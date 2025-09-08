SUSCRÍBETE
Culto

Javiera Mena alista su retorno al Teatro Municipal de Santiago para presentar su nuevo disco Inmersión

La artista nacional cerrará su exitoso año con un show inédito y de grandes éxitos en el emblemático recinto capitalino. Entradas a la venta bajo sistema Passline.

Por 
Equipo de Culto

El próximo 28 de diciembre, Javiera Mena realizará su esperado regreso al Teatro Municipal de Santiago en un concierto único y exclusivo para presentar su nuevo disco, Inmersión. Después de un año destacado por este lanzamiento, la reconocida artista chilena deleitará a su público en el emblemático escenario capitalino.

La ocasión significa “un gran honor” para Mena, puesto que volverá “para presentar Inmersión, con arreglos y una puesta en escena especial para el show. Después de un año muy emocionante para mi carrera, compartir este momento con ustedes, en un escenario tan emblemático, será único y especial”.

Esta velada, entonces, será una oportunidad única para escuchar sus grandes éxitos, pero también para presenciar íntegramente en vivo las 10 canciones que componen su más reciente producción, un relato que abarca temáticas como la vulnerabilidad y profundidad de sentimientos, desde una impronta poética.

De hecho, y apelando a la solemnidad del espacio, es que la responsable de Volver a Llorar, aprovechará de acompañar el show con un octeto de cuerdas, “para mostrar toda la parte de arreglos de cuerdas que tiene este disco. Entonces, será el lugar para exhibir esa parte en vivo y en directo, de manera de poder explayarnos”.

Durante el último año, Javiera Mena ha gozado de la buena crítica de Inmersión, e igualmente como protagonista de numerosos éxitos que han resonado en las plataformas digitales. Su anterior show sold-out en el Teatro Caupolicán también confirma su gran momento artístico. Es por ello, que su regreso al Teatro Municipal de Santiago promete ser un momento memorable, que reunirá a fans de distintas generaciones.

Las entradas para Javiera Mena en el Teatro Municipal de Santiago ya están disponibles bajo sistema Passline.

