habituados a que las superestrellas aterrizarán por el país y, por sobre todo, se trataba de figuras globales interesadas en el duro pasado reciente de una nación en dictadura.

Los días 12 y 13 de octubre de 1990 se desarrolló en el Estadio Nacional el evento Desde Chile... un abrazo a la esperanza, organizado por Amnistía Internacional y que festejó la restauración de la democracia en el país, además de reactivar la conciencia por los temas relativos a las violaciones a los derechos humanos.

Pese a que la cita tenía un cariz político, humanitario y benéfico, reunió a algunos de los nombres más grandes de ese momento en la escena pop internacional: Sinéad O’Connor, Sting, Peter Gabriel, New Kids on the Block -los más esperados, por lejos en su mejor momento-, Jackson Browne, Luz Casal, Wynton Marsalis, Rubén Blades, Inti-Illimani y Congreso.

Cada jornada reunió a 80 mil personas y ambas sumadas se extendieron por 17 horas.

Una placa en homenaje

Por su estatura histórica -no hubo después en el país un encuentro de características sociales que tuviera tal alcance, sobre todo con estrellas del momento-, se ha decidido inaugurar una placa conmemorativa que recodará su aporte y su calidad de hito. “Es histórico en la vuelta de la democracia tras 17 años de dictadura”, definen sus impulsores.

Según confirman desde Amnistía Internacional Chile, el próximo 29 de mayo a las 11.00 horas se descubrirá la placa en el espacio de la Memoria de la Escotilla 8 del coliseo de Ñuñoa.

Se espera que estén presentes los nombres locales que dieron vida a ambos shows, como Congreso e Inti-Illimani.